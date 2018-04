Pojišťovací nesmysl na obzoru?

Český právní řád převzal řadu užitečných ustanovení z právních norem EU pro oblast pojišťovnictví. V současnosti se připravuje právní úprava, kterou však z hlediska odvětví pojišťovnictví nelze považovat za smysluplnou. Co by tato direktiva znamenala a jaký dopad by měla na klienty pojišťoven?

Pro evropské pojišťovny by připravovaná legislativa znamenala zákaz odlišování pojistných sazeb v závislosti na pohlaví pojištěného. To je jedním z řady faktorů, které ovlivňuje pravděpodobnost či rozsah pojistné události. Proto výši pojistného ovlivňuje i pohlaví zájemce o pojištění. Důvodem je princip soukromého pojištění, které je založeno na principu ekvivalence. Účastníci pojištění se podílejí na financování škod ostatních účastníků pojištění. Vybrané pojistné musí ve svém souhrnu pokrýt škody pojištěných, přičemž podíl každého pojištěného na financování „poškozených“ je dán na základě individuálního rizika. Způsob ocenění tohoto rizika je ponechán na pojišťovnách.

Například u pojištění pro případ smrti se výše sazby odvíjí od očekávané délky života konkrétního jedince. Pojišťovny tak mohou různou délku života mužů a žen zohlednit použitím oddělených úmrtnostních tabulek či posunutím sazeb pro muže (obvykle se používá 5letý věkový posun, lze se setkat i s 10letým věkovým posunem). Tedy ženy v případě rizikového životního pojištění platí méně než stejně staří muži. Naopak v případě důchodového pojištění obdrží ženy za jinak stejných podmínek nižší důchod než muži, což je spravedlivé z důvodu delší délky života a tedy i výplaty důchodu.

Vstupní věk Roční pojistné na 1 000 000 Kč pojistné částky, pojistná doba 10 let Muži ženy 20 30 2200 30 40 3680

Vstupní věk Pohlaví Výše zakoupeného doživotního důchodu z naspořené částky ve výši 1 000 000 Kč 60 muž 6500 60 žena 5500

Zdroj: finanční instituce

Hledáte další informace o životním pojištění? Pak neváhejte a navštivte naši speciální sekci. Pokud by připravovaná směrnice byla přijata, znamenalo by to naprostý odklon od základních logických postupů. Ženy by v případě rizikového životního pojištění platily více než odpovídá jejich riziku a muži naopak méně. K vyhlazení rozdílů mezi sazbami pro muže i ženy by však došlo v celé řadě jiných pojištění, kde rozdíly jsou mnohem zásadnější. V řadě zemí jsou rozdílné sazby v havarijním i odpovědnostním pojištění vozidel. 18-letý muž ve srovnání s 18-letou ženou zaplatí ve Velké Británii za tzv. povinné ručení za jinak stejných podmínek zhruba 3krát dražší pojistné. Změnou ceny pojištění by pak mohlo dojít k výrazné změně v chování pojištěných a tím k deformaci standardního škodního průběhu („antiselekce rizik“), což by mohlo mít negativní dopad na chod jednotlivých pojišťoven a posléze na celý pojistný trh.

Přestože se v některých zemích u vybraných produktů používají úmrtnostní tabulky bez rozlišení pohlaví, tak prakticky všechny evropské pojišťovny s tímto návrhem nesouhlasí. Například Asociace britských pojišťoven je přesvědčena o tom, že pokud bude směrnice přijata, tak bude pojišťovnám udělena výjimka a bude i nadále umožněno odlišovat sazby dle pohlaví, aniž by ženy byly při koupi pojištění byly „diskriminovány“. Pohlaví je totiž pouze jedním z mnoha faktorů určující výši pojistného, jehož opodstatněnost je dána aktuárskými daty a ze strany pojišťoven se rozhodně nejedná o žádný předsudek vůči ženám. Z toho důvodu nepovažujeme tento záměr Evropské komise pro oblast pojištění za žádoucí.

Považujete odlišování sazeb pro muže a ženy za diskriminaci? Jaký dopad by pro pojišťovnictví mělo schválení této změny? Těšíme se na názory.