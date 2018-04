Na jakou částku se pojistit, abyste netratili a zajistili se prozíravě

Životní pojištění je poměrně komplikovaný nástroj a jeho správné použití není vůbec jednoduché. Při jeho vyřizování je důležité myslet na správnou výši tzv. pojistné částky. To je suma peněz, kterou dostanete od pojišťovny, pokud dojde k problému. Pro volbu správného typu pojistné částky je dobré vědět, jestli riziko v průběhu času zůstává stejné, nebo se snižuje.

Podle toho potom volíte ze dvou základních typů pojistných částek - mezi klesající a konstantní pojistnou částkou. Cenové rozdíly mezi nimi jsou výrazné. Klesající pojistná částka znamená automaticky nižší pojistnou ochranu, a proto bývá levnější.

Modelový příklad:

Porovnání ceny za měsíc u pojištění pro konstantní pojistnou částku a lineárně klesající pojistnou částku.

Pojištěn je muž ve věku 30 let, s pojistnou dobou 35 let a pojistnou částkou tři miliony korun.

V případě klesající částky se bude pojistná částka každý rok snižovat o 85 715 korun.

Riziko smrti a trvalé invalidity je z obecné příčiny (zahrnuje nemoc i úraz). Trvalá invalidita je s jednorázovým plněním v případě invalidity 2. nebo 3. stupně.

Pojištěné riziko Konstantní pojistná částka Klesající pojistná částka Smrt 1 234 Kč 436 Kč Trvalá invalidita 838 Kč 402 Kč Smrt + Trvalá invalidita 1 599 Kč 532 Kč zdroj: propočet Partners

Pokud chcete mít pojistnou ochranu co nejlepší a také za dobrou cenu, můžete volbou správného typu pojistné částky dosáhnout nemalých úspor.

Konstantní pojistná částka

Konstantní pojistná částka zajišťuje stejnou pojistnou ochranu po celou dobu pojištění. Pojistíte-li se tedy pro případ smrti na 500 tisíc korun po dobu 20 let, budete v prvním i ve dvacátém roce pořád pojištěni stejně. Na první pohled se to zdá logické, ale vše je trochu složitější. Kolik za pojištění zaplatíte, se odvíjí od toho, jak vysoká je pravděpodobnost, že k dané události dojde. Čím jste starší, tím je větší pravděpodobnost, že můžete zemřít. Cena za pojištění proto s věkem roste. Tudíž se vyplatí promyslet, v jakých situacích zvolit právě pojištění s konstantní pojistnou částkou.

Konstantní pojistnou částku je dobré využít tam, kde podstupujete stále stejné riziko. Takové, které se v čase nemění.

1. Tip Majetkové vypořádání a jistota v každém okamžiku

Pokud víte, že se v budoucnosti budete muset majetkově vypořádat s někým v rodině, je výhodné mít jistotu, že závazku můžete dostát v jakékoli chvíli vašeho života. Závazek se nám v čase nemění a pojistná částka může být také stejná po celou dobu pojištění.

2. Tip Čas na adaptaci aneb dokud se nevzpamatujete

V případě vážné zdravotní komplikace nebo úmrtí dochází v domácnosti často k poklesu příjmu a může být ohrožena finanční stabilita. Chcete-li toto riziko pojistit, stačí si zvolit jen dobu, po kterou má být váš příjem nahrazen. Minimálně jsou to tři roky, optimálně pět let. Výsledná částka bude podkladem pro stanovení konstantní pojistné částky.

3. Tip Stále stejný příjem při vážné nemoci

Jestliže se obáváte vážných nemocí, vyplatí se myslet také na to, abyste měli dost financí, pokud by k této situaci došlo. Lze se tedy pojistit a kdykoli dostat stejně vysokou pojistnou částku, abyste si mohli zajistit nadstandardní zdravotní péči.

4. Tip Výdaje na úpravu bydlení u invalidity

Invalidita může znamenat nemalé výdaje spojené s úpravou bydlení či pořízením zdravotních pomůcek. Ale ne vše uhradí zdravotní pojišťovna, a pokud nemáte vlastní rezervy, můžete se pojistit. V takovém případě lze opět zvolit konstantní pojistnou částku, protože tyto jednorázové náklady spojené s invaliditou budou přibližně stejné v jakémkoliv okamžiku pojištění.

Klesající pojistná částka

Klesající pojistná částka naopak znamená, že se vyplacená suma v čase mění. Vyplatí se tam, kde nemusíte být pojištěni po celou dobu stejně. Výhodou je nižší cena.

Pojistná částka klesá podle předem definovaného klíče. Nejčastěji lineárně, to znamená, že se každý rok sníží o 1/N, kde N je počet roků pojištění. V praxi to bude tak, že pokud se pojistíte na 300 tisíc korun na dobu 20 let s lineárně klesající pojistnou částkou, tak v prvním roce budete pojištěni na 300 tisíc korun, ve druhém roce na 285 tisíc korun (odečteme od základní pojistné částky část odpovídající 1/N, v našem případě 300 000 : 20 = 15 000 korun), ve třetím roce 270 tisíc korun (za další rok pokles o dalších 15 000), ve čtvrtém 255 tisíc a tak dále.

Dalším typem může být klesající částka podle procenta. Tento způsob není příliš rozšířený, i když v oblasti pojištění schopnosti splácet úvěr má lepší parametry.

1. Tip Splácení úvěru bez nervů

Klasickým příkladem toho, kdy se časem mění potřeba mít jistotu, je u zajištění úvěru. Pokud pravidelně splácíte úvěr, dluh v bance klesá. Pojistná částka může být tedy také klesající. Pokud bude lineárně klesající, je potřeba počítat s tím, že se bude snižovat o trochu rychleji než úvěr v bance a je dobré na to myslet.

2. Tip Jistota měsíčního příjmu

Je-li důvodem pojistky případný pokles příjmu, bude tento pokles v celkovém součtu opět klesající. Bude-li například měsíčně chybět 5 000 korun, tak na období 20 let budete potřebovat větší pojistnou částku než na dobu 15 let nebo 10 let.

Příklad:

Manželé ve věku 40 let se potřebují zajistit pro případ poklesu příjmu v domácnosti do věku 65 let. Výsledek měsíční bilance po události (smrt, invalidita) je – 5 000 Kč.

Potřebná pojistná částka: 5 000 x 12 x 25 = 1 500 000 Kč

Pokud by se jednalo o starší manžele ve věku 50 let za jinak stejných podmínek, výpočet pojistné částky by byl následující: 5 000 x 12 x 15 (zbývající doba do 65 let) = 900 000 Kč

3. Tip Zajištění prostředků na studium dětí

Pokud je důležité zajistit dětem dostatečné vzdělání bez ohledu na okolnosti, že například některý z rodičů se v průběhu studia dítěte stane invalidní a sníží se mu tím příjem, můžete opět použít pojištění. Jestliže potomkům zároveň spoříte, tak potřeba pojištění bude v čase klesat a můžete opět zvolit klesající pojistnou částku.