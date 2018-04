Pojišťovny: na Valentýna řešíme zničené prádlo i škrábance od podpatků

Do zajímavé situace se minulý rok dostal majitel nového auta, který pozval slečnu k sobě domů. Zajel s vozem do garáže a oba vystoupili. Mladík začal vášnivě líbat dívku opřenou o kapotu a po chvíli došlo i k dalším intimnostem. Vzhledem k tomu, že slečna měla boty na jehlovém podpatku, auto dopadlo celkem špatně. Na kapotě nového vozu bylo mnoho škrábanců a prohlubní.

"Šofér a milovník v jedné osobě však měl štěstí, protože zatímco auto bylo jeho a měl havarijní pojištění, dívka jeho nebyla. Mohl tedy uplatnit náhradu škody z vandalismu," vysvětluje Václav Bálek z pojišťovny Allianz.

Psovi se prádélko nelíbilo

Bez dárku na Valentýna se ocitla mladá slečna z Ústí nad Labem. Nebylo to však tím, že by na ni její přítel zapomněl. Jen trochu nedomyslel předání dárečku. Mladík uvázal malý balíček s romantickým spodním prádlem červenou stuhou k obojku svého pejska. Čtyřnohý mazlík měl dívku přivítat z práce, zatímco přítel chystal večeři. Psíkovi se však prádlo nelíbilo a tak vehementně se snažil dáreček z obojku servat, až se mu to povedlo. Z prádla zbyly pochopitelně jen cáry.

"Tentokrát však účtenka zůstala neproplacena. Z odpovědnosti majitele psa by totiž úhrada byla možná pouze v případě, že by slečna byla cizí. Nikoli domácí," doplňuje Bálek.

Pojistné plnění by bylo možné vyplatit jen v tom případě, kdyby zmínění partneři spolu nežili ve splečné domácnosti. Na paní domu se pojištění odpovědnosti nevztahuje. Kdyby o dárek takto přišla sousedka, pojistné plnění by od pojišťovny dostala.

Zapomněl na mě, nebo ne?

Navzdory statistikám některé řidiče a řidičky 14. únor znervózňuje. Třicetiletá žena z Prahy se na Valentýna vracela svým vozem domů. Bez potíží a nehod dojela až před dům, kde ukázkově zaparkovala na začátku podélné řady aut. Ale problém nastal pak.

"Ještě mi běžel motor, a jak jsem byla před domem, tak jsem se zamyslela, jestli ten můj nezapomněl. Sama sebe jsem přesvědčovala, že ne, a že má pro mě určitě nějaké překvapení. To mě uvolnilo a jak jsem byla v tom rozpoložení, pustila jsem spojku a sešlápla plyn. Přede mnou bylo volno, jenže já tam měla zpátečku," popsala řidička do hlášení.

Podle tiskového mluvčího pojišťovny Generali Jiřího Cívky se škoda vyšplhala až na 40 tisíc korun.