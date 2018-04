Pojistka sjednaná přes internet vás nemusí ochránit

Kdy může pojištění zaniknout: Podle zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a pojištění.

• pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistného období - výpověď musí být doručena alespoň 6 týdnů před uplynutím pojistného období.

• pojistitele nebo pojistníka do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy. Dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím soukromé pojištění zaniká.

• pojistníka do tří měsíců ode dne doručení oznámení vzniku pojistné události. Dnem doručení výpovědi počíná běžet výpovědní lhůta 1 měsíce, jejímž uplynutím soukromé pojištění zaniká. Nebo například odstoupením od smlouvy

• Zodpoví-li pojistník nebo pojištěný při sjednávání pojistné smlouvy úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného soukromého pojištění, má pojistitel právo od pojistné smlouvy odstoupit, jestliže při pravdivém a úplném zodpovězení dotazů by pojistnou smlouvu neuzavřel. Zdroj: Česká pojišťovna