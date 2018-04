Pojistka domácnosti: raději nešetřit

Při uzavírání pojistky domácnosti se mnoho lidí soustředí na to, aby ji získalo za co nejlevnější pojistné. První, co klienty napadne: "Pojistím se jen na malou částku, abych neplatil moc a v nejhorším případě získal alespoň nějaké finance." Takového postupu můžeme dodatečně i litovat. Pojistné sice bude stát méně, avšak problém nastane v okamžiku, kdy bude klient chtít od pojišťovny peníze za poškozený majetek.