Pojišťovací makléři: ano, či ne?

Každý rozumný člověk dnes nemarní čas a energii na činnostech, které je lepší přenechat odborníkům v dané oblasti. Právní služby je lepší nechat na bedrech právníkům, obchody na burze burzovním makléřům a pojištění pojišťovacím makléřům.

I na našem pojišťovacím trhu totiž mezi stranou prodávající (pojišťovny) a kupující (občané a firemní klientela) existuje mezičlánek, který obchod mezi nimi dokáže zprostředkovat.

Tím jsou již zmínění pojišťovací makléři. Jejich činnost je totiž založena na podobné platformě jako u finančních poradců. Samozřejmostí by měla být jejich nezávislost na jedné, či více pojišťovnách. V této souvislosti si je pro názornost a nezaměnitelnost potřeba ukázat velký rozdíl mezi jednotlivými zprostředkovateli pojištění.

Vázaný pojišťovací zprostředkovatel je vázán písemnou smlouvou s pojišťovnou (jednou nebo více), jejímž jménem a na jejíž účet jedná, a jejími pokyny. Pojišťovna, jejíž produkty nabízí, odpovídá také za škodu jím způsobenou při výkonu zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví. V případě nabídky pojistných produktů více pojišťoven nesmí být tyto produkty vzájemně konkurenční.

Pojišťovací agent pracuje na základě smlouvy s pojišťovnou nebo pojišťovnami, které zastupuje. Nabízí její produkty a pojišťovna jej za tuto činnost platí sjednanou sazbou nebo častěji na základě provize z uzavřených obchodů.

Pojišťovací makléř oproti tomu pracuje na základě smlouvy, popřípadě plné moci uzavřené s konkrétním klientem, kterého vůči pojišťovnám zastupuje. Čili neprodává produkty jedné konkrétní pojišťovny, ale vyhledává pro zájemce o pojištění nejvýhodnější nabídku pojišťoven na trhu.

Podřízený pojišťovací zprostředkovatel spolupracuje s pojišťovacím agentem nebo pojišťovacím makléřem na základě písemné smlouvy. Je odměňován pojišťovacím zprostředkovatelem, jehož jménem a na jehož účet jedná a je vázán jeho pokyny.

Kapitálové životní pojištění? Rozhodně ne! Čtěte ZDE .

Historie profese pojišťovacích makléřů začíná na konci 17. století, kdy byly v Anglii položeny základy slavného pojišťovacího sdružení Lloyd´s of London. V kavárně Edwarda Lloyda na Tower Street v Londýně se scházeli kapitáni lodí, rejdaři a další obchodníci. Lloyd této skutečnosti využil a začal organizovat výměnu informací o námořní přepravě. Postupně se zde začalo provozovat i námořní pojištění. Makléř (broker), který dostal pokyn, aby pojistil určitou loď či její náklad nebo posádku, obcházel s archem papíru hosty v kavárně a každý zájemce na papír zaznamenal částku, za kterou byl ochoten ručit - a cenu, kterou za to požadoval.Pojišťovnictví je dnes intenzivně se rozvíjející oblastí, ve které své služby nabízí zákazníkům celá řada tuzemských i zahraničních pojišťovacích ústavů, což pro vás jako jejich klienta, znamená nespornou výhodu v rozšíření možnosti výběru optimálního pojištění. Vytěžit z konkurenčního boje jednotlivých pojišťoven při uzavření pojištění pro sebe co nejvýhodnější podmínky je tudíž zcela logické. Předpokladem pro to je ovšem dobrá orientace na pojišťovacím trhu, znalost nabízených produktů, pojistných podmínek jednotlivých pojišťoven a také schopnost správně stanovit své požadavky na pojištění. Kdo není s oblastí pojišťovnictví v každodenním a intenzivním kontaktu, pro toho to může být velmi nesnadný úkol.

Je však nutné vědět, co od svého pojišťovacího makléře můžete očekávat.

1 / Výběr samotného makléře

V registru Ministerstva financí ČR je v současnosti zapsáno 570 pojišťovacích makléřů, z nichž je zhruba 20% členy Asociace českých pojišťovacích makléřů jako jednotného profesního sdružení v České republice. Doporučujeme váš výběr zaměřit na členy tohoto sdružení. Vytipovaný makléř by měl také mít svoji kancelář co nejblíže místu vašeho bydliště (místa pojištění).

2 / Zpracování analýzy

Nechte vašeho vybraného makléře zpracovat analýzu případných již uzavřených pojistných smluv. Správný makléř vám ochotně prověří případnou dosavadní pojistnou ochranu a na jejím základě vám navrhne další postup, tzv. optimalizaci pojištění spočívající v doporučení makléře zda konkrétní věci pojišťovat, u jaké pojišťovny, v jakém rozsahu, proti čemu atd. Konečnou fází v tomto bodě by měl být konkrétní návrh makléře na vaše pojištění.

3 / Správa uzavřených pojistných smluv

V průběhu pojistného období by měl pak makléř reagovat na změny ve složení vašeho majetku a možného rizika tak, aby pojistná ochrana trvale odpovídala skutečnému stavu a optimálně kryla známá rizika s ohledem na potřeby klienta a jeho finanční možnosti.

4 / Likvidace vašich pojistných událostí

Mezi další služby, které pro vás pojišťovací makléř „zdarma“ vykonává, lze po právu zařadit i prosazování vašich zájmů v případě škodní události. Makléř vás při jednání o náhradě škody zastupuje a dohlíží na to, aby bylo pojistné plnění vyplaceno včas a v takové výši, na které má klient nárok.

Který penzijní fond vám vydělá i ušetří nejvíce?

Více čtěte ZDE .

Z výše uvedeného textu je tedy na první pohled nad slunce jasné, že uzavřením pojistné smlouvy prostřednictvím pojišťovacího makléře není v podstatě co ztratit. Naopak lze jen získat. Důležitým předpokladem pro vaši spokojenost je však dobrý výběr. Na našem trhu jsou totiž i takové společnosti, které si na pojišťovací makléře jen hrají. Chtějí jen vaše peníze a víc je nezajímá. Pozor na ně!

O becné výhody a nevýhody jednotlivých zprostředkovatelů pojištění

• Vázaný pojišťovací zprostředkovatel



+ Vzhledem k tomu, že nejčastěji zastupuje jednu až tři (výjimečně i více pojišťoven), je vhodný především pro klienty (občané i firmy), kteří z nějakých důvodů již dopředu preferují jím zastupované pojišťovny.

+ Přesto může být jeho nabídka kvalitní a jeho služby jsou pro klienta zpravidla bezplatné.

- omezený výběr produktů (nesmí si konkurovat, byť zastupuje více pojišťoven)

- ze zákona nemá možnost provádět nezávislé analýzy produktů

- při výběru „vhodného produktu pro klienta“ je zde riziko závislosti na výši provize

• Pojišťovací agent



+ Může zastupovat více pojišťoven a produkty si mohou navzájem konkurovat.

+ Je vhodný pro klienty (občané i firmy), které uspokojí širší nabídka produktů a zpravidla bezplatné služby.

- Omezený výběr produktů

- Ze zákona nemá možnost provádět nezávislé analýzy produktů

- Při výběru „vhodného produktu pro klienta“ je zde riziko závislosti na výši provize

• Pojišťovací makléř



+ Viz hlavní text a především body 1) až 4)

+ Jedná v zájmu klienta, může provádět analýzy produktů a vypisovat výběrová řízení.

+ Nemá omezení při výběru pojišťoven.

- Vzhledem k tomu, že sepisuje smlouvu s klientem (zájemcem o pojištění) a jedná v jeho zájmu, může v některých případech požadovat za své služby platbu od klienta.

- Není obecně vhodný pro běžnou klientelu z řad občanů, např. pro někoho, kdo by si chtěl nechat vypracovat nezávislou analýzu nejlepšího pojištění své domácnosti v hodnotě 800.000 Kč. Převážná většina pojišťovacích makléřů se obecně zaměřuje hlavně na firemní klientelu.

• Podřízený pojišťovací zprostředkovatel



+ Může zprostředkovaně využívat výhod a možností nadřízeného pojišťovacího agenta nebo makléře (více pojišťoven, výběr konkurenčních produktů, analýzy produktů apod.) a současně ve vztahu ke klientovi omezovat jejich nevýhody (závislost na provizích, placené služby, jakýkoliv typ klienta – občan i firma).

- V některých případech omezený výběr produktů.

- Ze zákona nemá možnost provádět nezávislé analýzy produktů.

- Při výběru „vhodného produktu pro klienta“ je zde riziko závislosti na výši provize.

Z ávěr: Pojišťovací makléř – ano, či ne?

• Pro firemní obchody se dá říci, že je to jistě jedna z nejlepších variant. Firma totiž od většiny makléřů získá velmi kvalitní a nejčastěji i bezplatný servis v rámci sjednaných pojistných produktů.

• Pro pojištění občanů se všeobecně jako nejvhodnější jeví využití služeb některého podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele, který spolupracuje s renomovanou zprostředkovatelskou společností, v ideálním případě pak s takovou, která se zabývá nejen pojištěním, ale osobními financemi jako celkem.

Jak postupujete při výběru a koupi pojištění vy? Co byste doporučili ostatním? Věříte nezávislosti různých zprostředkovatelů? Napište nám, těšíme se na vaše názory a zkušenosti.

reklama