Co dělat, když uklouznete na zledovatělém chodníku

Přestože dnů, kdy je ledovka, není v roce mnoho, nároků na odškodné podle údajů z ČSOB Pojišťovny rychle přibývá. Zatímco v roce 2009 vyplatili odškodné téměř dvěma stovkám lidí, v roce 2010 to už bylo zhruba 280 případů a loni už 330. A nejde zrovna o malé částky, plnění často přesahuje 40 tisíc korun.

Za sypání chodníků a odklízení sněhu a ledu z nich jsou odpovědná města a obce. "Povědomí lidí, jak mají v takových situacích postupovat, sice narůstá, stále je ale vysoké procento případů, kdy odškodné platit nemůžeme. Buď na něj nevznikl nárok, nebo poškozený jednoduše nevěděl, jak věc řešit," uvádí Marcel Klaban z ČSOB Pojišťovny

Každý pád vám neproplatí

Ne každý pád na chodníku automatiky znamená vznik odpovědnosti za škodu a tedy nárok na odškodné. "Město nebo obec může být pojištěno proti takovým situacím nebo nemusí. Pokud pojištění není, město nebo obec posuzuje jednotlivé případy a když svou odpovědnost uzná, pak vyplácí plnění poškozenému ze svých prostředků," upozorňuje Marcel Klaban.

Co nejpřesnější zdokumentování pak pomůže obci či pojišťovně posoudit, zda máte na odškodnění nárok. Klíčové je v takových případech vždy rozhodnutí města, respektive správce komunikace, a to především v tom, zda odpovědnost za neschůdnost chodníku uzná či neuzná.

Jak postupovat při poškození

Pokuste se (samozřejmě pokud to váš zdravotní stav umožňuje) co nejpřesněji zdokumentovat jak ke zranění došlo. Když úpíte bolestí a nepamatujete si, jak jste upadli, zkuste využít svědectví kolemjdoucích, případně rodinných příslušníků. Prostě někoho, kdo viděl, jak jste se zranili a může vám to dosvědčit.

Pro pojišťovnu, nebo obec bude třeba:

Popsat přesné místo vzniku škodné události.

Uvést přesné datum a čas vzniku škodné události.

Stejně jako při autonehodě uvést přesný a detailní popis okolností úrazu. Věty typu "….všechny chodníky byly neuklizené, tak jsem upadl…." pro posouzení nestačí. Je důležité vést co nejvíce podrobností (sníh – jaká intenzita sněžení, jaká vrstva, zakryl nějaké nerovnosti povrchu, zakryl zmrazky ledu apod.; led – plošně ojedinělý nebo souvislý; výtluk – přibližné půdorysné a hloubkové rozměry, tvar, ostrost hran, materiál povrchu apod.).

Zjistit si kontakt na svědky.

Pořídit fotodokumentaci místa (například fotoaparátem v mobilu).

Až budete uplatňovat nárok na náhradu škody, počítejte s tím, že bude nutné doložit:

Posudek o bolestném

Posudek o ztížení společenského uplatnění

Potvrzení o ztrátě na výdělku

Doklad o výši výdajů v hotovosti, které související s léčením (jízdné do zdravotnických zařízení; doplatky za medikamenty a léčebné prostředky; regulační poplatky apod.)