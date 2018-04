Pojistku nekupujte jen podle ceny

Například Generali a ČSOB pojišťovna člení republiku na Prahu, tam je pojištění nejdražší, většinu měst jako druhou zónu a všechny vesnice, tam je zase pojistná sazba nejnižší. Česká pojišťovna má dokonce pět pásem podle rizika krádeže. Wüstenrot rozlišuje jen místa ohrožená povodní, navíc vyžaduje spoluúčast jedno procento z pojistné částky, minimálně 10 000 korun.

Dívejte se po slevách

Při porovnávání jsme do přehledu cen zařadili roční pojistné beze slev, ale všechny pojišťovny alespoň nějaké bonusy nabízejí. Ať už je to za věrnost pojišťovně, kdy u ní máte uzavřeno víc pojistek, nebo za několikaletý bezeškodní průběh.

Výrazné slevy se také můžete dočkat v okamžiku, kdy se rozhodnete pro větší spoluúčast neboli částku, kterou vám pak pojišťovna z plnění odečte. Tím, že se podílíte na uhrazení škody, můžete ušetřit až pětinu sazby pojistného. Stejně tak pokud si domácnost sami dobře zabezpečíte.

Vybírejte podle rizik

Přestože žádný zákon pojišťovnám nepřikazuje, co všechno musí pojistit, všechny do základních rizik zahrnují požár, výbuch, vichřici, vloupání... Některé však do standardní pojistky přidaly i další rizika. Není však vždy jednoduché se v nich vyznat.

Třeba záplava nemusí být jen důsledek povodně, vezměte si například prasklé a vylité akvárium. „Pokud je stolitrové, je to pro pojišťovnu záplava, pokud už třeba dvěstělitrové, pak je nutné mít domácnost pojištěnou i proti riziku úniku kapaliny z technického zařízení,“ upozorňuje Renata Svobodová z České podnikatelské pojišťovny.

To je jen jeden z příkladů, proč je důležité nejen číst pojistné podmínky, ale hlavně se ptát. Je lepší ujasnit si pojmy předem než pak být vykulení z toho, že pojišťovna odmítá zaplatit.

Věci k podnikání v pojistce nejsou

Některá rizika jsou v pojistce zahrnuta automaticky, jiná si můžete připojistit. Existují však situace, při kterých dojde ke škodě a pojišťovna vám nevyplatí ani korunu, říká se jim výluky z pojištění.

Až na Wüstenrot nejsou součástí pojistky třeba věci, které máte doma, a přitom slouží k podnikání. Na ty si musíte uzavřít zvláštní smlouvu. Ve výlukách bývají i škody způsobené vlhkostí, srážkami či opotřebením.

Výluky se také týkají osobních dokladů, případně rukopisů a plánů či projektů. Pojištění domácnosti se obvykle nevztahuje ani na věci podnájemníků.

Pozor na limity

Pokud si sjednáte pojistnou částku například 500 000 korun, ještě to neznamená, že v případě, kdy vás vykradou, dostanete od pojišťovny celého půl milionu. Některé věci budete mít totiž pojištěny jen do určité částky. Takzvané limity dávají pojišťovny například na elektronická zařízení, sportovní potřeby, peníze, cennosti a umělecké předměty.

Kolik stojí pojištění domácnosti s pojistnou částkou 500 000 korun se můžete podívat ZDE

Pokud má pojišťovna v podmínkách například výši limitu na sportovní potřeby 10 000 korun, rozumí se tím součet všech věcí toho typu.

Máte-li tedy kolo za 10 000, tenisovou raketu za 5 000, věci na potápění za 8 000 korun, v případě odcizení nedostanete 23 tisíc, ale jen deset. Nižší limity jsou také na věci, které máte schované třeba v garáži nebo ve sklepě, tedy ne přímo v bytě.

Ukradli foťák? Plnění omezeno

Pro názornost jsme vybrali několik příkladů, jaké limity stanovily pojišťovny, když vám ukradnou třeba domácí kino, počítač nebo kolo. Údaje jsou v korunách nebo procentech z pojistné částky: