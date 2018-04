Pro peníze obětují i prsty. Pojistné podvody jsou dnes až neuvěřitelné

Zatímco dříve Češi nejčastěji podváděli v pojištění aut a majetku, dnes pojišťovny hlásí nový trend. V poslední době lidé vymýšlejí nejrůznější finty, jak podvodně inkasovat peníze z úrazových a životních pojistek.

„Roste počet lidí, kteří jsou schopni si kvůli vyplacení pojistného způsobit vážná zranění. Celkem běžné jsou jednoduché zlomeniny, například prstů, ale řešili jsme i případ, kdy si klient nechal rozdrtit několik prstů na noze,“ říká mluvčí Kooperativy Milan Káňa.

Podvody rozkrývají hlavně detektivové

Muž, který si nechal rozdrtit prsty, se pojistil hned u několika pojišťoven. Jakmile se zotavil, postupně je kontaktoval, aby nahlásil, že mu spadla skříň na nohu a přišel o dva prsty. Od tří pojišťoven pak inkasoval přes 70 tisíc korun. „Devastující ránu do nohy si nechal uštědřit od známého, se kterým se předem domluvil,“ přibližuje výsledek pátrání detektivů Jiří Cívka z pojišťovny Generali. Případ skončil u soudu, muž musí peníze vracet a navíc dostal roční podmíněný trest s odkladem na dva roky.

Do podobných podvodů se podle pojišťoven dnes zapojují i organizované skupiny, které využívají lékařské zprávy od „spolupracujících“ lékařů. „Nedávno jsme odhalili podvody pěti lidí z Ostravska, kteří předávali Allianz shodné lékařské zprávy o zraněních, která měla stejný charakter. Vždy k nim mělo dojít při pádu ze schodů. Ve skutečnosti ale nespadl ani jeden z nich. Díky padělaným, nebo pozměněným lékařským zprávám se snažili vytáhnout z pojišťovny kolem 120 tisíc korun. Celá ‚padající skupina‘ se už seznámila s podnětem orgánů činných v trestním řízení pro podezření ze spáchání pojistného podvodu,“ říká Václav Bálek, mluvčí Allianz.

Odhalení takových organizovaných skupin bývá podle pojišťoven většinou časově náročné a největší část práce při jejich odhalení leží na bedrech detektivů. Objevují se však i podvody, které jsou jasné už od začátku.

„České pojišťovně byla nahlášena škoda, kdy mělo dojít k úrazu kotníku. Šetřením bylo zjištěno, že klientka uzavřela pojistnou smlouvu šest dní před tím, než úraz nahlásila. Škoda proto byla zamítnuta pro sedmidenní ochrannou lhůtu, která je stanovena v pojistné smlouvě,“ popisuje mluvčí ČP Ivana Buriánková. Žena to však nevzdala a po čase ohlásila pojišťovně nový úraz kotníku. „Doložila ho stejnou lékařskou zprávu jako u předchozí pojistné události, pouze se změnou data a jména lékaře. Během následujícího šetření se klientka přiznala, že doklady zfalšovala a odstupuje od nároku na pojistné plnění.“

Podvody podnikatelů bývají promyšlené

V Česku začínají v poslední době narůstat i podnikatelské podvody. Klasickým příkladem je podnikatel, který se snažil vydělat na skutečném vloupání do své prodejny. „Předložil doklady nejenom o odcizeném zboží, ale po dohodě s jinou firmou i od zboží, které nikdy v jeho prodejně na pultech nebylo. Celková škoda se vyšplhala na 195 tisíc korun. Udělal při tom však několik chyb, které mu byly vyšetřovateli pojišťovny předestřeny a pan podnikatel pod tíhou důkazů od svého nároku odstoupil,“ popisuje Petr Milata z ČSOB Pojišťovny.

V některých podvodech figurují i likvidátoři pojistných událostí. „Podnikatel si u Allianz pojistil počítačem řízený soustruh a tvrdil, že jej má standardně umístěný ve své provozovně. Během následujících šesti měsíců ohlásil tři pojistné události: přepětí, poškozené vřeteno stroje a poškození v důsledku atmosférických srážek. Celkově jsme mu zaplatili téměř jeden a půl milionu korun,“ přibližuje Václav Bálek.

Když se o tento případ začali zajímat detektivové, zjistili, že se podnikatel zná s likvidátorem, který mu škodu likvidoval, a na podvodech se domluvili. Dalším šetřením pak vyplavalo na povrch, že údajná provozovna podnikatele je ve skutečnosti rekreační objekt jeho rodičů, do něhož by se takový stroj vůbec nemohl vejít. „Detektivové rovněž zjistili, že firma vyrábějící tyto soustruhy, sice existuje, ale žádné nikdy nedodala do České republiky a že jiná firma, která měla zajistit opravy, ve skutečnosti v naší zemi ani jeden podobný stroj nikdy neopravovala. Počítačem řízený soustruh zkrátka podnikatel nikdy nevlastnil. V současnosti jsme od něho již celou částku obdrželi zpět a likvidátor, který byl jeho spolupachatelem, už pro Allianz nepracuje,“ dodává Bálek.

Za podvod hrozí nepodmíněný trest až na 10 let

K rozkrytí některých případů si pojišťovny obstarávají znalecké posudky. Jako třeba u škody, kterou ohlásil majitel truhlářské dílny v malé obci na pomezí Zlínského a Olomouckého kraje. „Do podvodu zapojil řemeslníka, který pro něj příležitostně pracoval. Ten tvrdil, že si zajel pro svačinu autem Škoda Felicia a když se vracel do areálu, v němž se truhlářská dílna nachází, zapomněl, že předtím společně se svým zaměstnavatelem vyskládali na prostranství před dílnou na paletu dvacet zbrusu nových dřevěných dveří i se zárubněmi. Tvrdil, že do poslední zatáčky, za kterou není vidět, najel padesátkou a i když intenzivně brzdil, do palety s dveřmi narazil nejméně čtyřicetikilometrovou rychlostí,“ popisuje Jiří Cívka z Generali.

Jak tato málo pravděpodobná rallye vypadala doopravdy, zjišťovali pak na místě soudní znalci. Na paletě byly skutečně k vidění poškozené dveře a zárubně, které se podle znaleckého posudku už nedaly žádným způsobem opravit. Škodu vzhledem ke své konstrukci opravdu mohlo způsobit vozidlo Škoda Felicia. Jenže muselo jet daleko pomaleji, zřejmě nejvýš patnáctikilometrovou rychlostí, jak bylo v areálu předepsáno. A v této rychlosti by řidič neměl nejmenší problém zabrzdit včas. Kdyby ovšem nebylo jeho skutečným cílem fingovat dopravní nehodu a pomoci sobě i „poškozenému“ k penězům.

Některé pojistné podvody jsou až úsměvné a dokládají, že si lidé mnohdy vůbec neuvědomují, že jde o trestný čin, za který hrozí nepodmíněný trest až na deset let. „Přišel nám dopis od klienta, který nám podrobně i s příslušnými osobními údaji popsal, jak jeho kamarád naboural auto a jeho známá s ním poté sjednala pojistku a antidatovala datum pojištění. Kooperativa mu prý sice krátila pojistné plnění, protože vozidlo neabsolvovalo povinnou prohlídku, ale s vyplacenou částkou se spokojil. A protože pisatel teď také naboural své nové auto, chtěl by ho pojistit stejně jako jeho kamarád. Ale bohužel na tu jeho známou nemá kontakt, tak na koho by se z Kooperativy mohl obrátit. Všichni tři samozřejmě obdrželi obvinění z pojistného podvodu,“ uzavírá Milan Káňa z Kooperativy.