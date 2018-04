Pojistka dá klid, ale bezpečí nezajistí

Většinu lidí napadne jako první pojištění. Jenomže pojistka není ochrana, to je až poslední pomoc pro případ, že se něco stane. Tak to chápou i pojišťovny, a ceny svých služeb přizpůsobují nejen nebezpečí hrozícímu v místě pojištění, ale i zabezpečení konkrétního domu nebo bytu.

Z loděj: noční můra



Když se řekne zabezpečení domu, vybaví se většině lidí ochrana proti zlodějům - nejspíš dobrý zámek nebo bezpečnostní čidla, která spustí sirénu. Možností je však víc. Různé kvality i ceny: od bezpečnostní vložky do zámku za pět set korun až po složité elektronické zabezpečení za desetitisíce. Odpovědět na otázku, co se pro koho hodí, není jednoduché; platí zde pravidlo přiměřenosti. Domácnost v hodnotě 300 000 korun není asi třeba chránit zařízením skoro stejné ceny. A naopak. Kdo má v domě sbírku obrazů, nespolehne se na obyčejné dveře s bezpečnostním štítem.

J e třeba bát se kvalitního zabezpečení?





Někteří zákazníci nechtějí kupovat dokonalé zabezpečení s tím, že by to mohlo zloděje přilákat. „Lze říci, že zlodějů, kteří dobrý zámek přijmou jako výzvu, je méně než těch, kteří jdou dál, kde nebude s dveřmi tolik práce,“ říká Boris Mahdal, majitel zámečnického servisu. „Dveře a zámky by měly být ve stejné kvalitě - nemá cenu namontovat čtyři super zámky na obyčejné dřevěné dveře.“Obyvatelé rodinných domů, přízemních a podkrovních bytů se již naučili nezapomínat na okna. Majitel firmy na instalaci okenních fólií Petr Benda upozorňuje na potřebu postarat se i o malá okna, která v bytě člověk ani nevnímá: „Kolikrát se stalo, že zloděj se vlámal do domu koupelnovým okénkem a věci potom odnesl velkým oknem, které otevřel zevnitř.“ Okna lze zabezpečit i mřížemi, které mají oproti fólii hlavně tu výhodu, že působí jako psychologická zábrana, která je už zdáli viditelná. Cena mříží je ale podstatně vyšší.

E lektronika nejen proti zlodějům





Nejsou-li napojeny na pult centrální ochrany, jsou různé sirény spíše jen psychologickou ochranou. Samotné houkání obvykle nic neřeší, není-li majitel bytu přítomen. Při napojení na pult musí klient počítat s pravidelnou platbou bezpečnostní agentuře. Částka začíná na 350 korunách měsíčně. Kdo nechce agentuře platit, přesměruje si hlásič na svůj telefon - dozví se tak, když se v bytě nebo v domě něco děje, a může zareagovat. Taková služba přijde na 12 000 korun při instalaci; záleží samozřejmě na počtu čidel, které je třeba do prostorů umístit.„Elektronické zabezpečovací systémy nejsou jen ochranou proti zlodějům. Mohou hlídat požár, výpadek napájení elektrickým proudem, starší lidé využijí přivolání zdravotnické služby bezdrátovým náramkem,“ upozorňuje Roman Růžička ze společnosti Elektronic S. C. Elektronickou ochranu lze zapůjčit zákazníkovi na dobu dovolené. Technicky proveditelné je to díky bezdrátovému systému a cena se pohybuje okolo tisíce korun za měsíc.

Kolik zaplatíte za pojistku domácnosti na 500 000 korun? pojišťovna Praha Bartošovice spoluúčast sleva za zabezpečení Allianz 2 250 Kč 1 150 Kč - Kč 20% Generali 2 150 Kč 1 150 Kč - Kč 0% Česká pojišťovna 1 920 Kč 1 188 Kč 2 000 Kč 20% Kooperativa 2 800 Kč 1 300 Kč 1 000 Kč 20% ČSOB pojišťovna 2 200 Kč 1 450 Kč 500 Kč 0%

Poznámka: ceny i výše spoluúčasti jsou uvedeny v korunách, spoluúčast je částka, o kterou pojišťovna sníží pojistné plnění, předpokládané zabezpečení je napojení na pult centrální ochrany.

Zdroj: pojišťovny

J ak si zlevnit pojistku?



Úroveň zajištění domu má vliv i na cenu pojistky. Obvykle poskytují za kvalitní zabezpečení slevu na pojistném, která může dosáhnout až 20 procent. Jindy mají zabezpečení předepsané a kdo požadovanou ochranu doma nemá, tomu vyplatí méně peněz při pojistné události.



Přitom platí, že čím větší město, tím vyšší nebezpečí krádeže a dražší pojistka. Obyvatelé menších měst a obcí proto vydají za pojistku domácnosti až o polovinu méně než lidé z velkého města. Některé pojišťovny, například Kooperativa, pak rozlišují i domácnosti, které jsou mimo vesnici na odlehlém místě. Tam je nebezpečí též větší a jejich obyvatelé si připlatí.