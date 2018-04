Pojištění v leasingu: s firmou, nebo bez?

Pořízení předmětů na leasing ze strany občanů je sice spojováno zpravidla s osobními automobily, avšak ty již dnes nejsou zdaleka jedinou komoditou. Roste objem spotřebního leasingu a na leasing se dnes dá pořídit pestrá škála předmětů. Časy se mění a leasingové společnosti s ohledem na nasycenost trhu sahají i k méně výnosným obchodům s menšími finančními objemy.

P roti riziku se nepojišťují pouze drobnosti

V současné době se proti riziku odcizení, zničení nebo poškození předmětu leasingové smlouvy pojišťuje vše s výjimkou drobných předmětů spotřebního leasingu. Pojistnou smlouvu přitom může uzavírat pronajímatel či nájemce, avšak v obou případech jde finanční zátěž na vrub nájemce. Pouze u spotřebních leasingů (zpravidla u věcí do domácnosti) není pojištění povinnou součástí leasingové smlouvy. Leasingová společnost zde počítá s tím, že relativně nízká cena předmětu leasingu a jeho umístění v domácnosti nájemce (zpravidla pojištěné) je zanedbatelným rizikem a nenutí klienta předmět pojišťovat.

NENECHTE SI UJÍT Kdy skončí investorům dovolená?

Prodeje domácích fondů zaznamenaly uplynulý týden další ztrátu a pokračovaly tak v nepříznivém trendu z minulých období. Minimální objem obchodů v tomto roce zveřejnila i Asociace pro kapitálový trh. Brigáda v důchodu? Klidně

O příležitostnou práci mají v Česku zájem především studenti. Na ně se také většina pracovních agentur zaměřuje. Přivydělat si třeba na rodičovské dovolené nebo v důchodu je přitom možné neomezeně. A i když tu taková možnost občas je, málokdo ji využije.

Nekupujte místo uhlí popel

Optimální uhlí na grilování nesmí být moc vlhké, jinak by špatně hořelo. Nesmí v něm být moc popela, ten nehoří, a zbytečně bychom tedy platili za něco, co nevyužijeme.



U finančně náročnějších předmětů leasingu (nejčastěji automobily, popřípadě nemovitosti) je již pojištění povinné. V případě automobilů jde o havarijní pojištění a u nemovitostí potom o pojistnou ochranu vůči živelným pohromám. Vzhledem k malé výhodnosti leasingu nemovitostí (zejména jde o dvojí zatížení předmětu leasingu daní z převodu nemovitosti) a nepatrného rozšíření tohoto produktu mezi občany se zaměřme na možnosti pojištění automobilů, které mezi předměty leasingu jasně dominují.

P ojišťovny rády uzavírají oba druhy pojištění v rámci smlouvy, povinné to však není

Finanční leasing osobních automobilů podléhá pojištění odpovědnosti (je povinné pro jakýkoli automobil na silnici) a zároveň i havarijnímu pojištění. Leasingová společnost zpravidla nabídne svému klientovi komplexní produktový balík, který bude obě pojištění obsahovat. Pojistné přitom rozpustí do pravidelných leasingových splátek placených ze strany nájemce. Pokud není v leasingové smlouvě obsaženo, že pojištění uzavírá leasingová společnost, musí tak učinit klient. Mezi jeho základní povinnosti patří informovat leasingovou společnost o tom, že pojistné smlouvy uzavřel a zároveň, že platí pojistné. V podstatě musí dbát na to, aby po celou dobu trvání smlouvy byly pojistné smlouvy aktivní.

V praxi leasingové společnosti navrhnou nájemci několik smluvních pojišťoven, se kterými spolupracují. Pokud si mezi nimi nevybere, popřípadě trvá na individuálním uzavření, tak ani to samozřejmě nebrání uzavření smlouvy o finančním leasingu. Za těchto okolností klient uzavírá pojistnou smlouvu přímo s vybraným pojistitelem a jemu také platí pojistné. V případě, kdy pojistnou smlouvu uzavírá leasingová společnost s pojišťovnou, platí pojistné ona a klientovi ho v podstatě přefakturuje v rámci pravidelných leasingových splátek.

U individuálně uzavřeného pojištění musí nájemce navíc ve prospěch leasingové společnosti zajistit takzvanou vinkulaci pojistného plnění. Vinkulace není nic jiného než zajištění výplaty eventuálního plnění z pojistky nikoli ve prospěch sebe samého, nýbrž ve prospěch leasingové společnosti. Leasingová společnost si tak zaručí inkaso pojistného plnění. Zásadní otázkou ovšem zůstává, zda by klienti měli usilovat o individuální uzavírání smluv s pojišťovnou nebo akceptovat kompletní produktový balík nabídnutý leasingovou společností.

Z ákladní sazba DPH zatěžuje i pojistné s výjimkou individuálního uzavření smlouvy

Kdo vám nahradí škodu při dopravní nehodě. Jak získat při náhradě škody co nejvíce? Více ZDE .

Leasingové společnosti mají na rozdíl od občana vůčimnohem silnější vyjednávací pozici. Vzhledem k vysokému počtu smluv mají sílu získávat hromadné slevy z objemu uzavíraných obchodů. K takovým slevám se žádný občan nemá šanci dostat. Avšak s množstevními slevami jdou ruku v ruce i další výhody. Leasingové společnosti fakticky vystupují jako zprostředkovatelé pojištění a mají šanci se dostat i k leckterým prodejním akcím (například rok pojištění zdarma apod.)

Květnová novela zákona daně z přidané hodnoty leasingu osobních automobilů moc nepomohla. Na jedné straně sice snížila zatížení vstupní ceny vozidla (klesla sazba DPH z 22 na 19 procent), avšak na straně druhé přesunula finanční službu leasingové společnosti ze snížené do základní sazby. Součástí finanční služby až donedávna bylo i pojištění. V případě, že smlouvu uzavře leasingová společnost a zahrne pojistné do splátek jako součást finanční služby, pak i to podléhá dani z přidané hodnoty.

Většina leasingových společností nyní přistoupila k zajímavému kroku, který osvobozuje pojistné ze zatížení daní z přidané hodnoty. Leasingová společnost totiž pouze zprostředkuje uzavření smlouvy mezi nájemcem a pojišťovnou a klient hradí pojistné v oddělených splátkách (nikoli v rámci finanční služby). Pojistné tím pádem není vůbec zatíženo daní z přidané hodnoty, což vede k podstatnému zlevnění nákladů klienta. Na druhé straně pozice smluvního zprostředkovatele leasingové společnosti zajišťuje zachování množstevních slev pojištění. Zcela určitě se jedná z pohledu klienta o racionální krok.

Pro čistě individuální uzavírání pojistek (bez zprostředkování smluvního vztahu s partnerskou pojišťovnou leasingové společnosti) na automobily pod finančním leasingem není v podstatě žádný důvod. Nájemce se u partnerské pojišťovny podobně jako u individuálně uzavřené smlouvy dostane k nulové sazbě DPH a navíc využije podstatně výhodnější ceny pojištění díky již zmíněným hromadným slevám.

Speciální příloha iDNES Leasing automobilů má za cíl pomoci zájemcům o pořízení automobilu zorientovat se v nabídce dostupných způsobů financování.

Uzavíráte pojistnou smlouvu individuálně, nebo v rámci produktového balíku? Co si myslíte o „kreativitě“ leasingových společností v oblasti pojištění a DPH? Těšíme se na vaše názory.