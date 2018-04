Pojistka proti hlouposti: levná a přitom důležitá

Pod trochu krkolomným názvem se skrývá něco jako povinné ručení, které se však vztahuje na provoz domácnosti, rekreaci, nakupování... Zahrne se sem téměř vše kromě škod způsobených řízením motorového vozidla a škod, které zaviníte v zaměstnání či jako podnikatel.

Pojištění na milionovou částku, které se vztahuje na všechny členy domácnosti a obvykle i na jednoho psa, vyjde ročně na 400 korun. Nejlevněji je nabízí za 240 korun ročně Kooperativa, u nejdražší ČSOB zaplatíte za stejnou službu 440 korun.

Na co si dát pozor při koupi?

P ojištění odpovědnosti není složitý produkt, přesto se však vyplatí ptát se na podmínky v něm zahrnuté:

Na koho se pojistka vztahuje? Většinou nejen na toho, kdo ji uzavře, ale též na jeho rodinu.

Jaké škody pokrývá a jaké se jich týkají pojistné částky? Co škody na zdraví a škody způsobené při cyklistice? Na to je potřeba se ptát. Někdy jsou například sportovní činnosti z pojištění vyjmuty nebo je omezena pojistná částka, u některých ústavů se za připojištění cyklistiky připlácí.

Jaké škody pojistka nepokrývá? Pravděpodobně ne škody způsobené rodinným příslušníkům, třeba když tchyni na návštěvě rozbijete porcelánový servis. To by mohlo být zneužito k pojistnému podvodu.

Kde pojištění platí: jen v Česku, nebo i v zahraničí? Některé pojišťovny uzavírají pojistku s působností v Evropě, pro širší svět je pak potřeba mít speciální produkt.

Je pojistka se spoluúčastí, nebo bez ní? Jaká je její výše? Spoluúčast může být uvedena v procentech škody nebo je stanovena paušální částka. Malé škody se pak nevyplatí vůbec pojišťovně hlásit.

Pojištění domu a domácnosti.

Jak na to?

Že takové pojištění neznáte? Nikdo vám ho neprodal, reklamu jste neviděli? Možná je to tím, že produkt je velmi levný a provize za něj se počítá v desetikorunách. To potvrzují i slova finanční poradkyně Ivany Králové: „Smutný okamžik je, když z celého finančního plánu klient přijme jen pojistku odpovědnosti a ještě o ní dlouze smlouvá. To si nevydělám ani korunu – spíš jsem vzhledem k vykonané práci v minusu. Ale nestane se, že bych na tuto pojistku v plánu zapomněla. Pro zajištění rodinných financí je nesmírně důležitá. Vím však, že mnozí kolegové se takovými drobnostmi nezabývají.“

Za kolik pořídíte pojištění odpovědnosti pro rodinu roční cena působnost pojistky pojistná částka jiné Allianz 300 korun ČR 500 000 zdraví, 300 000 věci, 20 000 finanční škody pojištěna cyklistika, pes Česká pojišťovna 372 korun Evropa 2 000 000 na zdraví, 1 000 000 na věci a 500 000 finanční škody pojištěna cyklistika, rekreační sport, jízda na koni a drobná domácí zvířata ČPP 400 korun ČR 1 000 000 korun pojištěna i jízda na kole a pes ČSOB 440 korun ČR 1 000 000 na zdraví, 500 000 na věci a 30 000 finanční škody pojištěna cyklistika a rekreační sport, a osoby, kterým byl svěřen dozor nad domácností Generali 360 korun Evropa – ověřit, zda nejde jen o Unii 1 000 000 korun pes a jiná zvířata nejsou pojištěna, cena pro ČR 280 korun Kooperativa 240 korun ČR 1 000 000 pro škody na zdraví, na majetku i finanční škody pes je pojištěn, cyklistika zahrnuta Uniqa 400 korun ČR 1 000 000 korun pojištěn pes, děti svěřené na hlídání i cyklistika, spoluúčast 3000 korun