Pojišťovny: Nejvíce podvádějí Pražáci a Středočeši

Nejproblematičtějšími regiony jsou letos Praha a Středočeský kraj. Podle statistik je v těchto regionech počet zjištěných trestných činů o polovinu vyšší než v ostatních krajích. Nejméně pojistných podvodů se podle policie stalo za první polovinu letošního roku v Karlovarském kraji a na Vysočině.

V počtu podvodů vedou jednoznačně auta

Podle světových statistik patří mezi pojistné podvody 14 procent všech případů, které lidé hlásí pojišťovnám. V případě autopojištění se číslo zvyšuje, podvádět zkouší 35 procent pojištěných. "Pojistné podvody evidujeme u všech rizik, doménou podvodníků však stále zůstává pojištění vozidel," uvádí David Nastoupil z pojišťovny Triglav. Například detektivové Generali řešili během první poloviny letošního roku na 50 dopravních nehod. Podvodníci se při nich snažili vesměs fingovat či nadhodnocovat škodu, případně posouvali počátek pojištění před datum domnělé dopravní nehody.

I v Allianz vedlo v počtech pojistných podvodů pojištění automobilů. Právě obavy z vysoké částky, která by byla nutná na opravu auta po nehodě, dohánějí jejich majitele k trestné činnosti. "V tu chvíli si člověk nepřipouští, že se na to přijde. Z uvedeného příkladu je zřejmé, že se na to přijde velmi brzy a stejně rychle přichází trest," uvádí mluvčí pojišťovny Václav Bálek.

Pojistný podvod Pojistný podvod je trestným činem, za který hrozí odnětí svobody až na 10 let a nový trestní zákoník přísněji postihuje takzvané recidivisty, tedy osoby, které již v minulosti pojistný podvod spáchaly.

S podmínkou na jeden rok odešla těsně před prázdninami od soudu 42letá účetní z Olomoucka, která před koncem loňského roku srazila srnu. Protože však neměla havarijní pojištění, nehodu oznámila několik týdnů poté a její průběh popsala tak, že v areálu firmy, kde pracuje, zaparkovala a o její vozidlo zachytil při otáčení řidič náklaďáku s návěsem. Návěs místo srny? Nikoliv.

To, že poškození vozu v hodnotě 89 tisíc korun je zcela neadekvátní popisu nehody, poznal mobilní technik na první pohled a potvrdil to znalecký posudek z oboru dopravy i autoopravárenství. Podezřelá se nakonec k činu doznala a přijala podmíněný trest se zkušební dobou 12 měsíců.

Rostou i podvody v pojištění osob

Kromě případů spojených s pojištěním motorových vozidel zaznamenali letos v České pojišťovně také nárůst podvodů u pojištění majetku a odpovědnosti občanů. "Se začátkem letní turistické sezóny pak přibývají také podvody v cestovním pojištění. Jde hlavně o fingovaná odcizení zavazadel či umělé navyšování škod v souvislosti s krádežemi věcí z vozidel. Ve velké míře se objevují také úrazy, ke kterým mělo údajně dojít na dovolené," uvádí Ludvík Bohman z České pojišťovny a přidává jeden příklad.

Manželský pár, který jezdí každý rok do ciziny, nahlásil České pojišťovně úraz. Mělo k němu dojít při outdoorových aktivitách na ostrově. Při likvidaci manželé předložili pracovníkům pojišťovny zprávu z lékařského zařízení v Havaně a účet za ošetření a léky. Detektivové však zjistili, že k žádnému úrazu ani ošetření nedošlo, doklady byly falešné. Stejné fingované úrazy se snažili manželé uplatňovat u několika pojišťoven v období přibližně 10 let. Pojišťovna samozřejmě zamítla pojistné plnění a podala na manžele trestní oznámení.

Škoda se skutečně stala, ale ne tak vysoká, jak bylo nahlášeno

Pojistná událost je považována za podvodnou i tehdy, když se podvodné jednání vztahuje pouze na část pojistného plnění. To je typické především pro takzvané oportunistické podvody. Jsou frekventovanější a škoda se obvykle pohybuje maximálně v řádu desetitisíců korun. "Princip se takřka vždy opakuje. Klient nahlásí pojistnou událost, která se skutečně stala. Současně ale hlásí škody, ke kterým nedošlo," vysvětluje mluvčí Generali pojišťovny, Jiří Cívka. A uvádí příklad.

Klient nahlásil vytopený sklep. Přibližně týden po zdokumentování a sepsání škody mobilním technikem volal na klientské centrum s tím, že zapomněl nahlásit LCD televizi, kterou měl připravenou jako dárek pro manželku. Operátorce sdělil, že o účtenku bohužel přišel. Současně uvedl obchod, ve které televizi koupil. Detektivům Generali stačilo zavolat do zmíněného obchodu, aby zjistili, že uvedený model televizoru teprve přijde do prodeje. Klient si vzápětí vše rozmyslel a proplacení škody na neexistujícím televizoru nepožadoval. Z jeho pohledu už bylo bohužel pozdě. Vzhledem k pokusu o pojistný podvod si musel celou škodu na vytopeném sklepě zaplatit sám.