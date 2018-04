Pojistit jen úraz? S překážkami

Pojistka, kterou uzavřete, může stát jeden tisíc, ale i patnáct tisíc korun ročně. Ujasněte si proto už předem, co potřebujete a za co jste ochotni platit. Zda chcete dostat peníze, když se stane vážný úraz, nebo i když jen maličkost. Či jestli chcete současně spořit.

Lidé si myslí, že by měli od pojišťovny dostat zaplaceno za to, že si třeba zlomí ruku nebo podvrtnou kotník. „To je však pro většinu luxus, který se promítne na ceně pojistky,“ říká finanční poradce Tomáš Kučera. „Takovým klientům pojišťovna platí každou prkotinu, a proto si od nich bere i víc peněz, aby bylo z čeho rozdávat.“

Kdo uvažuje rozumně, snadno pochopí, že nohu v sádře finančně ustojí sám. Doopravdy ho ohrožuje vážné tělesné poškození, které zanechá trvalé následky. A to je třeba pojistit, aby v případě neštěstí bylo za co koupit dobrý invalidní vozík a vybudovat bezbariérový přístup k bytu.

Pojišťovny chtějí prodat víc

Tohle řešení se nelíbí pojišťovnám. Pojištění úrazu je pro ně méně výnosnou součástí nabídky. Platíte ho totiž poměrně nízkým pojistným, zatímco méně pravděpodobná nebezpečí vyjdou draho. Při koupi pojistky se vám proto pokusí přidat i pojištění smrti úrazem, denního odškodného, závažných onemocnění trvalé invalidity a nejlépe i klasické kapitálové životní pojištění.



Některé ústavy na rovinu říkají, že úrazovou pojistku prodají jen jako připojištění k pojistce životní. Třeba Wüstenrot či Aviva. Naopak Uniqa, pojišťovna vnímaná jako čistě životní, samostatně úraz pojistí. Aegon sice trvá na životním pojištění, ale spokojí se se symbolickou pojistnou částkou jedna koruna. Jinde samostatnou úrazovku k dispozici mají, aktivně ji však klientům nenabízejí. To je případ třeba Allianz. Jiní to sice nepřiznávají otevřeně, ale klienty od přepážky rozhodně nechtějí propustit bez „lepší“ pojistky.

Za kolik to bude?

Kapitálové životní pojištění? Rozhodně ne!

Spořte jinde

Celková výše platby záleží na pojistné částce. Rozumná se pohybuje okolo 500 000 korun za trvalé následky úrazu. „Pro případ vážného postižení je dobrá takzvaná progrese. Pojišťovna při ní zvýší pojistnou částku. Čím horší následky úrazu, tím vyšší pojistná částka. Třeba pětinásobná,“ vysvětluje Romana Werliková z Generali. Roční platba za takové pojištění se pak pohybuje mezi jedním až třemi tisíci korun.Více zaplatíte, pokud vás pojišťovna zařadí do vyšší rizikové skupiny. Rizikovými klienty jsou pro pojišťovny obvykle sportovci a lidé, kteří pracují manuálně. Jejich pojistka může být dvakrát i třikrát dražší.Nevýhodu mají i lidé, kteří v minulosti měli nějaký vážnější úraz. Pravděpodobně pro ně nebude pojistka platit ve všech případech. Kdo měl třeba potrhané vazy v koleně, může počítat s tím, že mu obdobné úrazy pojišťovna ze smlouvy zcela vyloučí. A nevyplatí se na otázky zdravotního dotazníku odpovídat nepravdivě! Problém by pak nastal v případě pojistné události – při zkoumání případu by klient nemusel dostat vůbec nic.

Když už tu pojistku mám, tak ať z toho něco je, říkají si klienti. Zvláště, pokud jim u přepážky nabídnou možnost současně si spořit. „Na konci doby pojištění tak zjistíte, že se vám pojistné vrátilo zpět, takže jste byl pojištěn zdarma,“ lákají. Uvědomte si však, že konec pojištění je naplánován třeba za 25 let. Například při měsíčním pojistném 500 korun by vám stejné peníze ukládané do penzijního fondu přinesly přes sto tisíc. A to je, jako byste za úrazovku platili 4000 korun ročně. Navíc, ukončíte-li pojistku dříve, dostanete pouze část peněz, takzvané odbytné.

Dejme tomu, že máte úrazovou pojistku sjednanou na 200 000 korun. Pojistka je lineární, 200 000 je nejvyšší možné plnění. Víte, kolik vám asi pojišťovna zaplatí při úrazu?

Kolik dostanete z pojistky na 200 000 Kč vážné omezení hybnosti páteře 110 000 vážné omezení pohyblivosti ramenního kloubu 40 000 omezení pohyblivosti kolenního kloubu do 50 000 úplná ztuhlost loketního kloubu 40 000 jizvy (15 procent plochy těla)* do 20 000 ztráta sluchu na jedno ucho 30 000 úplná ztráta sluchu 100 000 ztráta zraku – jedno oko 70 000 úplná ztráta zraku 200 000 ztráta zubu* 2 000 ztráta ledviny 50 000 ztráta horní končetiny 120 000 ztráta palce u ruky 40 000 nefunkčnost ukazováku 10 000 ztráta ukazováku u ruky 20 000 ztráta jiného prstu u ruky 10 000 ztráta dolní končetiny 120 000 ztráta prstu u nohy (kromě palce) 4 000

Poznámka: částky jsou orientační, každá pojišťovna má jiná pravidla pro „oceňování “ závažnosti úrazů, *tato poškození některé pojišťovny neplní vůbec

Zdroj: tabulky pro hodnocení úrazového pojištění pojišťoven