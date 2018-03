V Česku narůstají podvody s auty, vymýšlejí se i nové finty

„V segmentu pojištění vozidel bylo loni přezkoumáno celkem 7 923 podezřelých případů a pojišťovny zde uchránily před podvodníky 361 milionů korun, s průměrnou výší jednoho uchráněného případu 130 tisíc korun, což představuje meziroční růst o 37 procent,“ říká Petr Jedlička, hlavní analytik České asociace pojišťoven.

„Jedná se zejména o nahrané a smyšlené dopravní nehody či fingované krádeže,“ poznamenává Ivana Buriánková, mluvčí České pojišťovny. Často se o podvod pokoušejí jednotlivci, kteří jsou přesvědčení, že jsou dost mazaní na to, aby pojišťovnu dokázali obelstít. Jsou to však i organizované skupiny, které si z pojistných podvodů dělají byznys,“ dodává Jan Marek, mluvčí Generali.

Pojistné podvody odhalené v roce 2017 Druh pojištění Počet případů Meziroční změna Výše prokázané hodnoty (tis. Kč) Meziroční změna Pojištění vozidel 7 923 137 % 360 853 109 % Pojištění majetku 1 924 109 % 396 558 89 % Pojištění odpovědnosti 907 109 % 267 152 112 % Pojištění osob 7 387 96 % 205 754 102 % Celkem 18 141 113 % 1 230 316 101 % Zdroj: ČAP

„U dopravních nehod se opětovně objevují úmyslné nehody. Typické pro ně je, že k nim dochází na odlehlých místech a v nočních hodinách, škoda přesahuje sto tisíc korun, na místě bývá i policie a aktéři se většinou znají,“ říká Václav Bálek, mluvčí Allianz. Pojišťovna Direct hlásí, že narůstají i podvody, kterými se snaží majitelé vozů vydělat na náhradních dílech tím, že se dohodnou na úmyslné srážce dvou aut. Na vozidlech přitom poškodí namontovaný díl, který si pořídili na autovrakovišti a na pojišťovně pak uplatní náhradu za originální díl.

Finty spojené s cestou do zahraničí

Razantně narůstající fingované události spojené s cestami do zahraničí. Nepoctivci přitom počítají s tím, že pojišťovna nebude schopná za hranicemi ověřit, zda jde o podvod. Příkladem je klient, který pojišťovnu kontaktoval z Ukrajiny a nahlásil zmizení svého BMW.



„Pojistnou událost pak po návratu doložil soudně přeloženými dokumenty ukrajinských úřadů, včetně potvrzení o oznámení krádeže a protokol z výslechu. V průběhu vyšetřování případu se však ukázalo, že v evidenci místní ukrajinské policie žádný podobný záznam o odcizeném vozidle neexistuje. Uchráněná hodnota v tomto jediném případě překročila 1,2 milionu korun,“ přibližuje Renata Čapková, mluvčí České podnikatelské pojišťovny.

V cestovním pojištění se množí se případy, kdy se šikulové pojistí u několika pojišťoven, aby v součtu vydolovali víc peněz. Jeden z takových případů přibližuje vyšetřovatel pojišťovny Slavia: „Klient se nechal na cestu do zahraničí pojistit celkem u pěti společností a následně padělal dokumenty o návštěvě ve zdravotnickém zařízení v jedné africké zemi. Jako jméno doktora použil dokonce jméno představitele tamní vlády. Všem pojišťovnám zaslal zcela identické dokumenty v naději, že pojistné plnění budou plnit všechny pojišťovny. Nevyšlo mu to a v současné době čelí trestnímu stíhání.“

Pokud by cestovateli podvod vyšel, inkasoval by od pěti pojišťoven celkem 1,5 milionu korun. „Příliš spoléhal na to, že jde o exotickou vzdálenou destinaci a že pro pojišťovnu bude nemožné si fakta ověřit. Uplatnil nárok na náhradu výdajů za léčení v západoafrické Guinei. Podle dokumentace se jednalo o závažné onemocnění, kdy ošetřování a medikace byly doloženy ve výši asi 300 tisíc korun. Následným šetřením se ukázalo, že jsou doklady padělané,“ doplňuje mluvčí pojišťovny Uniqa Eva Svobodová.

Pravděpodobnost odhalení se zvyšuje

Podle pojišťoven páchají drtivou většinu podvodů jednotlivci. Své jednání si zpravidla zdůvodňují tím, že okrást pojišťovnu není nic hrozného, ale vlastně jakási šikovnost. Zákon ale už 20 let říká, že jde o trestný čin, což si řada lidí stále neuvědomuje. „Za spáchání pojistného podvodu lze uložit trest odnětí svobody v rozmezí 2–10 let, zákaz činnosti, propadnutí věci anebo peněžitý trest. V kontextu častějšího odhalování pojistného podvodu bych před tímto jednáním důrazně varovala,“ říká Stanislava Hojdová z České asociace pojišťoven, která se zaměřuje na prevenci pojistných podvodů.

Pojišťovny totiž dnes používají celou škálu metod, aby podvodníkům čelily. Pravděpodobnost, že bude pojistný podvod odhalen, tak v Česku rok od roku stoupá.

U podvodů, do kterých jsou zapojeny organizované skupiny, to ale často bývá běh na dlouhou trať. Příkladem je kauza Medical.„Je to největší případ pojistného podvodu nejen v historii Pojišťovny České spořitelny, ale v životním pojištění vůbec. Od roku 2013 neustále probíhá ve spolupráci s policií jeho vyšetřování. Šetření policie zatím prokázalo, že šlo o organizovaný pojistný podvod, kdy škoda dosahuje 40 milionů korun. Zapojeni do něj byli kromě klientů i poradci, lékaři z různých nemocnic České republiky a rehabilitační pracovníci,“ přibližuje Jana Náchodská, mluvčí Pojišťovny České spořitelny.

Ojedinělý pokus o hromadný podvod v cestovním pojištění odhalila loni pojišťovna Uniqa. Zapojeno do něj bylo zdravotnické zařízení v jedné velké egyptské destinaci, místní lékaři a turisté, kteří se zde údajně léčili se zažívacími problémy. Šlo o neuvěřitelně vysoký počet takto zdravotně postižených klientů, kteří po návratu domů předložili pojišťovnám vzácně shodné doklady. Celková hodnota po sečtení všech požadavků na „náhradu nákladů“ činila více než milion korun. „V podstatě se jednalo o poměrně banální a naivní pokus, komplikovaný jen vzdálenou destinací a nepříliš pružnou spoluprací na egyptské straně,“ říká mluvčí Eva Svobodová.

K navyšování škod se uchyluje víc lidí

Vztah české veřejnosti se v názorech na pojistné podvody podle šéfa detektivů Allianz pojišťovny Michala Vlka nemění. „Podvádění je vrozené 25 procentům populace, 50 procent populace podvádět dokáže, když má příležitost a jen zbylých 25 procent je principiálně čestných,“ tvrdí Vlk. A kdo se do podvodů nejčastěji zapojuje? Škála je pestrá, od mladistvých, manuálně pracujících až po seniory a „bílé límečky“.

Řada podvodů bývá ale také dílem okamžiku, kdy k pojistné události skutečně dojde, ale škoda není až tak závratná, jak si šikulové nakonec spočítají. Navyšování škod je podle pojišťoven klasika. Paradoxní ale je, že se k této klasice nyní uchyluje výrazně víc lidí, než v předchozích letech.

Náchylnější k pokusům o pojistný podvod jsou podle pojišťoven klasicky i lidé s finančními problémy, například nepříliš úspěšní podnikatelé, hazardní hráči nebo lidé závislí na nejrůznějších návykových látkách. Ti se také velmi často dopustí podvodu, nad kterým zůstává rozum stát. „Z praxe mohu uvést příklad, kdy klient nahlásil přejetí ruky vlakem. Následným šetřením se ukázalo, že tak, jak to popsal, se situace odehrát nikdy nemohla. Řešili jsme i kuriózní případ ukousnutí vlastního prstu s cílem získat plnění z úrazového pojištění,“ uzavírá Jan Marek.