Pojištění zavazadel nekryje věci, které slouží k výkonu povolání. Ani notebook

Musím se připojistit, když chci na dovolené hrát rekreačně například plážový volejbal nebo jezdit na skútru?

Většina pojišťoven počítá s tím, že celou dovolenou neproležíte na lehátku u moře. V běžném cestovním pojištění je zahrnuta i turistika do výšky 3 000 metrů n. m., plavání, cykloturistika a podobně. Připojistit se však musíte třeba na windsurfing, rafting, potápění s dýchacím přístrojem a bungee jumping. Ideální je ptát se na konkrétní aktivitu při uzavírání smlouvy.

Do kolika let mohu uzavřít běžné cestovní pojištění a odkdy je to za příplatek?

Seniory lze bez problémů a bez přirážky na cesty pojistit do 69 let věku. Ani starší však nemají smůlu, například u České pojišťovny lidé nad 69 let zaplatí o 120 procent víc, tedy 2,2násobek běžné sazby. U Kooperativy lidé starší 70 let uhradí dvojnásobek základního cestovního pojištění. Wüstenrot dokonce žádné věkové limity nestanovuje.

Může si zajistit cestovní pojištění i těhotná žena? Případně do kolikátého měsíce.

Rozhodně se nevyplatí sjednat si smlouvu, aniž by klientka pojišťovně nahlásila, že je těhotná. Pokud není těhotenství rizikové, cestovní pojištění se dá sjednat do šestého měsíce. Pojišťovny většinou chtějí znát termín porodu. Situace se často řeší individuálně. Pokud žena chce odjet později, pojišťovny si vyhrazují právo neproplatit péči spojenou například s porodem.

Pojišťovna mi nechtěla při ztrátě zavazadla uhradit cenu všech věcí, které byly uvnitř. Dal jsem si do kufru pracovní notebook. Postupovali správně?

Cestovní pojištění zavazadel se sice vztahuje na obsah kufru, ale pojištění se většinou nevztahuje na peníze, platební karty, cenné papíry, letenky, jízdenky, starožitnosti, potraviny, cigarety, zvířata a například věci, které slouží k výkonu povolání.

Co mám dělat, když přiletím do Prahy a můj pojištěný kufr se na výdejním zavazadlovém páse neobjeví?

Předně kontaktujte dopravce, který je za takovou škodu odpovědný. Pak nahlaste pojistnou událost své pojišťovně. V případě nahlášení takové škody musíte předložit formulář o Oznámení pojistné události, originál pojistné smlouvy a potvrzení od policie nebo dopravce, které dokládá odcizení nebo zničení zavazadla.

Mohu na dovolenou pojistit i zvíře?

Pojišťovny obvykle na dovolenou zvíře nepojistí. Ale uspějete například u České pojišťovny. Pojištění se vztahuje na léčebné výlohy pro psy, kočky a fretky. Další zvířata si na své cestovní pojištění budou muset počkat. Pojištění platí pro celou Evropu a vztahuje se na akutní onemocnění, nezbytnou veterinární péči a na ošetření po úrazu. Pro zvíře je třeba mít vystaven pas zájmového chovu, což je obdoba Evropského průkazu zdravotního pojištění. Maximální doba pojištění je 10 dní a fixní cena je 25 korun za zvíře a den.

Slyšel jsem, že je možné se pojistit esemeskou...

Pojišťovny Česká podnikatelská, Generali a Uniqa nabízejí pojištění prostřednictvím SMS. Stačí zaslat přesné znění SMS a pak pojištění zaplatit. Novinkou je pojištění přes bankomat, které v polovině května spustila Poštovní spořitelna. Na cestovním pojištění ušetříte, když si ho sjednáte přes internet. Standardně zaplatíte o 10 procent méně než na pobočce. V případě, že sjednáváte pojistku na dálku, dobře čtěte podmínky smlouvy, abyste neměli pocit, že jste na něco pojištěni, a ve skutečnosti byste nebyli.