Pojistka za pár set, vykradený byt za statisíce

„Stále častější jsou krádeže v době, kdy jsou majitelé doma a spí. Zloději totiž vědí, že především v rodinných domech v této době obvykle není zapojen alarm, a když je ložnice v patře, mohou v době spánku majitelů přízemí vykrást,“ uvádí náměstek České pojišťovny pro neživotní pojištění Jan Ježdík. Často podle něj však pobertové "pracují" i v dopoledních hodinách, dny v týdnu nehrají velkou roli.



Nejčastější pojistnou událostí jsou krádeže, pojištění bytu či chalupy proti nim by nemělo v žádné domácnosti chybět. Pojištění dalších rizik je potřeba volit podle toho, kde stojí dům a jak je zabezpečen. Chránit se proti zřícení skal nebo sněhových lavin, když dům stojí na rovině v nížině, je hloupost. Je však zároveň třeba zvážit, zda nepojistit některé nebezpečí, které se na první pohled zdá zbytečné. Při opakovaných povodních byly zaplaveny i domy stojící několik set metrů od vody.

To, zda je pojištění opravdu dobré, záleží i na volbě pojistné částky, která by měla vystihovat hodnotu vašeho majetku. Do ní je proto potřeba pečlivě započítat cenu veškerého vybavení domácnosti včetně elektroniky a šperků. Ze smluvně dohodnuté pojistné částky vypočítává pojišťovna takzvané plnění, tedy finanční odškodnění poškozeného.

Nezapomeňte na to, že když nakoupíte třeba novou televizi či počítač, hodnota vybavení domácnosti stoupne. Zvýší-li se o deset procent, doporučují zástupci pojišťoven na nic nečekat a pojistku aktualizovat.

Kolik zaplatíte

Cena pojistky bytu závisí na mnoha okolnostech - nejvíce na výši pojistné částky a množství rizik, která pojišťujete. Počítejte s tím, že pojišťovny v sazbách rozlišují, kde dům či byt stojí. Čím vyšší je nebezpečí vykradení bytu, tím dražší je pojistka – nejvyšší platí lidé v Praze a ve velkých městech. Tak například pojištění bytu na 500 000 korun bez spoluúčasti stojí v malém městě od 1150 korun, v Praze od 2150 korun. Pokud se zavážete k finanční spoluúčasti na případné škodě, snížíte tím cenu pojistky. To se vám může podařit, i když zabezpečíte byt podle představ pojišťoven nebo jste jejími věrnými klienty. Slevy z pojistného tak mohou dosáhnout až třiceti procent.

Čtěte pojistné podmínky, schovávejte doklady

Než sjednáte pojistku, zmapujte ve vlastním zájmu podmínky více pojišťoven. Při stejných rizicích i výši pojistné částky se pojistné u jednotlivých pojišťoven liší. Stejně jako komfort při uplatňování a vyřizování škody.



Před podpisem se vyplatí přečíst také podrobně pojistné podmínky – zvlášť pasáž o výlukách a pojistném plnění je hodně důležitá. Všechny pojišťovny například limitují výši náhrady hotovosti, ale částky jsou různé.



Vyplatí se také schovávat doklady od cennějších věcí, jako jsou šperky, nábytek, sportovní vybavení, elektronika a podobně. „Nejjednoduššího a nejrychlejšího vyšetření ze strany policie a vyplacení peněz od pojišťovny se dočkáte, budete-li schopni potvrdit existenci všech odcizených a poškozených předmětů a to, že náležely do vaší domácnosti. Ideální je doložení jejich hodnoty účtenkami, záručními listy nebo znaleckými posudky,“ potvrzuje Richard Kapsa z České asociace pojišťoven. Vyplatí se mít také fotodokumentaci cenných předmětů uloženu na bezpečném místě.