Pojišťovnu můžete měnit každý rok, o bonusy za jízdu bez nehod nepřijdete

Na otázky týkající se vašich práv a povinností i případných postihů odpovídají odborníci z České asociace pojišťoven.

Co se stane, když budu jezdit s autem bez povinného ručení?

Pokud nemáte toto pojištění sjednané, vystavujete se velkému riziku. Kdybyste způsobili dopravní nehodu, museli byste vzniklou škodu zaplatit ze svého. Poškozenému ji sice uhradí Česká kancelář pojistitelů z garančního fondu, ale bude ji ihned po výplatě na vás uplatňovat.

Při nehodě nemusí jít jen o hmotnou škodu, která se obvykle pohybuje v řádech desítek či stovek tisíc korun, ale často je také někdo zraněn nebo usmrcen a částky za takové škody mohou dosáhnout i několika desítek milionů.

Navíc vám hrozí finanční postih, i když žádnou nehodu nezaviníte. Zaplatíte totiž zpětně příspěvek do garančního fondu České kanceláře pojistitelů. A to za každý den, kdy auto nebylo pojištěné. Sazba se pohybuje od 20 do 300 korun podle druhu vozidla.

To ještě není všechno. Správní orgány mohou za provozování vozidla bez povinného ručení udělit pokutu od pěti do 40 tisíc korun. Pokud řidič nepředloží při silniční kontrole na požádání policisty doklad o sjednaném povinném ručení vozidla - zelenou kartu - může na místě dostat pokutu tři tisíce korun.

Musím mít pojištění odpovědnosti za provoz vozidla i na auto, se kterým nejezdím?

Nemusíte, v případě, že jste si jisti, že vozidlo nebudete ve vybraném čase používat. Máte možnost je dočasně vyřadit z registru vozidel. Vyřazená vozidla nesmějí na veřejně přístupnou komunikaci, tedy nesmějí na ní být ani zaparkována. U vozidel, která nejsou z registru vyřazena, zákon nerozlišuje, zda s vozidlem vyjíždíte pouze občas nebo jej používáte každý den, pojištěna být musí.

Co se stane, když zaplatím povinné ručení na celý rok dopředu (od ledna do prosince) a v březnu auto prodám? Vrátí mi peníze?

Vrátí. Jestliže totiž zanikne pojištění odpovědnosti před uplynutím doby, na kterou bylo zaplaceno, pojistitel musí zbývající část pojistného vrátit pojistníkovi. Předpokladem je, že v době do zániku pojištění nevznikla pojistná událost. Tedy případ, že by pojišťovna musela hradit škodu.

Podle zákona má pojišťovna ještě nárok na zaplacené pojistné do konce kalendářního měsíce, ve kterém pojištění odpovědnosti zaniklo. Například, jestliže jste prodal auto 5. března, dostanete zpátky částku za duben až prosinec. Abyste dostali zpět peníze, musíte pojišťovně vrátit zelenou kartu.

Mohu si vybrat každý rok jinou pojišťovnu? Nepřijdu o bonus?

Můžete, bonusy jsou vázané na majitele vozidla a jsou mezi pojišťovnami přenositelné. Některé pojišťovny umožňují přenos bonusů i při přechodu na vůz s větším obsahem nebo při přechodu z motocyklu na automobil. Informace o bezeškodním průběhu získá pojišťovna z databáze škod České kanceláře pojistitelů. Proto je úplně zbytečné měnit pojišťovnu, abyste zamlčeli svůj škodní průběh u předchozí pojišťovny.

Prý musí mít řidič u sebe originál pojistné smlouvy. Co když ho ztratí? Může získat duplikát?

Řidič vozidla musí při silniční kontrole ukázat policii pouze zelenou kartu. Ze zákona nevyplývá, že by se měl policii prokazovat dokladem o zaplacení či originálem pojistné smlouvy. Naopak doporučujeme tyto dokumenty nechat doma. Nikdo od vás tedy nesmí při provozu požadovat ani originál smlouvy, ani doklad o zaplacení. V případě ztráty zelené karty je pak pojistná smlouva dokumentem, na jehož základě pojišťovna vystaví potřebné duplikáty.

Zajímavá čísla 600 tisíc registrovaných vozidel stále nemá sjednáno povinné ručení. Česká kancelář pojistitelů je postupně obesílá výzvou k zaplacení sankčního příspěvku nepojištěných.

ČKP již do garančního fondu inkasovala přes 217 milionů korun.

Jak správně postupovat, když se stane nehoda?

Pokud odhadnete, že není škoda na vozidle vyšší než 100 tisíc korun, nikdo není zraněn nebo nedošlo k poškození komunikace a nebrání-li vaše vozidlo provozu, nemusíte volat policii. Musíte však sepsat záznam o nehodě, nejlépe do předepsaného formuláře Záznam o dopravní nehodě. Záznam pak musí podepsat všichni účastníci nehody. Podrobné informace, jak jej vyplnit, najdete na stránkách České asociace pojišťoven www.jaksepojistit.cz.

Když je někdo zraněn nebo je škoda vyšší než sto tisíc, je nutné zavolat policii. To je dobré udělat i v případě, že si nejste jisti výší škody či máte podezření, že druhý řidič je pod vlivem alkoholu.

Platí stejný postup i pro nehodu v cizině?

Při nehodě v zahraničí platí podobné principy. Jednotlivé země však mohou mít určitá specifika, kdy je nutné volat policii. S těmi je dobré se před cestou do navštívené země seznámit. Pokud se v zahraničí dostanete do situace, kdy je vaše auto nehodou poškozeno natolik, že je nepojízdné, nezbude než vyhledat pomoc asistenční služby.

Základní asistenční služby jsou už dnes součástí povinného ručení či havarijního pojištění většiny pojišťoven. Číslo asistenčního telefonu je zpravidla uvedeno na asistenční kartě, v sešitě, případně na nálepce, kterou pojišťovna doporučuje nalepit dovnitř vozidla, nebo také na zelené kartě.

Je možné vozidlo havarijně pojistit pro cestu do zahraničí?

Havarijní pojištění se zpravidla uzavírá buď pro Českou republiku, nebo i sousední státy, případně i pro státy Evropy. Pokud jej nemáte vůbec nebo jen pro Česko, vyplatí se před cestou do zahraničí uvažovat alespoň o sjednání krátkodobého havarijního pojištění. Cesty do zahraničí jsou vždy rizikovější a případná nehoda nebo jiná vzniklá škoda v zahraničí je finančně náročnější na náklady na opravu či asistenční službu.

Mohu si jako poškozený při havárii nechat vyplatit odškodnění z pojištění odpovědnosti viníka a ze svého havarijního pojištění?

To nelze. Nárok na náhradu škody nemůžete uplatňovat dvakrát, ale jako poškozený při dopravní nehodě máte možnost volby. Nárok můžete uplatnit buď u pojišťovny, u které má povinné ručení ten, kdo způsobil škodu (viník nehody), nebo z vašeho havarijního pojištění. Kdybyste to udělali u obou pojišťoven, na podvod se přijde. I když si vyberete své havarijní pojištění, nemusíte se přitom bát o bonus. V tomto případě o něj nepřijdete.

Chci si pořídit auto na leasing. Musím přistoupit na uzavření smlouvy o povinném ručení u pojišťovny, kterou leasingová společnost vybere?

Povinnost uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti má vlastník vozidla, v tomto případě je to leasingová společnost. Ta má tedy logicky právo si pojišťovnu vybrat, uzavřít s ní pojištění odpovědnosti a pojistné k jednotlivým vozidlům započítat do splátek.

Leasingová společnost však může tuto povinnost převést i na nájemce čili vás. A pak záleží na tom, jestli vám nechá volnost ve výběru pojišťovny, nebo ji určí. Vy potom jako leasingový nájemce uzavřete svým jménem a na svůj účet smlouvu ve prospěch vlastníka vozidla. Důležité je mít v této otázce naprosto jasno, protože pokud byste používali leasingové vozidlo bez povinného ručení, vystavovali byste se sankcím za provozování vozidla bez povinného ručení.

Zdroj: Česká asociace pojišťoven