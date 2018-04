Pojišťovnou roku 2008 se v neživotním pojištění stala Kooperativa

POJIŠŤOVNA ROKU 2008 V NEŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ

1. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

2. Generali Pojišťovna a.s.

3. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

4. AIG EUROPE, S.A., pobočka pro Českou republiku

5. Allianz pojišťovna, a.s.

POJIŠŤOVNA ROKU 2008 V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ

1. Pojišťovna České spořitelny, a.s.

2. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

3. UNIQA pojišťovna, a.s.

4. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

5. Generali Pojišťovna a.s.

SPECIALIZOVANÝ POJISTITEL

1. Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s.

2. D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.

3. Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a.s.

4.Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.

5. Euler Hermes Čescob, úvěrová pojišťovna, a.s.

POJISTNÝ PRODUKT ROKU 2008

Pojišťovna - produkt

1. Pojišťovna České spořitelny, a.s. - FLEXI životní pojištění

2. AIG EUROPE, S.A., pobočka pro Českou republiku - Pojištění stažení výrobků z trhu

3. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group - Pojištění vozových parků

4. Generali Pojišťovna a.s. - Pojištění domácnosti s asistenční službou

5. Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s. - Korporátní cestovní pojištění zaměstnanců



Zdroj: AČPM