Pojistka domácnosti - s asistentem, nebo bez?

Z chalupy nebude návrat tak bolestivý, ale co když budete někde v cizině? Existuje řešení: sjednat si pojistku domácnosti s asistenčními službami. V Česku je nabízí k pojištění domácnosti Generali, Allianz a ČSOB Pojišťovna, další již zkoumají trh a připravují se na to, že svým klientům asistenci také poskytnou.



V televizní reklamě znázorňující klidného turistu, který z pláže řídí vymalování bytu a uklidňuje zoufalou tchyni, to vypadá, jako by nebyla domácí pohroma žádný problém. Jak ale konkrétně tahle služba funguje? „Úkolem asistenční služby je odstranění příčin vzniku havarijního stavu v domácnosti, pomoc s postupem řešení a s ohlášením pojišťovně,“ vysvětluje Kateřina Hamerská z ČSOB Pojišťovny. „Rychlým zásahem asistenční služby se dále nezvyšuje škoda, což je výhoda pro pojištěného i pojišťovnu. Pomoc asistenční služby a poskytnuté pojistné plnění pojišťovnou se doplňují.“

V ýhody pro klienty



Asistenční linky pojišťoven jsou v provozu 24 hodin denně. Postižený vysvětlí do telefonu svůj problém a pojišťovna se postará o opravu. Za tím účelem je domluvena s řemeslníky, kterým za práci zaplatí a které má „odzkoušené“. Po zásahu se operátoři pojišťovny zákazníka zeptají, jak byl s prací spokojen. Když si klient stěžuje, má řemeslník reálnou naději, že o výhodnou spolupráci s pojišťovnou přijde. Dle sdělení pojišťoven jsou asistenční služby zdarma. Ze srovnání skutečně vyplynulo, že se ceny pojištění u některých pojišťoven příliš neliší ve srovnání s těmi, které asistenční služby nemají.



Asistenční služba v základní ceně pojistky zahrnuje obvykle možnost nahlášení pojistné události na nonstop lince a pomoc s jejím vyřešením. U ČSOB je nutný příplatek pro doplňkové pojištění, které zahrnuje i práci technika při havárii, ne však použitý materiál. Allianz a Generali uhradí hodinu práce bez doplňkového pojištění.





Co vám pojišťovna ráda zamlčí? Informace nejsou nebo je pojišťovny tají.

Čtěte ZDE .

J

Rozsah asistenčních služeb k pojištění domácnosti Pojišťovna asistenční služby Allianz cesta a práce technika do jedné hodiny, převoz a ubytování členů rodiny, modré stránky - databáze řemeslníků ČSOB informační a poradenská služba, příjezd technika Generali cesta technika a jeho práce do jedné hodiny v ceně maximálně 3000 korun, databáze řemeslníků, ale i lékařských pohotovostí apod.

Ve většině případů je poškozený v době opravy doma, a tak jde skutečně jen o to, že se dostane do rukou řemeslníků prověřených pojišťovnou. Situace se zkomplikuje právě v případě, že je klient mimo domov a nemůže se vrátit. I tady se můžete spolehnout na asistenci: zavoláte, vysvětlíte potíže, sdělíte adresu, kontakt na někoho, komu jste nechali klíče od bytu, a číslo pojistky. Jestliže jste zapomněli klíče od bytu nechat v důvěryhodných rukách, stále máte naději. Bude to však komplikované - situace je řešitelná pouze za přítomnosti policie.Pozor: ne všechno, co budete považovat za havárii vy, tak zhodnotí i pojišťovna. Když praskne voda v bytě, jde o havárii. Když vás však vytopí soused, havárie to není. Asistenční služby poskytne pojišťovna jen v rozsahu poradenství - příjezd řemeslníků nezajistí a jejich práci nezaplatí. Abyste měli jasno, ptejte se na informační lince své pojišťovny. Ani to není vždy funkční - na telefonu, který je uveden na letáčku ČSOB pojišťovny, například nevěděli, že poskytují asistenci i k pojištění domácnosti. Prý mají na starosti jenom pojistky automobilů.