Pojištění se často nevyplatí

Nezávislý časopis FOND SHOP již několik měsíců analyzuje jednotlivé investiční pojistky na trhu. Produkt za produktem, jmenovitě. A není to radostné čtení. Společným jmenovatelem analýzy je zjištění, že pro investiční životní pojištění obecně platí: stát investorovi něco přidá, ale pojišťovna mu ještě více sebere.

To je podle mého názoru hlavní problém a paradox tohoto instrumentu. Ve srovnání s otevřenými podílovými fondy jsou to vysoké a netransparentní poplatky. Jejich negativní vliv převáží výhody plynoucí ze sníženého daňového základu.Přesto existuje skupina lidí, pro které je vhodné do otevřených fondů investovat prostřednictvím pojistky a akceptovat většinou nevědomě další vrstvu nákladů, ale i státní podpory, než kdyby investovali do identického portfolia složeného z podílových fondů.

Jsou to lidé v nejvyšším daňovém pásmu, tedy s vysokými příjmy.Pro lidi s průměrnými příjmy je již dnes výhodnější identické portfolio otevřených podílových fondů, kam stejně ve skutečnosti přes pojistku investují. Pokud chtějí investovat, ať volí investiční, a nikoliv pojistné nástroje. Doporučuji nestavět na iluzi státní podpory, kterou si finanční domy, zcela racionálně a podle zákonů volného trhu, přesunou pro sebe a své distribuční sítě. Řešením je podle mého mínění rovnoprávné postavení všech investičních nástrojů a trh si již poradí.