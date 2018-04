Pojistná smlouva nekryje riziko povodně, slyší někteří poškození

Pojišťovny nejrychleji likvidují malé škody - na 28 % zlikvidovaných pojistných událostí připadá "pouhých" 8,75 % vyplaceného odhadovaného pojistného plnění. Je to pochopitelné. Posouzení a vyčíslení škody je u drobných pojistných událostí mnohem snazší než u rozsáhlých škod. "Klienti mohli také čerpat zálohy, které jim ještě rychleji umožnily zahájit obnovovací práce," uvedla Pavla Paseková, tisková mluvčí Allianz pojišťovny k vyřizování pojistných událostí.

Likvidace škod: vyřízeny jsou především menší škody

Nejvíce pojistných událostí má hlášeno Česká pojišťovna. Škody České pojišťovně nahlásilo 9 691 pojištěných. Z nich byla již vyřízena přibližně třetina - jen škody v již uzavřených případech dosahují 640 milionů korun. Likvidátoři České pojišťovny již prohlédli 90 % pojistných událostí.

Letošní povodně ale nejsou zdaleka jedinou kalamitou. "Je třeba zdůraznit, že dalších několik tisíc případů evidujeme v souvislosti s nestálým počasím letošního léta. Mnoho lidí má škody po bouřkách, které nedoprovázely pouze údery blesku, ale také silný vítr, případně krupobití, a protože je léto, už tradičně se u kalamitních škod ve větší míře objevují také krádeže opuštěných domů a bytů," uvedl Václav Bálek, tiskový mluvčí České pojišťovny.

Kooperativa se drží na druhé příčce pojistných událostí s 2 700 případy z nichž již bylo zlikvidováno přibližně 1 200 (45 %). Z celkově odhadovaných škod ve výši 390 milionů korun již bylo vyplaceno 45 milionů korun, čili 11,5 %.

Generali pojišťovna má nahlášeno již 1 323 pojistných událostí. Vyřízených jich je přibližně 50 %. Hlášené škody odhaduje pojišťovna na přibližně 100 milionů korun, přičemž vyplatila již téměř 18 milionů korun, tedy 18 %.

Allianz pojišťovna má nahlášeno přes 500 pojistných událostí, z nichž je již třetina zlikvidovaná. "Objem škod překročil hranici 110 milionů korun, předpokládáme ale, že celkově se škody z červnových povodní mohou vyšplhat až k hranici 200 milionů korun," uvedla Pavla Paseková. Pojišťovna vyplatila na pojistném plnění zatím 15 milionů korun (13,6 %).

ČSOB Pojišťovna evidovala 458 pojistných událostí, z nichž zlikvidovala 55 %. Z celkové odhadované škody ve výši 90 milionů korun přitom vyplatila pouhých 5 milionů korun (5,6 %). Podle dostupných údajů tak ČSOB Pojišťovna v porovnání s ostatními vyplácí malé škody rychleji.

Česká podnikatelská pojišťovna měla hlášených 327 pojistných událostí, z nichž obdobně jako většina ostatních pojišťoven již zlikvidovala přibližně třetinu. Celkové škody odhaduje na více než 100 milionů korun, přičemž vyplatila 2,6 milionů korun (2,6 %).

UNIQA pojišťovna registrovala 290 pojistných událostí. Vyřídila z nich přibližně čtvrtinu. Odhadovaný objem škod je "pouhých" 32 milionů korun, z nichž vyplatila zatím zhruba 10 %. "U velkých průmyslových závodů nebo výrobních a skladovacích hal, popř. autoprovozů, je třeba podrobnější práce likvidátora, posudky, doložení dokladů z účetnictví a provozních deníků," upřesnila Eva Svobodová, tisková mluvčí UNIQA pojišťovny, proč je menší podíl vyplacených škod než zlikvidovaných pojistných událostí.

AXA pojišťovna začala nabízet pojištění majetku teprve nedávno. Eviduje proto pouze jednotky pojistných událostí.

Postavila se k vám pojišťovna zády?

záplava není povodeň Povodeň vzniká vylitím vodního toku z břehu (potok, říčka, řeka), zatímco záplava vzniká vlivem bleskových bouří, přívalových dešťů a srážek, není tedy odvislá od žádného toku.

Příběhy ze života

Přestože pojišťovny jsou zpravidla finančně stabilní a živelná událost středního rozsahu jejich základy neotřese, nevyplatí pojistné plnění úplně každému. Tak tomu je i v letošních povodních.Pojistné plnění odmítly pojišťovny UNIQA a Kooperativa vyplatit v jednotkách případů, Česká pojišťovna nevyplatila pojistné plnění v naprostém minimu případů, Česká podnikatelská pojišťovna odmítla 29 žadatelů, Generali pojišťovna 254 škod, Allianz pojišťovna nevyplatila plnění v 15 % a ČSOB Pojišťovna dokonce v 20 % případů.V naprosté většině případů odmítnutého pojistného plnění je v pozadí špatná pojistná smlouva, která nekryje riziko povodní a záplav. "Jde spíš o nedorozumění ze strany klientů. Po předešlých záplavách jim např. mohla pojistka na všechna rizika vyjít o něco dráž, a proto na základě vlastní (podepsané) písemné žádosti (kterou máme samozřejmě schovanou) chtěli, abychom jim riziko záplava/povodeň nekryli - motivem pro ně bylo nižší pojistné," uvedl Václav Bálek z České pojišťovny a dodává: "Teď, když přišla záplava a oni nám oznámili pojistnou událost, protože měli v domě vodu, jsme jim jí tím pádem bohužel nedokázali zlikvidovat, protože se sami dobrovolně z rizika záplava/povodeň nechali vyřadit."

"Materiální škody mnohým rodinám převrátily život naruby; mnozí přišli o všechno, co celý život budovali. Naši mobilní technici, kteří v uplynulých týdnech byli vyplaveným klientům nejblíž, byli svědky vypjatých emocí, stresu, smutku a vyčerpání," uvádí Pavla Paseková z Allianz pojišťovny a pokračuje: "Jak sami technici potvrzují, většina příběhů z postižených oblastí je stejná: potřebujeme co nejrychleji všechno vyčistit a obnovit, abychom měli kde žít."

"Na mnoha místech naši fungovali i jako jakási psychologická podpora, ne vždy totiž peníze zmůžou vše: tak například jednomu našemu mobilnímu technikovi telefonovala klientka a do telefonu tak usedavě plakala, že technik přislíbil okamžitě vyjet na místo, kde se nacházela její zničená nemovitost," přiblížila Pavla Paseková jeden z případů.

"Když se klientka trochu uklidnila, vyšlo najevo, že její materiální situace není až zase tak tíživá, že na peníze z pojištění nijak výrazně nespěchá. Její žal se týkal zahrady za domem, kterou několik let usilovně a s láskou budovala, byla to její pýcha. Klientka v závěru rozhovoru technikovi řekla: "A představte si, během pár minut je všechno ale úplně pryč, za domem je planina. Nezlobte se, já jsem to prostě musela někomu říct."

