Pojistka splátek? U větších úvěrů nutnost

Kdo si bere půjčku, měl by však rozhodně zvážit situaci, která může nastat a kterou on sám neovlivní. Co bude s půjčkou, když se „něco“ stane? Bude čím platit, když dostanu v práci výpověď? Co když budu dlouhodobě nemocný? Mám rezervu, ze které se dá žít, když se mi příjem sníží na nemocenskou? Mohu se pro takový případ nějak pojistit?

K ompletní pojištění sjednáte spolu s úvěrem

Spolu se sjednáním půjčky je obvykle možné uzavřít i pojištění splátek. Cena pojistky se pohybuje od 4 do 9 procent z půjčované částky a pojistné se obvykle platí současně se splátkou. Jako pojistná událost bývá definována jak nemoc či úraz, tak ztráta zaměstnání. Nejásejte předem - pojišťovna nebude platit, když ulehnete na pár dní s angínou, ale ani hned poté, co přijdete o práci.

Už vůbec nemůžete počítat s tím, že by za vás splácela dluh, když dáte výpověď sami, nebo ji dokonce dostanete pro porušení pracovní kázně. Různých výjimek však může být víc. Nevýhodou je, že kdo si bere úvěr, nemůže vybrat pojištění splátek sám, ale musí se spokojit s tím, které sjednala splátková společnost. Je třeba si předem dobře přečíst podmínky a pojištění koupit v případě, že odpovídá životní situaci klienta.

N emoc a úraz pojistíte i sami

V případě onemocnění lze doplnit ztracené příjmy pojištěním denní dávky v pracovní neschopnosti, které se dá sjednat v několika pojišťovnách. Pojistku nabízí například pojišťovna Generali, ČP Zdraví a ČSOB Pojišťovna. „Pozor však na to, že u tohoto pojištění stanovují pojišťovny takzvanou karenční lhůtu, na niž se pojištění nevztahuje. Jak dlouhá tato doba je, závisí na sjednané pojistce. Pro období, kdy je člověk závislý jen na nemocenské a pojišťovna mu nevyplácí dávky, je potřeba vytvořit finanční rezervu,“ říká Miriam Hanáková z poradenské společnosti Slon. Například je-li karenční lhůta 29 dnů, je potřeba mít stranou peníze, které odpovídají výši běžných výdajů na tuto dobu.

Když přijde klient o práci, je v horší situaci - samostatné pojištění tohoto typu zatím nelze sjednat. Opět se musí spolehnout na peníze, které má pro takový případ naspořené.