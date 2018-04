Pojistky majetku nezdražily, přitom nabízejí lepší podmínky

Pojišťovny nabízejí v oblasti pojistek majetku širší služby než před rokem či dvěma. Například pojištění na náhodné rozbití skel nebo na zahradní zařízení, za které jste si dosud museli připlatit, dnes bývají v základním balíčku. Pojistky domů a bytů přitom za poslední dva roky téměř nezdražily.

13 pojišťoven v České republice nabízí pojištění majetku.

Prokopnuté dveře na pojišťovnu

Jestliže máte smlouvu několik let starou, nepočítejte však s tím, že by se změny k lepšímu dotkly pojistky zpětně. Každá smlouva se řídí vždy těmi podmínkami, za kterých byla sjednána. Kdo chce využívat širších služeb, měl by svou pojistku aktualizovat.

Nově některé ústavy zahrnují do takzvaného základu pojištění skel proti náhodnému rozbití. Dříve, když jste vlastní nešikovností rozbili okno či vám sklo prasklo mrazem, nedostali jste nic.

Tip: S pojištěním skel uspějete například u ČSOB Pojišťovny a u České pojišťovny, která za 250 korun ročně vám uhradí škodu na oknech do 30 tisíc korun.

V pojistce domu je i zahrada

10 procent Taková je běžná sleva na pojistném, když smlouvu uzavřete přes internet. Další slevy lze získat za dobré zabezpečení domu, za víc smluv u téže pojišťovny či tehdy, když se zavážete k vyšší spoluúčasti.

Pojišťovny reagují na poptávku klientů a stále častěji do základního balíčku pojištění zahrnují i zahrady, různé architektonické prvky, terasy a podobně.

Když vítr nebo oheň poškodí altán nebo plot, dostanete u nových smluv vyplacenou náhradu, což dříve bylo možné, jen když jste si je pojistili zvlášť.

Tip: ČSOB Pojišťovna pojistí v základu zahradní architekturu.

Stejnou ochranu v základu nabízí i Wüstenrot a Direct pojišťovna. "Naší specialitou je pojištění zahrady, terasy a balkonu, které klienti dostanou k pojištění majetku jako bonus. Kryje například poškození porostů, přenosného zahradního nábytku, dekorativních předmětů či grilu," vypočítává mluvčí Direct pojišťovny Tomáš Zavoral.

Ucelené pojištění zahrady nabízí také Generali, která pojistí i trávník, stromy, udírnu, opěrnou zeď, cestu, sochu. kolik stojí pojištění nemovitosti a domácnosti

Zaplatí i za graffiti

Pojištění proti vandalismu nabízí v základním balíčku stále více pojišťoven, nově nyní zaplatí například ČSOB Pojišťovna škody, které vám způsobí sprejeři. Podmínkou úhrady škody však většinou bývá to, že policie ničitele chytí.

Tip: Vandalismus bez nutnosti zjištění pachatele pojistí v základu Axa a Wüstenrot pojišťovna. Tady však musíte počítat s limitem plnění 10 tisíc korun, víc za tento typ škody nevyplatí.

Rozšířená asistence

Klienti si už zvykli, že zavolají na jedno telefonní číslo a asistenční služba zařídí vše potřebné. "Asistence je to, co si lidé při vyřizování pojistné události cení nejvíce," říká Dagmar Koutská z České pojišťovny.

Na jednom telefonu tak klient například vyřeší problém se zabouchnutými dveřmi, rozbitým oknem či mu zavolají instalatéra, když bouchne kotel a je třeba ho rychle opravit, aby nezamrzlo topení.

Tip: Úhrady do limitu až tří tisíc korun nabízí už v ceně základního pojištění domácnosti a nemovitosti většina pojišťoven. Některé služby však pojišťovny jen zorganizují, platit za materiál a za práci budete sami. Ptejte se na to předem na asistenční lince, abyste nebyli nemile překvapení.

Kompletní informace o nebezpečí povodně

Ne každý dům lze pojistit. Kromě vyložených ruin s trhlinami ve zdech, bez oken a s velkým poničením se pojišťovny zdráhají pojistit i domy u vodních toků. Nově jsou dostupné povodňové mapy, podle kterých pojišťovny posuzují riziko.

Tip: Na webových stránkách České asociace pojišťoven je nově zdarma přístup ke stejným povodňovým mapám, které využívají ke stanovení stupně nebezpečí pojišťovny.

Na www.cap.cz kliknete vlevo na Průvodce pojištěním, pak Pojistné produkty, Pojištění majetku a Povodňové mapy. Tam vyplníte obec, najdete podle pokynů přesnou adresu a vyplníte svůj e-mail. Na ten vám za okamžik dorazí barevná povodňová mapa ve formátu pdf.

Oblasti jsou rozděleny do čtyř rizikových zón. Od třetí počítejte s příplatkem až na dvojnásobek ceny, čtvrtou mnohé ústavy vůbec nepojišťují.