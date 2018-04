Pojistku vyřídíte přes počítač

Povinné ručení můžete uzavřít v pobočce pojišťovny, ale také přes internet. Tento způsob sjednání je každým rokem populárnější. Navíc většina pojišťoven vám při uzavření on-line poskytne slevu na pojistce, nejčastěji v rozmezí 10 až 15 procent z ceny, za kterou stejný produkt prodává v pobočce.

Pokud máte jasno v tom, u koho chcete pojistku uzavřít, můžete navštívit webové stránky konkrétní pojišťovny – hledejte možnost „uzavřít smlouvu on-line“ nebo přímo „povinné ručení on-line“. Tuto službu nabízí devět z jedenácti institucí, které odpovědnostní pojištění prodávají. V případě, že ještě vybíráte, podívejte se na stránky některého z nezávislých makléřů, kteří mají pojišťovací licenci ČNB.

Makléři nabízejí vyšší slevy

U pojišťovacího makléře můžete nejen pojistnou smlouvu uzavřít se slevou, ale také si nabídku jednotlivých pojišťoven mezi sebou přehledně porovnat. „V naší kalkulačce jsou zohledněny i všechny speciální akce a extra bonusy, které jednotlivé pojišťovny aktuálně nabízejí, takže klient snadno zjistí, která pojistka je pro něj nejvýhodnější,“ vysvětluje Jan Žalčík, provozovatel portálu www.srovnavac.cz.

Čím víc pojišťoven má makléř ve své nabídce, tím lépe. Dokonce pojistku on-line často nakoupíte u makléře ještě levněji, než kdybyste ji uzavírali přímo přes internetové stránky vybrané pojišťovny. Makléři jsou totiž ochotní slevit část z provize, kterou jim za zprostředkování pojišťovna vyplácí.

Jak smlouvu uzavřít?

K ruce si vezměte velký technický průkaz – budete potřebovat nejen údaje, které většina řidičů zná z hlavy, ale třeba i VIN kód. Zapátrejte v paměti, kolik měsíců jste pojištěni a jezdíte bez nehod, to může pojistku výrazně zlevnit. Na základě několika údajů o autě a o vaší osobě program porovná nabídku jednotlivých ústavů, ze které si vyberete, a teprve potom kliknete na možnost uzavřít smlouvu. Vlastní uzavření je záležitost tak na 15 až 20 minut. Když něco zkazíte nebo zapomenete vyplnit, nic se neděje, aplikace vás na to sama upozorní.

Návrh pojistné smlouvy vám přijde do e-mailové schránky. Smlouvu vytiskněte, pečlivě zkontrolujte, a pokud je vše v pořádku, podepište a poštou, nejlépe doporučeně, zašlete na adresu pojišťovny nebo makléře. Do několika dní vám do schránky přijde potvrzená smlouva, doklad o pojištění i zelená karta.

Například portál www.srovnavac. cz uvádí, že dokumenty zasílá do dvou dnů. Pojistné můžete zaplatit kartou, převodem z účtu nebo složenkou, nejpozději do prvního dne platnosti smlouvy. Nezapomeňte, že smlouva uzavřená přes internet začíná platit až v okamžiku, kdy pojišťovně přijde na účet pojistné.

Výpověď po internetu

Ani když chcete smlouvu vypovědět, nemusíte osobně do pojišťovny. Na internetu najdete vzor výpovědi, vyplňte jej, vytiskněte, podepište a pošlete poštou pojišťovně. Výpověď musíte podat nejpozději 6 týdnů před koncem ročního pojistného období. Pokud máte povinné ručení uzavřené od 1. ledna, máte čas do 19. listopadu, pak můžete pojistku převést jinam až zase za rok.

Kontakty na porovnání povinného ručení

www.top-pojisteni.cz

www.srovnavac.cz

Kontakty na pojišťovny nabízející povinné ručení naleznete ZDE