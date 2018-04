Nová pojistná finta zneužívá životní pojištění. Frčí ale i podvody s auty

Co je dobré vědět • Pojistný podvod je trestný čin, trestná je i samotná příprava pojistného podvodu.

• U větších škod hrozí pachateli odnětí svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitý trest.

• U škod velkého rozsahu hrozí tresty odnětí svobody na pět až deset let. • Člen organizované skupiny může být za pojistný podvod odsouzen na dva roky až osm let nepodmíněně.

Zdroj: zákon č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník, § 210