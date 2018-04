Sedm situací, kdy pojistka nejspíš nepomůže

Nejspíš si to pamatujete z dob povodní. Poškození se obrátili na pojišťovny a ty začaly žonglovat se slovíčky záplava a povodeň. Povodeň je podle nich zaplavení území vodou, která se vylila ze břehů vodních toků nebo nádrží. Záplava zas souvislá vodní plocha, která může být způsobena i jinak, například deštěm.

V nových smlouvách už většina pojišťoven automaticky pojišťuje obojí. Ale u některých starších se toto dělení možná ještě najde. Platí totiž vždy to, co je podepsáno, pojistné podmínky se neaktualizují automaticky. Na jaká další překvapení můžete narazit?

Co se stalo: Byt byl vykraden v době nepřítomnosti jeho obyvatel, zloději se dostali dovnitř oknem, které bylo otevřené na ventilačku.

Na co dát pozor: Nejde jen o to, abyste měli kvalitní bezpečnostní dveře, fólie na oknech či byli napojeni na pult centrální ochrany. Důležité je, abyste toto zabezpečení používali. Jinak se většina pojišťoven bude zdráhat uhradit celou škodu (či zaplatit vůbec).

"Pachatel musí podle pojistných podmínek překonat překážky do uzamčeného prostoru," upozorňuje Tomáš Zavoral z České pojišťovny. Jedině Allianz se hlásí k proplacení škody, ale i její zástupci zdůrazňují, že musí být zjištěny stopy po násilném vniknutí.

Co se stalo: Zloději vykradli byt a mimo jiné vzali notebook, který však patřil návštěvě, jež byla právě s majiteli bytu v restauraci na večeři.

Na co dát pozor: Většina pojišťoven se odvolá na pojistné podmínky. Věci, které nejsou ve vlastnictví pojištěného, pojištěny nejsou. Tedy ani kamarádův notebook. Jedině Slavia pojišťovna se vyjádřila, že v uvedeném případě by pojistné plnění vyplatila. Česká pojišťovna by platila i ve chvíli, kdy byste jako pojištěnci měli notebook půjčený (= užívali jej v souladu s právem) třeba od zaměstnavatele.

Co se stalo: Zloději rozbili dveře a poničili zařízení bytu, nic se však neztratilo.

Na co dát pozor: Škody způsobené vandaly pojišťovny v zásadě hradí. Ale pozor, obvykle chtějí, aby případ vyšetřovala policie. Hasičská vzájemná pojišťovna upozorňuje, že riziko vandalismu musí být ve smlouvě sjednané, musíte se tedy předem rozhodnout, zda si koupíte o něco levnější pojištění "bez vandalismu", či dražší "s vandalismem".

U starších smluv uzavřených například s Českou pojišťovnou a Kooperativou se škody vzniklé vandalismem plní jen ve chvíli, kdy byl pachatel nalezen a odsouzen. U nových smluv těchto pojišťoven už podmínka být nemusí.

Co se stalo: V rodinném domě se topí pevnými palivy a něco se pokazilo. Než se majitelé vrátili z práce, dům byl kvůli kouři neobyvatelný. Naštěstí nevznikl požár, ale bude třeba všude vymalovat a pořídit nové látkové a čalouněné věci.

Na co dát pozor: Používáte-li kamna či kotel na tuhá paliva, raději se nepojišťujte u Hasičské vzájemné, České pojišťovny či Kooperativy, ty poškození způsobená kouřem vylučují. Ostatní pojišťovny plní, ovšem za předpokladu, že vše proběhlo tak, jak je popsáno v příkladu, pokud by třeba selhalo těsnění a vykuřování by probíhalo dlouhodobě, ani tady by pojišťovny neplatily. Někdy je třeba mít sjednané speciální pojištění "kouř".

Co se stalo: Při požáru shořela většina vybavení bytu. Šlo o nepozornost majitele kuřáka, který v roztržitosti špatně uhasil nedopalek.

Na co si dát pozor: Požár je jedno ze základních nebezpečí a pojišťovna bude platit vždy, pokud se samozřejmě neprokáže jeho úmyslné založení. V konkrétním případě by pojišťovny mohly zkoumat, zda nešlo o nedbalost, v prokázaných případech by mohly plnění krátit.

Co se stalo: Byt vyplavili sousedi shora. Ti však nemají uzavřené pojištění majetku ani odpovědnosti.

Na co si dát pozor: V obdobných případech hradí škodu pojišťovna viníka právě z pojistky odpovědnosti. Pokud ji viník nemá, zaplatí škodu pojišťovna poškozeného a po viníkovi ji bude následně sama vymáhat. K modelovému případu se tak vyjádřili všichni kromě pojišťovny Wüstenrot, která uvedla, že škodu pravděpodobně neuhradí.

Co se stalo: Ve chvíli, kdy cyklista zamkl kolo na odpočívadle a odešel na toaletu, zloděj přeštípl zámek a kolo mu ukradl.

Na co si dát pozor: Některé pojistné smlouvy jasně určují, že kolo je pojištěno jen doma. Jste-li však vášnivým cyklistou, pojistěte se u Kooperativy, když kolo opustíte jen na chvíli (toaleta, ošetření u lékaře, nákup...), k něčemu je uzamknete a zloděj bude muset překonat překážku, peníze dostanete. Slavia ve stejném případě zaplatí škodu, limit je 10 tisíc korun.

Za obdobných podmínek lze u České pojišťovny uzavřít individuální pojištění kola. Z pojistky domácnosti budou ještě omezeně plnit Allianz (kolo ukradené ze zavazadlového prostoru auta) a ČPP (půjde-li o loupež, tedy za použití násilí).