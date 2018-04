Pojišťovna má nového šéfa

Pojišťovna roku 2006 1. Česká pojišťovna a.s. 2. Kooperativa, pojišťovna, a.s. 3. Allianz pojišťovna, a.s.

Pojištovna staví na tom, že pojistku lze měnit měnit podle toho, v jaké fázi života se člověk nachází. Někdy více spoříte, jindy chcete větší pojistnou ochranu, záleží na vás.

„Za poslední rok jsme spustili nové investiční pojištění Dynamik. Dobře se prodává, vydobyl si své renomé a čísla jsou pěkná. Také jsme rozšířili internetový prodej. Máme nejširší nabídku toho, co se dá na internetu koupit,“ říká k novinkám šéf nového pojišťovacího holdingu a dřívější ředitel pojišťovny Ladislav Bartoníček.

Otevřeně se začala chovat celá finanční skupina PPF Petra Kellnera, která pojišťovnu vlastní. Od loňska oddělila své dva hlavní byznysy do dvou holdingů se sídlem v Nizozemsku.

„Je to mezinárodně srozumitelná struktura s tím, že holandský právní systém patří k jednomu z nejlepších: jak co do vynutitelnosti práva, tak z hlediska corporate governance. Standardy jsou na vysoké úrovni,“ popsal Bartoníček, který post šéfa pojišťovny na začátku října předal manažerovi z Nizozemska Lardovi Friesemu.

Ten má 15letou zkušenost v pojišťovnictví, zejména v konkurenční nadnárodní pojišťovně Aegon z Nizozemska a Japonska. Poslední tři roky z oboru zběhl k přední marketingové výzkumné agentuře ACNielsen do bruselské centrály. Nyní se k pojišťovacímu byznysu vrací.

Libuje si, má rád Dynamik a je nadšený tím, že na českém trhu ještě nejsou všechny kóty v pojištění zdraví nebo penzí dobyty. Mluví i o tom, že na trh už dorazila velká konkurence a výběr je široký. „Já sám mám pojištění v několika různých společnostech a zemích, kde jsem žil,“ říká. S pobytem v Česku počítá dlouhodobě, i proto se hodlá začít učit česky. Už umí česky pozdravit dobrý den a říct si o pivo.

Své tři syny poslal do jedné z pražských mezinárodních škol.

Do ledna teď pracuje na nové strategii pojišťovny, kterou pak přednese akcionářům, tedy lidem kolem Petra Kellnera. „Z toho mi teprve vyplynou konkrétní úkoly, jako je zacílení na podíl na trhu nebo na zisk,“ řekl.

Pojišťovně může jeho image pojišťovacího světoběžníka pomoci při případném vstupu na burzu, o kterém zatím není rozhodnuto. „Pracoval jsem pro firmy na burze a Aegon je dokonce na několika burzách,“ dodal. Je jasné, že Kellnerův mezinárodní pojišťovací holding bude na jaře připravený pro vstup na burzu. Ale vstoupit nemusí, peníze na expanzi se dají získat i jinak: půjčkami u bank nebo prodejem části firmy.