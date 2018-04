Pojišťovna roku 2005

1. Česká pojišťovna a.s.

2. Kooperativa, pojišťovna, a.s.

3. Allianz pojišťovna, a.s.



Nejvyšší ocenění v kategorii pojišťovna roku získala Česká pojišťovna, kterou vlastní nejsilnější finanční domácí skupina PPF.

Česká pojišťovna již podruhé oslovila porotce svou velikostí, tradicí a šíří nabízených služeb. V letošním roce tato největší tuzemská pojišťovna připravila pro své klienty řadu novinek. Uvedla na trh nové produkty a stále zlepšuje své služby, například v podobě zrychlené likvidace pojistných událostí. Česká pojišťovna dynamicky roste a její pojistné produkty vždy patří k nejprodávanějším.

Stříbrnou příčku potvrdila pojišťovna Kooperativa, která s tržním podílem téměř 23 procent zaujímá na trhu druhé místo. Stejně jako Česká pojišťovna, i Kooperativa je pojišťovnou nabízející kompletní služby z oblasti životního a neživotního pojištění. V letošním roce Kooperativa posílila své pozice díky odkoupení České podnikatelské pojišťovny a strategickému partnerství s Českou spořitelnou. Pojišťovna prochází restrukturalizací a zapracovala na zrychlení a zlepšení služeb pro klienty.

Stupně vítězů doplňuje pojišťovna Allianz, vlastněná jedním z největších evropských pojišťovacích koncernů. Podobně jako je tomu u prvních dvou oceněných, tak i třetí místo pojišťovny Allianz odpovídá jejímu podílu na trhu, který přesahuje 8 procent.

Oblast pojišťovnictví prochází neustálým rozvojem. Celkové předepsané pojistné pojišťoven sdružených v České asociaci pojišťoven dosáhlo v první polovině tohoto roku 60,3 miliard korun a došlo k 12,5 procentnímu poklesu celkových nákladů na pojistná plnění. Tyto výsledky signalizují pozitivní trendy v úsporách nákladů a v dále se zvyšující stabilitě pojistného trhu.