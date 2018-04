Pojistit a vystavit Monu Lisu v Česku by znamenalo miliardový zásek

Odborníci na pojišťování uměleckých předmětů se shodují, že pojistit tak unikátní dílo, jakým je slavný obraz Leonarda da Vinciho, je velmi rizikové a jedna česká pojišťovna by na tak velké sousto nestačila.

"Řešením by byla spolupráce několika pojišťoven. Museli bychom oslovit i zahraničního zajistitele, což by se promítlo do konečné ceny pojistky," říká Petr Milata z ČSOB Pojišťovny.

Hodnota obrazu je nevyčíslitelná

Stanovení výše pojistného by byl mimořádně složitý úkol. "Hodnota obrazu je nevyčíslitelná, muselo by jít o velmi promyšlený výpočet. Základní stavební kameny by kromě znaleckého posudku tvořila krytá rizika i míra zabezpečení samotného obrazu při přepravě a výstavě," přibližuje Václav Bálek mluvčí Allianz pojišťovny.

Jak vysvětluje, určitě by byl rozdíl mezi pojistnou smlouvou, která by předpokládala přepravu pojištěného obrazu za asistence menší armádní divize a mezi pojistnou smlouvou, kdy by transport Mony Lisy měl proběhnout v zavazadlovém prostoru menšího náklaďáku.

"Jsem si však téměř jistý, že v druhém případě by na takový způsob přepravy žádná pojišťovna na světě nekývla. Pokud by ovšem nešlo o rafinovaný zastírací manévr, zatímco originál s policejním doprovodem by cestoval z letiště jinudy," poznamenává Bálek.

Fakta Podle částky, které musejí pojišťovny vyplatit za odcizená pojištěná díla, jsou krádeže uměleckých děl výnosný byznys. Podle odborníků je to třetí nevyšší číslo v trestné činnosti hned po praní špinavých peněz a obchodování s lidmi. Podle celosvětových odhadů dosahují výdaje, které pojišťovny ročně vyplatí za odcizená umělecká díla, téměř šesti miliard eur, tedy v přepočtu téměř 150 miliard korun.

Zdroj : Allianz pojišťovna

Vysoká spoluúčast může cenu zlevnit

Na umělecká díla si nebrousí zuby pouze zloději, k jejich zničení nebo citelnému poškození stačí třeba jen jediná živelní pohroma. Seznam rizik je proto delší. Od požáru až po povodeň.

Nepřehlédněte Kde před sto lety skrýval zloděj Monu Lisu čtěte zde.

Cena pojistky by se podle pojišťoven musela opírat také o dva nezávislé znalecké posudky, což by ji zdražilo. Mírně zlevnit by ji mohla naopak vysoká spoluúčast, tedy vysoká míra rizika, kterou by byl ochoten vzít na sebe samotný vystavovatel. Vystavená Mona Lisa by v galerii přitom nemohla viset je tak na hřebíku.

"Nepochybně bychom požadovali neprůstřelné zasklení ze všech stran ve vitríně, nepřetržité monitorování celého prostoru funkčním systémem s patřičnou dobou archivace obrazového záznamu, ozbrojenou ostrahu, elektronickou požární ostrahu…," vyjmenovává Jan Marek z České pojišťovny jen zlomek požadavků, které by vystavovatel musel splnit, aby s ním pojišťovny začaly vůbec jednat.

Odhadovaná cena je kolem 13 miliard korun

Podtrženo a sečteno: přivést Monu Lisu do Prahy a vystavit ji v některé galerii by znamenalo obrovskou investici. Cena samotné pojistky by se podle expertů nepohybovala v milionových ale miliardových řádech.

"Kvůli pojištění byla Mona Lisa oceněna v roce 1962 na 100 milionů dolarů. Tato částka dnes už samozřejmě neplatí. Pokud bychom přihlédli k inflaci, můžeme odhadovat současnou hodnotu obrazu přibližně na 750 milionů dolarů. Pojistná částka, na kterou by mohla být Mona Lisa pojištěna, by se pravděpodobně pohybovala někde kolem 13 miliard korun," říká Jiří Cívka, mluvčí Generali Pojišťovny.

Jak dodává, miliardová pojistka za pojištění uměleckých děl vystavených v Česku patří k mimořádným ale reálným. "Na přelomu loňského a letošního roku probíhala v Obecním domě v Praze výstava děl italského malíře a sochaře Amedea Modiglianiho a jeho současníků. Celá expozice byla pojištěna na rekordní pojistnou částku 46,5 milionu eur, což je přibližně 1,2 miliardy korun. Tím se zařadila mezi historicky nejdražší výstavy konané na území České republiky."