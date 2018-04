Pojišťovací nástroje: která rizika lze pojistit

Případná škoda způsobená realizací rizik totiž může být natolik vysoká, že ji individuálně nelze nahradit vůbec, nebo jen velmi obtížně. Jelikož některá pojištění mají i funkci spořicí, setkali jsme se s nimi již v minulé kapitole. Abychom si v dalším textu dobře rozuměli, vysvětlíme si základní pojmy, se kterými se při sjednávání těchto produktů budete běžně setkávat.

Základem vztahu s pojišťovnou je uzavření písemné dohody – pojistné smlouvy o tom, že jedna strana – pojistník zaplatí dohodnutou částku – pojistné. Za toto pojistné se druhá strana – pojistitel (pojišťovna) zavazuje vyplatit sjednané množství peněz – pojistnou částku, jestliže v průběhu sjednané pojistné doby nastane pojistná událost – neboli nahodilá skutečnost defi novaná ve smlouvě. K výplatě dojde buďto jednorázově nebo formou renty. Příjemcem pojistného plnění bude pojištěný (může, ale nemusí být totožný s pojistníkem), poškozený (v pojištění odpovědnosti) nebo obmyšlená osoba (v pojištění pro případ smrti, jestliže pojištěný zemřel).

Pro větší přehlednost jsme produkty rozdělili do následujících skupin:

Životní pojištění představují skupinu pojistných produktů, u nichž je výplata pojistného plnění vázána na pojistnou událost smrt pojištěného nebo dožití se stanoveného věku. Některé z nich jsou konstruovány tak, že pojišťovna se 100% pravděpodobností vyplatí pojistné plnění nebo alespoň zaplacené pojistné. Taková pojištění se nazývají rezervotvorná, protože se u nich v průběhu doby trvání vytváří rezerva na toto plnění. Výše vytvořené rezervy se označuje jako kapitálová hodnota pojistky. V případě vypovězení této pojistky vzniká po zhruba 2 až 3 letech placení pojistného nárok na tzv. odkupné (dříve odbytné), kdy se část rezervy vyplatí pojištěnému.

Pojištění pro případ smrti

Toto pojištění se často označuje jako rizikové životní pojištění. Pojistnou událostí je, jak již název napovídá, smrt pojištěného v době platnosti pojistné smlouvy. Sjednává se zpravidla na dobu určitou. Minimální doba trvání bývá v rozmezí 1 až 5 let. Maximální doba trvání může být omezena např. na 25 let. Po jejím uplynutí pojištění bez náhrady zaniká. Obvykle lze sjednat do věku 70, někdy až do 80 let. Minimální pojistná částka bývá v rozpětí 10 až 50 tis. Kč. Maximální částka většinou nebývá omezena, pouze se stupňují požadavky pojišťovny na prokazování zdravotního stavu pojištěného a důvodů sjednání pojištění.

Výše pojistného závisí na pojistné částce, vstupním věku pojištěného, délce pojistné doby a jeho zdravotním stavu. S rostoucí výší pojistné částky a vstupního věku se zvyšují požadavky pojišťovny na prokázání zdravotního stavu pojištěného. U nejnižších částek většinou postačuje vyplnění zdravotního dotazníku pojištěným, u vyšších následuje výpis ze zdravotní dokumentace, lékařská prohlídka u smluvního lékaře pojišťovny a u těch nejvyšších specializovaná vyšetření. V takových případech je nutností i vyplnění finančního dotazníku, pomocí kterého pojišťovna zkoumá adekvátnost sjednané pojistné částky k majetkovým poměrům klienta.

Pojistná částka může být sjednaná jako pevná nebo klesající. Pojištění s pevnou pojistnou částkou se zpravidla používá pro překlenutí přesně definované doby (např. do ukončení finanční závislosti jiných osob) při potřebě dosáhnout vysoké a stále stejně vysoké pojistné ochrany. Pojištění s klesající pojistnou částkou se zpravidla využívá v případech splácení úvěrů, kdy postupně klesá výše závazku. Klesání pojistné částky bývá obvykle lineární. K poklesu pojistné částky v tomto případě dochází obvykle ročně, výjimečně měsíčně, takže pojistná částka se snižuje stupňovitě. U některých produktů si lze zvolit i individuální klesání pojistné částky Speciálním případem je úvěrové životní pojištění, u kterého pojistná částka klesá shodně jako nesplacený zůstatek úvěru. V případě této události pojišťovna přímo bance uhradí přesně nesplacenou část úvěru.

Součástí produktů může být zproštění od placení pojistného v případě plné invalidity pojištěného nebo pojistníka. Protože pojištění pro případ smrti zcela postrádá spořící složku, redukce pojištění nebo výplata odkupného (odbytného) nepřichází v úvahu. Díky tomu lze dosáhnout příznivějšího poměru ceny a výkonu, než u jiných typů životního pojištění. Pojistné ovšem nelze odečíst od daňového základu a zpravidla toto pojištění nelze rozšířit o žádná připojištění. Pro ilustraci výše pojistného uvedeme příklad muže a ženy ve věku 30 let, kteří uzavřeli pojištění pro případ smrti na pojistnou částku 500 000 Kč na dobu 20 let. Výše ročního pojistného pro muže je zhruba 2 800 Kč a pro stejně starou ženu jen 1 500 Kč.

