Pojistěte si slušný pohřeb. Blízkým tak ušetříte peníze

Podle průzkumů si doma do obálky spoří na pohřeb kolem 1,8 milionu Čechů. Většina starších lidí nechce, aby za ně platili pohřeb příbuzní. "V poslední době se rozmohly pohřby bez obřadu. Důvodem jsou hlavně finance. Běžný pohřeb totiž většinou stojí kolem 20 000 korun," říká Julius Mlčoch ze Sdružení pohřebnictví.

Pojištění Pieta si může sjednat kdokoli ve věku od 25 do 80 let. Dotyčný jen složí jednorázový vklad a pak se budou jeho peníze zhodnocovat 2,4 procenty ročně až k cílové částce garantované při sjednání pojištění. Počáteční vklad se vypočítává podle věku, pohlaví a výše pojistné částky.

Jednorázový vklad za pojištění Pieta při pojistné částce 20 000 korun Žena Muž Věk Částka Věk Částka 30 let 7 474 30 let 8 768 40 let 9 336 40 let 10 836 50 let 11 530 50 let 13 128 60 let 13 988 60 let 15 420 Zdroj: Česká pojišťovna, částka je uvedena v korunách

"Rozdílné ceny u mužů a žen jsou vypočítány podle statistik. Ženy se dožívají vyššího věku, proto mohou spořit na pohřeb déle," upřesňuje Helena Lazosová z managementu životního pojištění České pojišťovny.

K výluce z pojištění může dojít tehdy, když pojištěný do dvou let spáchá sebevraždu, nebo do jednoho roku zemře přirozenou smrtí. V takovém případě dostanou pozůstalí pouze počáteční vklad snížený zhruba o 10 procent. Z těchto 10 procent se hradí náklady na zřízení pojištění a další administrativní poplatky. Pojišťovna se tak snaží předejít pojistným podvodům.

Zhodnocení 2,4 procenta je v podstatě fiktivní a na výši pojistného plnění nemá vliv. Pozůstalý takřka vždy dostane sjednanou pojistnou částku. Když si ve 30 letech vloží například 8 768 korun a dožije se sta let, vypravující pohřeb dostane jen 20 000 korun. Zhodnocení tedy slouží pouze pojišťovně pro výpočet počáteční vkládané částky.

Pro pojistné plnění s fakturou a úmrtním listem

Pokud si člověk sjedná pojištění a zemře později než za jeden rok přirozenou smrtí nebo na následky úrazu, vyplatí pozůstalým pojišťovna náklady na pohřeb do výše pojistné částky.

Pojistné plnění se pak vyplácí tomu, kdo vypravuje pohřeb a prokáže to vystavenou fakturou. Proto je důležité, aby ten, kdo si sjednává pojištění, měl nějakého zprostředkovatele. Pojišťovna sice náklady na pohřeb proplatí, někdo ho ale musí zařídit. Pověřit však lze i obecní úřad nebo například sociální pracovnici z domova důchodců.

Náklady na pohřeb Položka Cena Projednání pohřbu 872 Uložení a úprava zemřelého 1 090 Zpopelnění v rakvi* 1 993 Rakev 5 668 Kytice na rakev 1 984 3x hřbitovní věnec 6 500 Hřbitovní poplatky 7 500 Běžný obřad se zpopelněním 26 000 Pohřeb do země 30 000 Zpopelnění bez obřadu 12 000 Zdroj:Sdružení pohřebnictví, ceny jsou průměrné za celou Českou republiku a uvedeny v korunách.

* zpopelnění v rakvi jako součást obřadu

"Ceny pohřbů kopírují inflaci. Nárůst je kolem čtyř procent. V některých regionech však už nemohou pohřební ústavy zdražovat. Ceny už totiž dosáhly svého maxima," upřesňuje Mlčoch.

Nejlevnější pohřeb bez obřadu většinou stojí mezi 10 000 a 15 000 korunami. Základní pohřeb s obřadem lze pořídit za 20 000 korun. Nejdražší běžné pohřby stojí zhruba 40 000 korun.