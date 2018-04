Pojistka na platební kartě nekryje každý sport. Musíte se připojistit navíc

Před dovolenou možná řešíte dilema, jestli bude stačit cestovní pojištění na platební kartě, nebo si radši přikoupit pojistku u pojišťovny. Nejdříve si zjistěte, jestli vaše karta vůbec pojistku obsahuje. Například Volksbank ji nabízí automaticky i k těm obyčejným elektronickým kartám. UniCredit Bank, Komerční banka a LBBW dávají pojistku zdarma ke kartě embosované. Jinde si pojištění musíte přikoupit.

Cena se liší podle druhu pojistky a začíná na 25 korunách měsíčně. Ve srovnání s klasickou cestovní pojistkou sjednanou na konkrétní dny přímo u pojišťovny je pojištění k platební kartě cenově výhodnější. Zatímco v bance zaplatíte za rok kolem 500 korun, celoroční pojistka u pojišťovny vyjde v průměru na tisícovku.

I když už dnes žádná větší banka nenabízí cestovní pojistku s limitem na léčebné výlohy nižším než jeden milion korun a "kartové" pojištění se rozsahem hodně přiblížilo tomu od pojišťovny, nemusíte mít vyhráno.

Když dostanete angínu či si zlomíte nohu v Evropě, do limitu se vejdete. Pokud vás však postihne infarkt či mrtvice a navíc budete za oceánem, vyšplhá se úhrada za léčení a převoz klidně na tři miliony korun a na to už pojištění na platební kartě obvykle nestačí.

Se zlatou kartou buďte v klidu

Majitelé zlatých, platinových a některých business karet mají vyhráno. Nejenže mají daleko vyšší limity léčebných výloh, například až 6 milionů korun u LBBW Bank, ale i rozsah pojištění se vyrovná tomu od pojišťovny včetně všech připojištění, a to vše v rámci ceny za kartu.

Navíc u těchto karet platí nejdelší doba jednoho výjezdu až 120 dní. Na druhou stranu vlastnictví zlaté karty třeba právě u LBBW vás zavazuje k poplatku 3 600 korun ročně.

Jste sportovec? Kupte si lepší pojistku

Pro lidi, kteří vyjíždějí do ciziny víckrát za rok, často neplánovaně, nejsou tam déle než 30 až 90 dní a sportu se budou věnovat maximálně na rekreační úrovni, těm by mělo stačit cestovní pojištění od jakékoli banky i k té nejobyčejnější embosované platební či kreditní kartě.

Pokud je adrenalin váš kamarád a chcete trávit dovolenou extrémními sporty, pojištění na kartě pro vás není. Týká se to vysokohorské turistiky, létání na padáku, potápění či sjíždění divoké řeky. Banky totiž nabízejí jeden či dva pevně dané produkty, které se liší pouze limity a počtem pojištěných osob, není tu možné žádné další připojištění na rizikové sporty, jako je to běžné u každé pojišťovny.

Výjimkou je debetní karta od GE Money Bank, která nabízí i pojištění extrémních a adrenalinových sportů. Není to však zadarmo, za cestovní pojištění Komfort zaplatíte 79 korun měsíčně.

Někde pojistí i notebook

Rozsah pojištění "ke kartě" se od nabídek pojišťoven výrazně neliší. Samozřejmostí jsou léčebné výlohy, úraz, ve většině případů i zavazadla, odpovědnost a někde i zvířata (UniCredit Bank a Česká pojišťovna) a zpoždění letu či zrušení letu (GE Money Bank, UniCredit Bank, Citibank, LBBW) nebo třeba notebook (GE Money Bank, UniCredit Bank).

Pojištění karty UniCredit Bank zahrnuje i situace, které jinde bývají ve výlukách: teroristické útoky, některé extrémní sporty, například rafting, sjíždění divokých řek, vysokohorská turistika, cyklokros, jízda na koni.

Rodina jsou manželé a děti se počítají do 18 let. Většinou

Banky nabízejí často cestovní pojištění "pro celou rodinu". Výraz rodina chápe každá trochu jinak, je potřeba si důkladně přečíst podmínky (má je každá banka na internetových stránkách). Někde pojistí pouze manžele (například Raiffeisenbank, UniCredit Bank), jinde za rodinného příslušníka berou i druha, který žije s majitelem karty ve společné domácnosti.

Také počet a věk dětí je různý. Některé banky omezují počet dětí na tři (například Česká spořitelna, ČSOB či Volksbank), u jiných je počet neomezený. Většinou se za dítě považuje potomek do 18 let, výjimkou je Komerční banka, kde uznají potomka za dítě až do 21 let.

Když si budete přikupovat pojištění pro celou rodinu, zeptejte se, jestli pojišťovna bere limit, do kterého plnění vyplácí, jako jeden pro všechny, nebo zda platí pro každého člena rodiny zvlášť. I v tom se totiž jednotlivé banky liší.

Například u Raiffeisenbank či UniCredit je limit pro všechny dohromady. Když je milion a vybouráte se čtyři v autě, nezaplatí za léčení všech pojišťovna více než milion korun. Ale třeba u Poštovní spořitelny či mBank a Komerční banky má každý člen rodiny limit milion korun sám pro sebe.