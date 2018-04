Pojišťovací agent: mocné je vábení provize

Může si vzít na pomoc finančního poradce, ale ani on nemusí být sázkou na jistotu. Snahu vybrat pro svého klienta co nejlepší službu totiž někdy přebije vidina vysoké provize.

V České republice nabízí své služby na čtyřicet tisíc pojišťovacích zprostředkovatelů. Podle Marty Gellové z Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců (AFIZ) jsou mezi nimi kvalitní odborníci, ale najde se i pravý opak. Většina z nich pracuje za takzvané provize, to znamená, že dostanou odměnu od finančního ústavu, kterému přivedou klienta. Jak je velká?

Podle bývalé finanční poradkyně se u životního pojištění zpravidla stanovuje jako jedno až dvojí roční pojistné. Přičemž částka rovnající se dvojímu pojistnému náleží jen úspěšným poradcům – „esům“ v oboru, kteří dokáží sjednat hodně smluv. Vladimíra Martincová ze společnosti OVB, která se zabývá finančním poradenstvím, nechce výši provizí komentovat. „Je to obchodní tajemství. Nemluví se o nich, tak jako o platech v jiných oborech,“ říká. Marta Gellová také nehovoří o konkrétních částkách: „Je to velmi rozdílné. Konečná výše závisí mimo jiné na konkrétní společnosti a schopnostech zprostředkovatele.“

Pojistné u životních pojistek běžně dosahuje i několika desítek tisíc ročně, ale může přesáhnout i sto tisíc korun. V takových řádech se pak může pohybovat i odměna zprostředkovatele. V zájmu poradce či zprostředkovatele je však klienta pro společnost i udržet. Když se mu to nepodaří a zákazník z pojištění v počáteční fázi „uteče“, musí poradce provizi nebo její podstatnou část vrátit. Minimálně první dva roky se tedy poradce o klienta stará velmi dobře.

Kolik ze mě máte?

Vysoké provize jsou velké lákadlo. Potenciální klient se proto zcela oprávněně ptá: Nepřesvědčuje mě pojišťovací agent k podepsání smlouvy jen kvůli odměně? Nemá však prakticky možnost to zjistit jinak než prostřednictvím nabízené služby – pokud pro něj bude výhodná, nechť si za odměnu poradce postaví třeba mrakodrap. Jestliže by se na finančním trhu našel produkt výhodnější, pak má důvod se domnívat, že zprostředkovatel příliš nehledí na jeho zájmy. Vedle vlastního prospěchu to však může mít ještě jiný důvod – neschopnost správně poradit.

Klient se může pojišťovacího poradce přímo zeptat, ale odpovědi se dočkat nemusí. „Ideální stav je, když poradce svému klientovi sdělí, pro které společnosti pracuje a odkud je placen z provizí. Ale zároveň je mu schopen v případě zájmu vypracovat nezávislou analýzu, kterou si nechá zaplatit,“ říká Marta Gellová. Problematika větší průhlednosti služeb finančních poradců a zprostředkovatelů je součástí nové koncepce, kterou nyní asociace projednává na ministerstvu financí. „Jediné, jak si v dnešním silně konkurenčním prostředí udržet klienty, je být vstřícný a nabízet transparentní služby,“ dodává Marta Gellová.

Trest? Napomenutí i pokuta

Pokud nejste se službami finančního poradce či zprostředkovatele spokojeni, máte možnost si na něj stěžovat. Můžete začít u jeho mateřské firmy (má-li nějakou) nebo v profesním sdružení, například v AFIZ nebo u České asociace pojišťoven. Pokud je shledán „vinným“, hrozí mu zde podle Marty Gellové napomenutí, pokuta až sto tisíc korun, ale i vyloučení z Asociace včetně medializace celého případu. „To se týká našich členů. Jestliže si někdo stěžuje na poradce-nečlena, nemáme příliš možností, jak zasáhnout. Můžeme pomoci jen radou,“ říká.

V minulých dnech uveřejnila AFIZ na svých webových stránkách případ, kdy byl jeden z členů potrestán pokutou. Etický výbor AFIZ projednal stížnost klienta na jednání poradce a dal mu za pravdu. Poradce dostal pokutu 10 tisíc korun za to, že svého klienta nedostatečně informoval o průběhu kapitálové hodnoty investičního životního pojištění, zejména o existenci takzvaných počátečních nákladů v prvních dvou letech trvání pojištění.

Jak vybrat pojistku

1. Zapojte selský rozum a vycházejte z klasické formule má dáti, dal.

2. Ujasněte si, co od pojistky očekáváte, jaká rizika by měla krýt, kolik chcete mít na jejím konci k dispozici peněz a jak velkou částku jste schopni a ochotni pravidelně platit.

3. Se svými požadavky obejděte několik finančních poradců a nechte si vypracovat nezávislý plán. Pokud budete chtít skutečně objektivní, a tedy pro vás nejvýhodnější návrh řešení, počítejte s tím, že tuto službu budete muset mnohde zaplatit. Řádově několik set, ale spíše tisíc korun. Rozhodně nelze jednoznačně říct, že tam, kde po vás nebudou chtít peníze, jde jen o provizi, nikoli o maximalizaci vašeho zisku. Stejně jako není možné tvrdit, že za peníze získáte geniální finanční plán. Vše je otázka vašeho konečného úsudku, ale měli byste mít z čeho vybírat a porovnávat.



