Nejčastější pohromy, které mohou srazit živnost na kolena

Praxe potvrzuje, že požár, povodeň, vichřice, krupobití a záplava patří mezi základní rizika a také ta, která mohou způsobit největší škodu.

Každé místo, každá provozovna a každý typ podnikatelské činnosti může ale vyžadovat odlišný přístup k pojištění a tedy i nastavení pojistné smlouvy. Podnikatel se tak musí zamyslet nad tím, jaká přírodní nebo jiná nebezpečí mu reálně hrozí, a která by byla pro jeho podnikání fatální.

Požár: škody bývají vysoké

Základní pojištění, proti kterému se lze pojistit, je požár. Tady bývají škody, včetně těch způsobených zásahem hasičského záchranného sboru, často velmi vysoké. Pojištění by tak mělo obsahovat všechny druhy majetku, například nemovitosti, vybavení provozovny, zásoby či cizí užívané věci, třeba v leasingovém pronájmu.

Nemovitost nemusí být pojištěna, když je podnikatelská činnost prováděna v pronajatých prostorách. V tomto případě by však mělo být uzavřené pojištění odpovědnosti proti poškození nemovitosti (zejména kvůli riziku požáru) s dostatečným limitem. Ani tehdy nelze vynechat pojištění ostatního majetku.

Modelový příklad Požár

Paní Naďa provozuje kadeřnictví v pronajatých prostorách v jedné administrativní budově ve větším městě. Jedná se o místnost velikosti 25 m². Podniká tam sama na sebe, bez dalších kadeřnic. Vybavení je standardní, staré zhruba pět let, má tam kromě jiného i pračku a sušičku. Budova se částečně rekonstruuje a při výměně elektroinstalace dojde k požáru, který poničí i provozovnu paní Nadi.

Kolik může pojistka ročně stát:

Pojistná částka 300 tisíc korun, spoluúčast dva tisíce korun

Orientační cena pojistky pro případ požáru: 300 korun

Jaké pojištění to kryje, jaká je jeho výše a kolik paní Naďa dostane, pokud dojde k 100% poškození provozovny?

Pojistné plnění by mělo být řešeno pomocí odpovědnosti stavební firmy, která rekonstrukci provádí. Pokud stavební firma pojištění odpovědnosti nemá, pak by bylo kryto z pojištění rizika požáru. Za provozovnu (nemovitost) klientka neobdrží žádné pojistné plnění (není její vlastníkem), za vybavení pak záleží, do jaké míry bylo vybavení opotřebeno (v případě, že opotřebení činilo před vznikem škody více než 70 procent, bude vyplaceno pojistné plnění pouze do výše hodnoty, kterou měla konkrétní věc bezprostředně před pojistnou událostí). Dále je potřeba vzít v úvahu ještě případnou cenu využitelných zbytků po škodě a výši zvolené spoluúčasti.

Záplava: objevuje se i v místech, kde neprotéká voda

Povodeň, vichřice a krupobití představuje riziko s nejvyšším podílem vyplacených pojistných plnění z živelných pohrom. Proto je užitečné uzavřít pojištění i proti těmto rizikům, a to na všechny druhy majetku ve vlastnictví podnikatele.

Kromě povodně je však nutné myslet i na záplavu, která může být v některých místech pravděpodobnější než povodeň. Objevit se totiž může i tam, kudy neprotéká řeka či potok. Příkladem záplavy může být průtrž mračen, kdy voda stékající ze strání proudí přes vlastníkův pozemek, respektive nemovitost. Pokud je však provozovna umístěna ve vyšších patrech budovy, je pojištění pro případ záplavy zbytečné. Majetek není reálně ohrožen poškozením.

Modelový příklad Záplava

Syn a otec Radlíkovi provozují autoopravnu v malé obci na Vysočině. Autoopravna se nachází na jejich pozemku ve vlastní budově mimo obytný dům. Obec je mimo povodňovou zónu, v okolí není potok, řeka ani jiná vodní plocha. Pozemek včetně autodílny se však nachází pod svahem. V případě silné průtrže mračen či vichřice tu hrozí lokální záplavy s možností sesuvu půdy.

Kolik může pojistka ročně stát:

Pojistná částka 2,5 milionu korun, spoluúčast dva tisíce korun

Orientační cena pojistky pro případ požáru: 1 575 korun

Orientační cena pojistky pro případ ostatní živel včetně sesuvu půdy: 700 korun

Orientační cena pojistky pro případ riziko záplavy a povodně: 350 korun

Živelná pohroma v autoservisu: odpovědný je podnikatel

V případě, kdy podnikatel přijímá věci k opravě, například vozidla v autoservisu, je podle zákona odpovědný za jejich ztrátu, zničení nebo poškození. Této odpovědnosti je možné se zprostit třeba v případě živelné pohromy. Muselo by být však patrné, že vozidlo by bylo poškozeno i tehdy, kdyby nebylo přijato do opravy.

Příkladem může být povodeň, která postihla jak provozovnu, tak místo obvyklého stanoviště vozidla. V případě, že vozidlo bylo umístěno v provozovně autoservisu a bylo poškozeno povodní a bylo-li by povodní poškozeno i v místě obvyklého stanoviště vozidla, tak za tuto škodu živnostník odpovědnost nenese. V opačném případě pak ano. Proto je nutné myslet i na tento druh majetku a zvážit pojištění proti nebezpečím, kterým je pojištěn i ostatní majetek živnostníka.

Modelový příklad Poškození cizí věci

Ještě jednou Radlíkovi, kteří provozují autoopravnu v malé obci na Vysočině. Autoopravna se nachází na jejich pozemku ve vlastní budově mimo obytný dům. Obec je mimo povodňovou zónu, ale pozemek včetně autodílny je pod svahem. Takže při průtrži mračen či vichřici hrozí lokální záplavy s možností sesuvu půdy.

Kolik může pojistka ročně stát:

Pojistná částka na věci převzaté: 300 tisíc korun, spoluúčast dva tisíce korun

Orientační cena pojistky za věci převzaté (požár + ostatní živelní nebezpečí + záplava a povodeň): 1 104 korun

Orientační cena pojištění odpovědnosti za věci převzaté (včetně pojištění obecné odpovědnosti): 3 022 korun

Pojistitelných rizik je samozřejmě mnohem více. Jde třeba o vytékající vodu z vodovodního zařízení, odcizení věcí krádeží, vloupáním nebo loupeží a také riziko vandalismu. I zde se vyplatí zamyslet se, jaká rizika jsou reálná a která by mohla být pro podnikání fatální.