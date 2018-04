Pojistit si lze i nízkou nemocenskou

Lidem s vyššími příjmy se může hodit i pojistka ušlého výdělku, nazývaná obvykle pojištění denních dávek. Co se skrývá za složitým názvem? Finanční zabezpečení pro případ, že člověk onemocní a je odkázán na nemocenské dávky, které si povinně platí v rámci sociálního pojištění. Pokud je pojištěn i u komerční pojišťovny, dostává vedle státních dávek ještě obnos od pojišťovny. Součet obou by neměl překročit jeho průměrný příjem.

Neznamená to však, že mu pojišťovna bude přispívat hned od prvního dne pracovní neschopnosti. Ve smlouvě je třeba určit takzvanou čekací (karenční) dobu - tedy lhůtu, po které má pojištěný nárok na peníze. Čím je tato doba kratší (minimálně trvá obvykle osm dní), tím více platí na pojistném. Pojistit se lze třeba i pro případ, že bude člověk ležet v nemocnici. Čekací doba se pak pohybuje zpravidla od dvou do devíti měsíců, to znamená, že má pojištěný nárok na výplatu peněz z pojistky, pokud půjde do nemocnice po dvou, respektive devíti měsících ode dne, kdy uzavřel pojistku, ne dříve. Pozor: pojišťovny vyplácejí peníze zpětně po skončení nemoci, jen při delší pracovní neschopnosti je možné požádat o zálohu. Minimální denní dávka činí obvykle 100 korun, nejvyšší 1500 až 2000 korun. Cena pojištění závisí na věku, pohlaví, délce čekací doby a výši denní dávky.

Pojistit lze i nadstandardní lékařskou zubařskou péči. Například u České pojišťovny se výše roční pojistky pohybuje okolo 500 až 600 korun, ženy platí víc. K základní pojistce je možné se ještě připojistit pro případ, že bude klient potřebovat "korunky", můstky či částečně snímatelné náhrady. Takové pojištění stojí podle věku a pohlaví od zhruba 400 do 1000 korun ročně, případně od 800 do 1500 u luxusnější varianty. Přičemž dražší je obecně pojištění pro ženy a starší osoby.



V příloze není u jednotlivých případů vyčerpávající přehled pojišťoven, jde pouze o příklady



Cena roční pojistky ušlého příjmu (při výplatě 100 korun na den)



pojišťovna roční pojistné v korunách

pracovní neschopnost pobyt v nemocnici



muž 30 let žena 40 let muž 30 let žena 40 let



Česká pojišťovna 580 826 341 580

ING Nationale Nederlanden 738 1068 325 468

Kooperativa 300 360 168 312

Uniqa 530 850 360 460

Winterthur 1187 1776 353 494



Poznámka: čekací doba Česká pojišťovna a ING Nationale Nederlanden od 29. dne, Kooperativa od 26. dne, Uniqa od 28. dne, Winterthur od 22. dne, Pramen: pojišťovny