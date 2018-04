Přehledně: Co je dobré znát o pojištění domácích mazlíčků a zvířat

Pro případy, kdy vaše zvíře někomu ublíží, někoho či něco poškodí, se vyplatí pojištění občanské odpovědnosti. Za několik stokorun ročně ochrání nejen při svéhlavosti vašich mazlíčků.

Příklad 1. Pes napadl a zranil jiného psa

Paní Martina vzala svého psa na procházku do parku. Pes byl sice na vodítku, ale paní Martině se vysmekl a následně pokousal jiného psa. Náklady na ošetření a operaci zraněného psa se vyšplhaly na 15 000 Kč. Má paní Martina možnost, jak neplatit tyto náklady ze svého?

Komentář: Paní Martina zanedbala svoji povinnost týkající se péče o psa, protože psa měla zajistit tak, aby k uvedené situaci nedošlo, měla jej tedy držet pevněji a měl mít náhubek. Došlo k porušení povinností vlastníka psa, proto by bylo možné uplatnit tzv. pojištění odpovědnosti z občanského života. Pozor ale na situaci, kdy by pes pobíhal volně. Pojišťovna by to mohla hodnotit jako hrubou nedbalost, kterou mívá uvedenou ve výlukách. Při sjednání pojištění si prostudujte nejen výluky, ale dejte si pozor zejména na to, aby byly škody způsobené psy součástí pojistky. Možností je také připojištění. Pokud máte dva a více psů, ověřte si, zda se produkt vztahuje na všechny, protože v základním pojištění může být kryta škoda pouze za jednoho psa.

Pes ublížil člověku

Jestliže se pes popere s jiným, je to nepříjemné, ale možná jde o lepší variantu, než kdyby ublížil člověku. Pojišťovny v tom však nevidí rozdíl a princip odškodnění by byl totožný jako u poranění psa. Ošetření a případnou další léčbu uhradí zdravotní pojišťovna, ale je pravděpodobné, že částku za ošetření by požadovala po vlastníkovi psa. Také na tento případ by pak bylo možné využít pojištění občanské odpovědnosti, stejně jako na situace, kdyby poškozený požadoval náhradu škody za ušlý zisk nebo za zdravotní komplikace trvalejšího charakteru.

Psa venčil někdo jiný

Psa ale nechodí venčit jen jeho majitel. Co by se stalo, kdyby psa hlídal někdo jiný než člen vaší domácnosti (protože i na něho se pojištění vztahuje), například člen vzdálenější rodiny, kamarád? Podle občanského zákoníku by solidárně odpovídaly za škodu dvě osoby - jak vlastník zvířete, tak i člověk, který měl psa hlídat. Poškozený tak může požadovat náhradu škody po kterékoliv z nich.

Zvíře nebylo na procházce, uteklo

Mohl by majitel využít pojištění, kdyby mu pes utekl například z oplocené zahrady? Ano, ale je potřeba dát si pozor na to, aby se tato situace neopakovala, respektive aby pes neutekl ze stejného či podobného důvodu. Pak by pojišťovna mohla celou situaci považovat za hrubou nedbalost, která bývá uvedena ve výlukách. Podobně by situace vypadala i v případě, kdyby pes způsobil autonehodu, také pak by bylo možné hradit způsobenou škodu z pojištění občanské odpovědnosti.

Ošetření stojí víc než samotný pes

Změnila by se situace nějak, pokud by se jednalo o českého „voříška“, ale náklady na jeho operaci by byly mnohem vyšší než je reálná hodnota psa? Má majitel postiženého psa nárok na úhradu všech nákladů na operaci, nebo by byla stanovena výše pouze do hodnoty psa? V tomto případě není v podstatě důležité, jakou hodnotu pes má. Po majiteli agresora by bylo možné považovat veškeré standardní náklady na úhradu operace a ostatních nákladů, které s léčbou psa bezprostředně souvisí. Také pro tyto situace lze pojištění využít.

Příklad 2. Pes poškodil nábytek v pronajatém bytě

Pan Jan bydlí v pronajatém bytě a se svolením pronajímatele si pořídil většího psa. Než se pes zabydlel a zvykl si na nový domov, poškodil v době nepřítomnosti pana Jana nábytek, který patřil majiteli bytu.

Komentář: Škoda by mohla být také hrazena z pojištění odpovědnosti jako v předchozím případě, ale ne každá pojišťovna je ochotna tento typ pojištění nabídnout. Důvodem není ani tak skutečnost, že škodu způsobil pes, jako fakt, že řada výluk, tedy situací, kdy pojišťovna peníze nevyplatí, se týká pronajatých nebo tzv. užívaných věcí. Konkrétně tato výluka se na českém pojistném trhu uplatňuje poměrně často. Situace ale není bezvýchodná, jen je třeba hledat tu správnou pojistku, která umí chránit i nešikovnost nájemníků.

Příklad 3. Veterinární léčba úrazu nebo nemoci psa

Paní Lucie má psa, který jí často utíká. Jednou pobíhal před domem a způsobil nehodu cyklisty. Ani jedna strana nevyšla z havárie bez následků. Zraněný byl jak cyklista, tak i pes. Zraněný cyklista využil standardní zdravotní pojištění a následně požadoval úhradu škody, kterou paní Lucie zaplatila pomocí svého pojištění občanské odpovědnosti. U svého psa by ale musela veškeré náklady hradit ze svého. Nebo existuje jiná možnost?

Komentář: Pokud se obáváte vysokých výdajů za léčení svého psa, můžete využít pojištění nákladů na veterinární léčbu. Pojištění se může týkat nákladů na léčení úrazu nebo nemoci, což zahrnuje veterinární výlohy, použitý materiál při léčení, poplatek za hospitalizaci a předepsané medikamenty, popřípadě pojištění odpovědnosti za škodu za psa. Před jeho uzavřením je vhodné jako vždy prostudovat výluky. Mohou jimi být škody vzniklé při závodech a soutěžích nebo třeba takové nemoci, kterými pes trpěl před počátkem pojištění, dále délka hospitalizace přesahující 10 dnů, problémy související s porodem a jiné.

Pojištění se sjednává vždy s určitým limitem (např. 15 000 Kč), do kterého jsou veterinární náklady hrazeny. A nepatří mezi nejlevnější, záleží vždy na zvoleném limitu (resp. pojistné částce), ale cena začíná asi na 1 500 Kč ročně. Navíc je lze uzavřít jen pro zdravé a mladší psy.

Příklad 4. Odpovědnost u hospodářských zvířat

Pan Martin i jeho rodina milují koně. Často navštěvovali místní statek, kde bylo možné si koně půjčit. Nakonec se rodina rozhodla, že si jednoho koně pořídí sami a budou ho chovat u svého domu. Při jedné projížďce pan Martin koně nezvládl. Kůň se splašil, pan Martin z koně spadl a než ho stačil chytit, poničilo zvíře auto stojící u krajnice. Majitel vozu požadoval náhradu škody. Měl pan Martin možnost, jak neplatit poškozené auto ze svého?

Komentář: Také v tomto případě lze využít pojištění občanské odpovědnosti, ale při jeho sjednání je třeba myslet na to, aby se pojištění vztahovalo také na hospodářská a podobná zvířata. Kromě prostudování výluk se vyplatí podívat se také do pojistných podmínek na výklad pojmů. Zde může být informace o tom, co je hospodářskými zvířaty myšleno.

Škodu pojišťovna zaplatí i v případě, kdyby zvíře uteklo nebo jen spáslo sousedovu louku. Pozor ale na případ, pokud by zvířata sloužila k podnikání. Podnikatelská činnost je vždy z pojištění občanské odpovědnosti vyloučena, protože na tento typ existuje speciální pojištění podnikatelské odpovědnosti.

Příklad 5. Poškození vozidla zvěří

Pan Ondřej bydlí na menší vesnici, která je obklopena lesem. Při jedné ze svých cest do zaměstnání srazil srnu a auto si poškodil. Oprava ho stála 30 000 Kč. Bylo by možné této finanční ztrátě předejít?

Komentář: Nemusí se jednat o srnu ani o divočáka, vůz dokáže poškodit i pouhý zajíc. Možnosti řešení jsou v podstatě dvě. Buď by měl pan Martin sjednáno havarijní pojištění, které obsahuje také střet se zvěří, nebo je možné sjednat si pojištění pouze proti tomuto riziku, tedy proti střetu se zvěří (zvířetem). Jedná se o několik stokorun ročně. Jiná možnost než havarijní pojištění není, protože škodu nelze uplatnit po vlastníkovi zvířete. Ten je nejasný, myslivcům zvěř náleží až po ulovení, předtím nepatří nikomu.

V rámci pojištění je také nutné rozlišovat pojem „zvíře“ a „zvěř“. Některé pojišťovny kryjí pouze riziko poškození „zvěří“. Rozdělení je možné nalézt v pojistných podmínkách v části „výklad pojmů“. Zvěří je myšlena pouze lesní zvěř, kdežto pojem zvíře je mnohem širší, který kromě „zvěře“ obsahuje například i domácí zvířata, skot apod. Je tedy výhodnější pojištění uzavřít u pojišťovny, kde je součástí pojištění poškození „zvířat“ nikoliv pouze „zvěře“.