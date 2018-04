Pojistný fond vyplatí 2,6 miliardy

"Peníze se budou vyplácet na pobočkách Komerční banky," uvedl vedoucí kanceláře pojistného fondu Pavel Trnka. O zpětném odškodnění klientů zkrachovalých bank až do čtyř milionů korun rozhodli poslanci a senátoři letos v létě. Kontroverzní bod bankovní novely měl zastánce i odpůrce. Zatímco kritici po- ukazovali na skutečnost, že dodatečná výplata vkladů je nesystémové řešení a zakládá do budoucna nebezpečný precedens, zastánci rozhodnutí obhajovali jako narovnání dřívějších křivd. Klienti těchto tří peněžních domů totiž v historii bankovních krachů zůstali jediní, kteří získali zpět vklady jen do výše zákonného pojištění. V jejich případech šlo maximálně o 400 tisíc korun, při pádech jiných bank získali klienti zpět buď vše, nebo vklady do čtyř milionů.

Rozhodnutí parlamentu o odškodnění rozladilo zástupce bank a fondu pojištění vkladů. Zatímco v minulosti vyplácela vklady do čtyř milionů Česká národní banka, která toto schéma v rámci tzv. stabilizačního programu vymyslela, klienty výše uvedených bank vyplatí pojistný fond.

"Na výplaty vydáme 2,6 miliardy a bude se to týkat 89 tisíc klientů," konstatoval Trnka.

Dodatečné výplaty tak vlastně zaplatí všechny komerční banky, které do fondu pojištění každým rokem přispívají celkem několika miliardami korun.

Výplaty budou v následující režii. Částky od deseti korun do 50 tisíc korun budou vyplácené na všech pobočkách na poukázky Komerční banky. U vyšších částek se klient bude muset dostavit do Komerční banky v místě, kde byla pobočka jeho dříve zkrachovalého finančního domu.

Kromě zpětného odškodnění přinesla bankovní novela několik podstatných změn. V prvé řadě zvýšila pojištění vkladů na 25 tisíc eur, což odpovídá zhruba částce 830 tisíc korun. Poslanec Vlastimil Tlustý při projednávání novely poznamenal, že kvůli zpětnému odškodnění lze i v budoucnu čekat, že při krachu banky budou klienti žádat výplatu do čtyř milionů korun.

Pro banky novela snížila příspěvek, který odvádějí do pojistného fondu, z 0,5 na 0,3 procenta z neanonymních vkladů. Příspěvek vypočítávaly podle stavu vkladů ke konci roku, což jim umožňovalo fond šidit. Před koncem roku převáděly desítky miliard korun na nepojištěné vklady a fond přicházel o stovky milionů. Od září banky musí příspěvek vypočítávat z měsíčních průměrů, čímž spekulativní přesuny koncem roku prakticky ztrácejí smysl.

