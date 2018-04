Do 2,6 milionu korun v jedné bance jsou vaše peníze v bezpečí

"Přibližně do této částky totiž uložené vklady chrání zákonné pojištění. V případě pádu finanční instituce se pak její klienti k pojištěným penězům dostanou nejpozději do 20 pracovních dnů," říká výkonná ředitelka Fondu pojištění vkladů Renáta Kadlecová.

Na čem tato částka závisí?

Na aktuálním kurzu měn. Uložené peníze každého občana či firmy jsou pojištěny do výše 100 000 eur, což je nyní zhruba 2,6 milionu korun. Limit platí na jednu banku a jednoho vkladatele. Pokud má někdo v jedné bance uloženo více, další peníze už mu fondem vráceny nebudou. Vhodnější je tedy rozdělit prostředky mezi více peněžních ústavů.

Co když má v jedné bance nebo záložně peníze uloženo víc členů jedné rodiny. To nevadí?

Pokud má každý z nich účet na své jméno, pojištění kryje každého zvlášť.

"Na výběr peněz mají lidé tři roky. Lhůta běží ode dne zahájení výplat. Pak je nevyzvednutý vklad považován za promlčený."

Je pojištění automatické, nebo je potřeba o ně žádat a něco za ně platit?

Pojištění vkladů je ze zákona automatické a je zdarma.

Za jak dlouho po krachu banky jsou uložené peníze vyplaceny?

Podle zákona mu budou vyplaceny do 20 pracovních dní od data, kdy Česká národní banka vyhlásí neschopnost dané banky dostát svým závazkům, laicky řečeno, ode dne, kdy zkrachuje.

Co musí klient takové banky udělat, aby dostal své peníze zpět?

Nemusí dělat téměř nic, ani vyplňovat žádné formuláře. Stačí jen sledovat sdělovací prostředky a internetové stránky Fondu pojištění vkladů či banky, u níž měl peníze uloženy. Tam se dozví informace o tom, kdy a kde mu budou peníze vyplaceny. Pak se dostaví do vyplácející banky s průkazem totožnosti a peníze mu mohou být vyplaceny buď hotově, nebo převodem na jiný účet. Na výběr peněz mají lidé tři roky. Lhůta běží ode dne zahájení výplat. Pak je nevyzvednutý vklad považován za promlčený.

Vztahuje se pojištění vkladů na všechny bankovní produkty?

Ne, pojištěny jsou například běžné, spořicí a termínované účty, potom vkladové účty nebo vkladní knížky. Naopak pojištěno není penzijní připojištění, životní pojištění, akcie, dluhopisy a podílové listy.

Pojištění se týká všech bank a záložen, které v České republice své služby nabízejí? Co když ale nemají české vlastníky?

Dnes už platí pro všechny banky, záložny a spořitelní družstva v Evropské unii stejné podmínky. Zatímco většina bank, spořitelních družstev, záložen a stavebních spořitelen působících u nás je pojištěna u českého Fondu pojištění vkladů, pobočky zahraniční banky, například Citibank, mBank či Zuno Bank, podléhají systému pojištění vkladů v zemi, kde sídlí jejich mateřská banka. Není třeba mít obavy, že by se lidé ke svým úsporám nedostali, řešení výplaty náhrady je v obou případech podobné. Zahraniční fond nás totiž může požádat o spolupráci a výplata by probíhala tak, jak jsem již popsala. Kompletní přehled všech finančních institucí, které podnikají v České republice a jsou kryty pojištěním vkladů, je možné nalézt na internetových stránkách www.fpv.cz.

Kolika lidem už Fond pojištění vkladů pomohl?

Od svého vzniku v roce 1994 jsme náhrady pojištěných vkladů v hodnotě přes 27 miliard korun vypláceli více než 300 tisícům klientů zkrachovalých bank a záložen.

A kolik peněz má na výplatu vkladů k dispozici?

Nyní je to přibližně 26 miliard korun. Pokud by bylo potřeba vyplácet více, má fond možnost získat další finanční prostředky například vydáním dluhopisů do objemu 100 miliard korun.

Nyní jsou zmrazené vklady a výběry u Metropolitního spořitelního družstva. Kdy se budou o své peníze moci přihlásit jeho klienti?

Výplata vkladů může být zahájena v okamžiku, kdy Fond pojištění vkladů obdrží Oznámení ČNB o neschopnosti dané finanční instituce dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek. Pak je výplata zahájena do 20 pracovních dnů od tohoto rozhodnutí.

Fond pojištění vkladů dosud toto rozhodnutí neobdržel. Nyní je Metropolitní spořitelní družstvo pod zvýšeným dohledem ČNB, na jehož základě bude rozhodnuto o dalším postupu.