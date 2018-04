Pojistky na blbost jsou užitečné, celou rodinu vyjdou na čtyři stovky

Situací, kdy někomu způsobíte škodu, může nastat celá řada. Abyste neplatili škodu ze své kapsy, vyplatí se zvážit tři nejčastější odpovědnostní pojistky.

Pojišťováci za ně sice inkasují minimální provizi, protože smlouva je za pár stovek, pro pojištěného je ale užitečná.

1. Odpovědnost v občanském životě



Jana s Kamilem se v prodejně elektro zabrali do výběru nové lednice a na chvíli zapomněli, že s sebou mají děti. Ty mezitím uspořádaly honičku mezi regály. Když se ozval rachot, bylo jasné, že místo nové lednice budou rodiče hradit škodu.

Ideální je pojistka za škody, které člověk způsobí v běžném občanském životě. Pojištění se vztahuje obvykle na celou rodinu toho, kdo ho uzavřel. To znamená na škodu, kterou způsobí manžel, děti, nebo dokonce váš pes. Do pojištění bývá zahrnut jen jeden, kdo má psů víc, musí jim sjednat samostatnou smlouvu.

Některé pojišťovny vezmou na milost i škodu způsobenou svěřenými dětmi, třeba když hlídáte nezvedené synovce. Pojištění se často sjednává spolu s pojistkou domácnosti. Platíte pak méně a vše v jedné částce.

Pozor ale na škody, které nezpůsobíte jako občan. Pokud třeba opravář rozbije u klienta televizi, musí mít sjednané pojištění odpovědnosti z podnikání. Stejně tak nebude pojišťovna plnit, když škodu způsobíte někomu z rodiny.

Zapamatujte si: Odpovědnost v občanském životě

Další typické škody:

* způsobíte nehodu jako chodec

* při cyklistice někoho zraníte

* rozbijete výlohu či cizí okno

* pes zakousne sousedovi slepice Co pojistka stojí:

Asi 400 korun ročně při pojistné částce milion (věcné škody) a dva miliony (škody na zdraví).

2. Odpovědnost vlastníka nemovitosti



Klára bydlí ve vlastním bytě a za okna si dala truhlíky s květinami. Jeden truhlík nejspíš přetížila, spadl na ulici. Soused měl pod okny zaparkované auto a škoda na promáčknuté kapotě byla 15 tisíc korun.

Věci, které souvisejí s tím, že klient vlastní nemovitost, řadí některé pojišťovny do zvláštní kolonky. V případě Kláry je potřeba, aby měla pojištěnu zodpovědnost držby nemovitosti.

Zapamatujte si: Odpovědnost vlastníka nemovitosti

Další typické škody:

* z vaší střechy spadne taška a něco poškodí nebo někoho zraní

* někdo na vašich schodech uklouzne a zraní se Co pojistka stojí:

Pojistka odpovědnosti majitele nemovitosti stojí přibližně 400 korun ročně při pojistné částce milion korun. Cena je hodně individuální, záleží na typu nemovitosti a třeba i výšce či patře.

3. Odpovědnost vůči zaměstnavateli



Jiří pracuje jako obchodní zástupce. Má k dispozici služební auto. Po nepříliš úspěšném jednání s klientem odjížděl rozčilený a nedal na křižovatce přednost. Na firemním autě byla škoda 185 tisíc korun, uhradí ji pojišťovna z havarijního pojištění auta, spoluúčast 10 procent chce zaměstnavatel zaplatit po Jiřím.

Jak se pro tento případ pojistit



Zaměstnavatel má ze zákona právo chtít nahradit škodu až do výše 4,5násobku průměrného měsíčního výdělku.

V tomto případě by bylo pro Jiřího vhodné pojištění škod způsobených v pracovněprávním vztahu. Sjednat ho lze s pojistnou částkou, která představuje násobek mzdy, ale pojišťovna obvykle neplatí celou škodu, spoluúčast bývá až 30 procent.

Máte-li v práci podepsanou hmotnou odpovědnost a uděláte manko, do pojištěných škod to nespadá. Pokud chcete být pojištěni na motorové škody (což je případ Jiřího), je třeba to v pojistce výslovně uvést.