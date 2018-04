Pojištění v ČR: konec „boomu“

Životní pojištění představuje ve vyspělých ekonomikách velký obchod. Podíl předepsaného pojistného k hrubému domácímu produktu dosahuje i šesti a více procent (Větším obchodem jsou už jenom daně s podílem 15-50%). Životní pojišťovny a zajišťovny patří k největším hráčům na finančním trhu. U nás tomu tak zatím není. Jaké změny přinese běžnému občanovi rok 2004 v oblasti životního pojištění?

Od počátku ledna pojišťovny garantují zhodnocení rezervy životního pojištění nejvýše o 2,4 % p.a. (Do konce loňského roku obvykle garantovaly 2,5 až 4 %). Pro získání stejné výše smluvně zaručené částky pro případ dožití, budou muset klienti pojišťoven sáhnout hlouběji do kapes. Změna vyhlášky bude mít dopad pouze na nově uzavírané smlouvy, u kterých má pojištěný nárok na podíly na zisku, tj. nedotkne se např. rizikových a investičních životních pojištění. Novela tak ovlivní především kapitálové životní pojištění (pojištění pro případ smrti nebo dožití) a důchodové pojištění s garantovaným plněním (dávkově definované pojištění pro případ dožití) snížením garantované pojistné částky nebo důchodu při stávající úrovni pojistného.

Od letošního roku zároveň došlo ke změnám v oblasti daňově uznatelného životního pojištění. Od základu daně lze již odečíst pouze běžné pojistné zaplacené na soukromé životní pojištění ve zdaňovacím období. Na mimořádně zaplacené pojistné, které je díky nižším poplatkům pro klienta obvykle mnohem výhodnější, tak nebude podle nově platné úpravy zákona daně z příjmů možné daňové úlevy uplatnit. (pozn. U příspěvku zaměstnavatele budou nadále poskytovány daňové odpočty i na mimořádné pojistné.)

Stejně jako všechny oblasti ekonomiky tak i životní pojištění nemalým způsobem ovlivní růst spotřebních daní a především daně z přidané hodnoty. Za jinak stejných podmínek tak dojde k nárůstu správních nákladů, které v konečném důsledku pravděpodobně nezaplatí nikdo jiný než samotní klienti pojišťoven.

Přehled účinností novel nebo nových zákonů týkajících se životního pojištění (v podobě v jaké čekají na podpis Prezidenta):

Právní úprava Účinnost Zákon o pojišťovnictví 1.4.2004, vybrané paragrafy k datu vstupu do EU Zákon o pojistné smlouvě 1.1.2005 Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí 1.1.2005 Zákon o daních z příjmu 1.1.2004

Z ásadní změny se neočekávají

Novela zákona o pojišťovnictví zajistí, že pojistný trh v České republice se stane součástí jednotného vnitřního pojistného trhu zemí EU, ve kterém platí princip jediné licence. Tento princip bude v praxi znamenat uplatnění svobody v poskytování pojišťovacích služeb v rámci celého prostoru EU. „Nepředpokládám, že vstupem do EU se nějak razantně změní pojistný trh.“, tvrdí Radim Dohnal z Hospodářské fakulty Technické univerzity v Liberci. Očekává se vstup několika zahraničních pojišťoven. Lze také očekávat zvýšeného významu některých pojišťovacích agentů a makléřů, kteří budou do značné míry zastupovat zájmy pouze některých pojišťoven. Toto bude platit pro neživotní pojištění a zejména to, které kryje rizika činnosti větších podniků. „V životním pojištění bude zájem o vstup na trh slabší, a to také proto, že je třeba budovat distribuční síť“, dodává Radim Dohnal.

Pro český pojistný trh je charakteristická nejenom nízká kapitálová vybavenost pojišťoven v absolutním měřítku, ale i těsná provázanost se zahraničními pojistnými a finančními trhy. Většinu pojišťoven vlastní zahraniční akcionáři, kteří si od vstupu na relativně mladý trh slibovali nemalé tržní příležitosti. Leč skutečnost je jiná. Meziroční pokles růstu nového obchodu o více než 60 % z první poloviny loňského roku naznačuje, že již tolikrát vyzdvihované daňové výhody pravděpodobně vyčerpaly svůj potenciál. A tak má český pojistný trh má pro zahraniční akcionáře nadále pověst trhu s nízkou návratností investic, kde namísto zvyšování ziskovosti rostou spíše náklady. Sečteno a podtrženo: většina zahraničních akcionářů čekala od trhu více.

P ojištění se více prodává než kupuje

Pokud jde o krátkodobou prognózu životního pojištění, nelze očekávat výrazné změny v produktové nabídce pojišťoven. Efekt daňové podpory životního pojištění tak nadále bude potlačen vysokou nákladností většiny „spořících“ produktů na trhu. Snížení technické úrokové míry spojené s růstem nákladů v letošním roce tak zapříčiní, že většina dosud nejprodávanějších produktů se stane prakticky neprodejná. Budoucnost životního pojištění lze tak za současných podmínek očekávat v rámci poskytování komplexních finančních služeb nabízených finančními skupinami, velký rozvoj je také očekáván v oblasti bankopojištění.

Za současných podmínek by tak měla logicky nastat poptávka o čistě riziková pojištění či zvýšený zájem o levnější produkty zahraničních pojišťoven. To by však platilo za předpokladu, že by se životní pojištění kupovalo. Životní pojištění se však stále více prodává, a tak o jeho prodeji bude nadále rozhodovat mnohem více argumentace a propaganda prodejců a agentů než samotná kvalita pojistného produktu.

