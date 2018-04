Pojistěte si svého domácího mazlíčka už od 120 korun

Podle České pojišťovny vynaloží tuzemští chovatelé na veterinární léčbu svých psů ročně bezmála miliardu korun. Odhadem s námi žijí dva miliony psů, průměrně tedy vydá každý majitel psa 500 korun ročně. Od září letošního roku mají chovatelé možnost se proti většině veterinárních nákladů pojistit.



ANKETA: POJISTILI BYSTE SVÉHO PSA?

ZDE najdete, jak jste hlasovali

Jak zdravotní pojištění funguje

Zdravotní pojištění kryje náklady na veterinární léčbu psa v případě, že náhle onemocní nebo je zraněn. Pojistné podmínky finančních ústavů se od sebe poměrně dost liší. Výše pojištění závisí na odlišných faktorech, různé jsou i limity pojistného plnění a spoluúčasti po případném neštěstí.

U Mazlíka České podnikatelské pojišťovny (ČPP) je nejdůležitějším faktorem při sjednání pojištění stáří psa a dále limity pojistného plnění. Psa lze pojistit od šesti měsíců do osmi let jeho věku na roční plnění ve výši od 10 tisíc do 30 tisíc korun. Pes starší než osm let může být pojištěn, jen pokud jeho smlouva započala před dovršením tohoto věku. Dále platí, že čím mladší byl pes v době podpisu smlouvy s pojišťovnou, tím menší částku ročně majitel za svého pejska platí.

Mazlík od České podnikatelské pojišťovny Vstupní

věk psa Roční

pojistné

u pojistné

částky

10 000 Kč Roční

pojistné

u pojistné

částky

20 000 Kč Roční

pojistné

u pojistné

částky

30 000 Kč 6 měsíců

až 3 roky 600 Kč 1000 Kč 1200 Kč 3 až 5 let 800 Kč 1200 Kč 1500 Kč 5 až 8 let 1000 Kč 1700 Kč 2000 Kč

Pojistíme-li tedy například u ČPP dvouletého jezevčíka na 20 000 korun (v případě nemocí či úrazů vyplatí pojišťovna za škodu maximálně 20 000 korun v průběhu 12 měsíců), zaplatíte na ročním pojistném 1000 Kč. U starší čtyřleté německé dogy by pojištění na stejný limit stálo více, a to 1200 Kč. V případě ČPP je uvedena rasa psa jen pro srovnání, ale nehraje roli při stanovení ceny. Spoluúčast (část nákladů, kterou si v případě neštěstí hradí majitel psa sám) činí 2000 Kč na každou pojistnou událost.

V České pojišťovně (ČP) se cena Mazlíčka odvíjí především od váhy psa. Přesněji řečeno od jeho rasy a tabulky, která udává, kolik by průměrný pes dané rasy vážit měl. Dále je, podobně jako u ČPP, velmi důležitý věk psa a částka, na kterou bude pojištěn. Malého psa (do 40 kg) lze pojistit od narození do devíti let věku, velkého psa (nad 40 kg) pak pouze do jeho pěti let. U ročního plnění máte na výběr mezi částkami od 15 tisíc do 30 tisíc korun.

Podobně jako u České podnikatelské pojišťovny může být pojištěn u České pojišťovny i starší pes, ale jeho pojištění musí vzniknout před věkem, který tvoří hranici. Tj. do devíti let u psa do 40 kg a do pěti let věku u psa nad 40 kg.



Mazlíček od České pojišťovny Váha psa

(vstupní věk psa) Roční

pojistné

u pojistné

částky

15 000 Kč Roční

pojistné

u pojistné

částky

20 000 Kč Roční

pojistné

u pojistné

částky

25 000 Kč Roční

pojistné

u pojistné

částky

30 000 Kč do 40 kg

(0 až 9 let) 1650 Kč 2200 Kč 2750 Kč 3300 Kč nad 40 kg

(0 až 5 let) 2250 Kč 3000 Kč 3750 Kč 4500 Kč

Vraťme se k našemu příkladu jezevčíka a německé dogy. U ČP by majitel za dvouletého jezevčíka, který je řazen do kategorie mezi psy s váhou do 40 kg, při ročním limitu plnění 20 000 Kč zaplatil ročně částku ve výši 2200 korun. Německá doga, která spadá do vyšší váhové kategorie nad 40 kg, by chovatele přišla při stejném limitu na 3000 Kč ročně.

Spoluúčast je tentokrát počítána v procentech a činí 30 % z celkových nákladů na léčbu psa. U starších psů (malých nad devět let a velkých nad pět let) se podíl na úhradě škody každý rok zvyšuje o 10 procentních bodů. To znamená, že například u malého jedenáctiletého psa nečiní spoluúčast standardních 30 %, ale o 20 procentních bodů více, tedy 50 %. Úhrada veterinárních nákladů pojišťovnou tak s časem a zvyšujícím se věkem psa postupně klesá až k nule.

Ze zdravotního pojištění je samozřejmě vyloučeno jakékoliv zranění, které bylo prokazatelně způsobeno psovi úmyslně. V pojištění také není zahrnuta prevence (třeba očkování a odčervení), kosmetické zákroky a porod feny. Součástí podmínek České podnikatelské pojišťovny je dále i povinnost (v odůvodněných případech) psovi včas poskytnout první pomoc.

Česká pojišťovna pro vás připravila slevy pro velmi mladé psy a množstevní slevy při pojištění více psů. Například u mazlíčka starého od 1 do 2 let se cena pojistného snižuje o 5 %. Pokud si stihnete pojistit pejska do 1 roku věku, čeká na vás sleva 10 %.



Česká podnikatelská pojišťovna poskytuje pojištění za výhodnějších podmínek pro psy Horské služby a psy pro osobní asistenci či canisterapii (psí společnost pro zdravotně postižené).

Pro úplnost dodejme, že pes musí být pro účely pojištění u ČP trvale označen mikročipem nebo tetováním, u ČPP pak stačí, že je váš pes registrován u obecní správy a má evidenční známku. Pejsek musí být v obou případech očkován.

Česká pojišťovna nabízí pro psy i životní pojištění

Jedná se o pojištění pro případ uhynutí nebo utracení psa v důsledku nákazy, nemoci, úrazu, operace, porodní škody či otravy. Zatímco u zdravotního pojištění lze pojistit i voříška, životní pojištění můžete pro svého psa sjednat individuálně pouze po doložení jeho průkazu původu, speciálního výcviku (například slepeckého) nebo pokud se jedná o psa služebního.

Když váš pes způsobí dopravní nehodu

K výše uvedeným pojištěním lze pojistit i takzvanou odpovědnost. Pokud váš pes například vběhne do ulice a způsobí nehodu cyklisty se škodou na zdraví či na majetku, zodpovídáte za případnou náhradu vy.

U České pojišťovny stojí roční pojistné odpovědnosti 150 korun (při limitech plnění na zdraví do 2 mil. Kč, na majetku do 1 mil. Kč a na finančních ztrátách do 500 tis. Kč). U České podnikatelské pojišťovny ho pořídíte za 120 korun ročně (s limity plnění na zdraví do 500 tis. Kč, na věci do 250 tis. Kč a finanční škody do 120 tis. Kč). Hlídání psa ale nepodceňujte ani s dobrým pojištěním, způsobená škoda může totiž ve výjimečných případech přesáhnout limity plnění. Před sjednáním tohoto typu pojištění nahlédněte do vaší smlouvy o pojištění domácnosti, může v něm být již zahrnuto.

Život se psem je plný radosti, ale i odpovědnosti. Pojišťovny chtějí (samozřejmě kromě zisku pro sebe) dát chovatelům možnost vylepšit život jejich psa v situaci, kdy by sami majitelé nebyli schopni pokrýt nečekané výdaje spojené s péčí veterináře. A případně také chovatele ochránit před splácením škody, kterou jejich pejsek způsobí.