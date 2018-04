Pojistku vám sjedná táta, máma, syn i dcera. V rodině se však o práci nemluví

Tak já vám jdu zlikvidovat tu škodu, pane Vomáčko... Rexi, trhej! Bylo jasné, že je zle – zuřící pes se řítil k Jiřímu Vlkovi jako střela. Naštěstí stál blízko branky a rychle zareagoval. "Povedlo se mi zmizet, ale připadal jsem si jako ve špatném filmu," směje se pojišťovací agent. "To je jedna z pikantností, na kterou si vzpomínám, jinak je naše práce celkem klidná," dodává.

Častěji se setkává s nepochopitelnými žádostmi klientů.

"Někdo chce třeba po dopravní nehodě zpětně pojistit auto, jiný přijde se zlomenou nohou zakládat životní pojistku a chce za úraz ještě dostat peníze," vysvětluje Jiří Vlk a jeho žena Kateřina s úsměvem doplňuje: "Na nohy nebo prsa slavné herečky jsme pojistku zatím neuzavírali."

Pracovat v jedné kanceláři nebylo lehké

Oba manželé pracují jako pojišťovací poradci, Jiří Vlk do pojišťovny nastoupil před jedenácti lety. "Hned jsem věděl, že mě ta práce bude bavit. Vybudoval jsem si skupinu pojištěnců, a když jsem v roce 2002 postoupil na manažera, předal jsem své kontakty ženě."

A tak se Kateřina Vlková, vystudovaná fotografka, stala pojišťovací agentkou. "Byla jsem ráda, že jsem převzala manželovy smlouvy, protože nejsem typ, který s klidem klepe na dveře domácností. Ale i to musím někdy dělat. Jinak je to zajímavá práce s lidmi," usmívá se žena původem z Košic. Do Prahy odešla za změnou, chtěla ukončit jednu životní etapu.

"Povedlo se. Potkala jsem Jiřího, vzala si ho a dostala se k práci, o níž bych nikdy netušila, že mě bude bavit,“ vypráví. Přiznává, že začátky nebyly lehké. "Pracovali jsme s manželem v jedné kanceláři a zanedlouho jsme zjistili, že to nepůjde. Být spolu 24 hodin v rolích šéf, manžel – podřízená, manželka nebylo ideální. On je tak trochu direktivní typ, a tak jsme se občas hádali. Nakonec jsme našli ideální řešení," usmívá se.

Vzhledem k tomu, že oba pracují u pojišťovny na smlouvu, mohli si otevřít své vlastní jednatelství v Úvalech, kam si Katka přestěhovala svou pracovní agendu, zatímco Jiří má kancelář v Praze.

Pojišťuje i syn

Přišel rok 2005. "Tak co budeš, Lukáši, dělat, když tě nepřijali na vysokou školu?“ zeptal se Jiří svého syna. Nevěděl. "Co kdybys zkusil pojišťováka?" Lukáš kývl a už ho dělá pět let. "Sedím dokonce s tátou v jedné kanceláři. Ze začátku jsme měli občas spory, ale teď spolu vycházíme dobře," říká přesvědčivě Lukáš.

Spíše než občanským pojistkám se věnuje těm průmyslovým. "Pojišťuji podnikatele, firmy, ale certifikaci mám na všechno, mohu tedy uzavřít i životní pojistku," vysvětluje Lukáš. Za nejtěžší část práce považuje kontakt s novými klienty.

"Nejobtížnější jsou takzvané studené kontakty, tedy ti náhodně vybraní klienti třeba ze Zlatých stránek nebo na internetu. Ty lidi neznáte, nevíte, jak se k vám budou chovat. Lepší jsou rozhodně teplé kontakty – doporučené od známých nebo klientů. Tam je domluva mnohem jednodušší," vysvětluje Lukáš slang pojišťováků.

Dcera si také přivydělává

Tři pojišťováci v rodině by stačili, ale je tu ještě dcera Pavlína. "Pracuji s tátou a bráchou. Zatím si uzavíráním pojistek jen přivydělávám, studuji Českou zemědělskou univerzitu, takže do práce chodím, jen když mám čas," říká Pavlína.

Stejně jako zbytek rodiny i ona o své práci mluví hezky. "Dělám bakalářskou práci na téma zemědělské pojištění, takže mi práce pomáhá i ve studiu. Uvidím, čemu se pak budu věnovat, ale dovedu si představit, že zůstanu u pojišťovny."

FAKTA - Dynastie Vlkových Čtyři členové rodiny pracují u České pojišťovny v Praze a v Úvalech. Otec Jiří (58 let) je manažerem a má pod sebou 15 poradců, jeho žena Kateřina (54) vede jednatelství v Úvalech u Prahy. Syn Lukáš (24) pracuje v oboru pět let, věnuje se průmyslovému pojišťovnictví. Dcera Pavlína (23) studuje ČZU v Praze, píše bakalářskou práci na téma zemědělské pojištění. Po vystudování chce následovat zbytek rodiny.

Doma práci neprobíráme

Rodina Vlkových už nebydlí pospolu, občas se scházejí na sobotním obědě u babičky. "To se ale snažíme pracovním tématům vyhnout," tvrdí Lukáš ne moc přesvědčivě. "No tak občas se někdo na něco zeptá – třeba jak postupovat u komplikovanější pojistky a tak. Ale nerozebíráme to hodiny," přiznává Kateřina, podle níž se celá rodina snaží oddělovat práci od soukromí. "Jinak to nejde, tím by naše vzájemné vztahy trpěly."

A jak se v době krize pojišťovákům daří? Celá rodina při otázce zvážní. "Krize se dotkla i pojišťovnictví, to je zřejmé. Co první škrtnete v rodinném rozpočtu, když na vás dolehnou finanční problémy? Jídlo ne, náklady na bydlení také ne, složenky musíte zaplatit, oblečení je taky nutné. Ale životní pojistka k životu nutná není," uvažuje Jiří Vlk.

Snaží se tak, aby lidé alespoň nerušili platné smlouvy, když už nových moc nepřibývá. "Klienti často chtějí snížit výši pojistného, a my se jim snažíme vycházet vstříc. Ostatně definitivní zrušení pojistky jim žádnou výhodu nepřinese," myslí si Jiří Vlk.

Nabízí se otázka, zda je celá rodina pojištěná. "No samozřejmě. Mám životní pojištění, penzijní připojištění, pojistku odpovědnosti z občanského života, samozřejmě povinné ručení a havarijní pojistku," vyjmenovává Lukáš a ostatní členové rodiny přikyvují. To je přece u pojišťováků samozřejmost.