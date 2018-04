Ročně pojišťovny podvodníkům vyplatí až 8 miliard korun

Česká asociace pojišťoven (ČAP) spustila v březnu provoz nového systému pro odhalování pojistných podvodů. Měl by pomoci rozkrývat praktiky podvodníků, které se z pohledu jedné pojišťovny nemusí na první pohled jevit podezřele.

Z on-line rozhovoru vyplynulo, že je podle odhadu podvodníkům vyplaceno až deset procent nákladů na pojistná plnění, což je zhruba osm miliard korun.

Nejčastěji se podvádí v pojistkách motorových vozidel, u kterých bylo v roce 2011 zjištěno 4 728 podvodů za téměř 330 milionů korun. Razantní nárůst odhalených podvodů je u pojištění majetku a odpovědnosti, kde se pojišťovám podařilo uchránit přes 425 milionů korun a odhalit celkem 891 podvodných jednání. Podvádí se i v úrazových pojistkách a v pojištění denních dávek odškodného, u kterých se rozkrylo celkem 1 046 podvodů za více než 82 milionů korun.

Častý pojistný podvod: rozbité čelní sklo

Tomáš Síkora se čtenáři probíral i konkrétní případy pojistných podvodů: "Je to například pokus o získání vícenásobného plnění za jednu škodní událost u několika pojišťoven nebo umělé navyšování celkové výše škody o to, co se nestalo v souvislosti se škodou."

Čtenář Jak upozornil na jeden z častých podvodů: "Slyšel jsem o běžné praxi, kdy si motoristé, kteří mají pojištění čelního skla, nechají sklo jednou za rok rozbít. Servis jim dá dálniční známku jako bonus k pojistné události a hezky zinkasuje pojištovnu. Je to skutečně tak časté?"

"Ano, s tímto problémem se setkáváme s rostoucí frekvencí. Je to jedna z oblastí, na kterou se detektivové aktuálně zaměřují a vylepšují nástroje pro odhalování této činnosti," potvrzuje čtenářovy informace Síkora.

Pojistný podvod je trestný čin se sazbou až 10 let

OTÁZKA: Jaké jsou tresty při odhalení pojistného podvodu?

ODPOVĚĎ: Trestní zákoník (§ 210) počítá s trestní sazbou za spáchání trestného činu pojistného podvodu ve výši až 10 let, nicméně konkrétní výše trestní sazby závisí na okolnostech konkrétního skutku. Vedle trestu odnětí svobody může soud uložit podle těchto okolností i další tresty, například zákaz činnosti nebo propadnutí věci.

Kdo odpovídal na dotazy čtenářů

Tomáš Síkora je výkonným ředitelem České asociace pojišťoven a předsedou Výboru pro finanční trh, poradního orgánu bankovní rady České národní banky. Dříve působil jako prezident Asociace finančních poradců a zprostředkovatelů. Od roku 1992 se pohybuje na různých řídicích a poradenských pozicích v oblasti finančnictví.