Pojištění: Škodu nahlaste co nejdříve

Osobně i po telefonu

Ohlásit škodu mohou klienti pojišťoven téměř libovolně – komu vyhovuje osobní kontakt, obrátí se na svého pojišťovacího poradce či zajde do pobočky, ale nejrychlejší je email nebo telefon. Pojišťovny přijímají hlášení škod všemi způsoby. Při hlášení pojistné události chtějí pojišťovny vědět:

jméno pojištěného

adresu

kontakt, tedy nejlépe váš mobil

co a kdy se stalo, odhad škody

číslo pojistné smlouvy

Nebojte se, když číslo pojistky vědět nebudete, pojišťovna ji podle jména, adresy a rodného čísla najde v archivu. Zejména pokud k informování pojišťovny zvolíte techniku a nebudete mít v ruce protokol o nahlášení škody, nezapomeňte si s operátorem co nejpodrobněji ujasnit další postup. Pokud se od něj následná skutečnost odchýlí, ptejte se, kde je problém, aby se nestalo, že zrovna vaše hlášení zapadne někam pod stůl.

S úklidem nemusíte čekat na likvidátora

Pojišťovny slibují návštěvu svého pracovníka rychle. U Generali by třeba měl přijít do dvou dní, v některých jiných pojišťovnách likvidátor obratem zatelefonuje a dohodne. Při hlášení škody se hned ptejte na další postup. Většina pojišťoven nemá nic proti tomu, abyste hned začali vyklízet. Pokud jste si ověřili při hlášení škody, že je to možné, začněte uklízet.

Ostatně pojistná smlouva vás zavazuje k předcházení dalších škod, a čím déle necháte dům či byt mokrý, tím se škoda zvyšuje. „Opatrní by měli být jen obyvatelé bezprostředně nebo řadových. Zde se nevyplatí neúprosně tlačit na hasiče, aby ze sklepa okamžitě vyčerpali vodu, pokud mají jiné instrukce. Mohli by tím za nepříznivých podmínek narušit statiku v okolní zástavbě, jak vysvětlují odborníci.

Škodu doložte fotografiemi

To, že poškození lidé mohou dát dům do pořádku, však neznamená, že vše dokonale poklidí a budou v naklizeném bytě čekat na likvidátora. Škody je třeba průběžně dokumentovat. Nejlépe fotografiemi nebo videem. Jestliže techniku nemáte, postačí vám seznam poškozených věcí a prací, které jste na odstranění škody vykonali. Předměty, které byly poškozeny velkou vodou, pokud možno nevyhazujte. Když je však třeba z hygienických důvodů nemůžete uschovat, fotografujte a zapisujte. Hodit se vám budou i dokumenty z doby „před vodou“, které doloží, že poškozené, odplavené či jiné předměty v domácnosti byly. Jsou jimi doklady o koupi a opět fotografie.

Jestli takovou dokumentaci nemáte, poslouží i svědectví sousedů nebo známých či vaše čestné prohlášení. „K doložení škody čestným prohlášením však přistupujeme opatrně,“ říká zástupce pojišťovny Allianz Milan Káňa. „Těžko věřit, že v domácnosti, která je zařízena velice skromně, visela na zdi plazmová televize za 60 tisíc. Stejně tak budeme skeptičtí k situaci, kdy poškození tvrdí, že mu uplavala krabička se šperky za půl milionu. Věříme mu sice, že takovou krabičku měl, ale pokud byl její obsah cenný, měl ji dát do povodňového zavazadla společně s doklady jako první.“

Peníze byste měli dostat brzy

Všechny pojišťovny se shodují, že likvidace povodňových škod je pro ně prvotní. Hasičská vzájemná pojišťovna například posiluje postižené oblasti a posílá do nich likvidátory z míst, kde živel neřádil. Škody ústavy nahradí do 15 dní od vyšetření celé události. Záleží tedy zejména na práci likvidátorů. Kdo potřebuje peníze okamžitě, může dokonce požádat o zálohu na pojistné plnění. Poskytnou mu ji v České pojišťovně, České podnikatelské pojišťovně, Generali a Triglav.

Jak postupovat po povodni

Co nejdříve po zjištění škod se obraťte na pojišťovnu a sdělte jí základní údaje o pojistce i o škodách. Ptejte se podrobně na další postup, zvláště, zda smíte při odklízení následků povodně vyhodit zničené věci. Postupujte tak, abyste odvrátili další škody. Vše dokumentujte – poškozené věci i práce na odstranění škod. Písemně i ještě lépe fotografiemi či videem, v některých případech se pojišťovna spokojí i čestným prohlášením či svědectvím jiných osob. Domluvte se s likvidátorem o datu návštěvy nebo mu podklady poskytněte elektronicky. Nevymýšlejte si. Neberte pojištění jako něco, na čem byste měli vydělat – jeho smyslem je nahradit škodu, která vznikla. Počítejte s tím, že pokud vám pojišťovna z rizika povodně poskytla odškodnění už poněkolikáté, může pojistku vypovědět či zdražit.

Užitečné kontakty

Allianz: 800 170 000

Česká pojišťovna: 841 114 114

Česká podnikatelská pojišťovna: 731 135 554

Generali: 844 188 188

Hasičská vzájemná pojišťovna: 222 119 111

Kooperativa: 800 105 105

Triglav: 542 423 735