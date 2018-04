Pojišťovny nabízejí nově pojištění pobytu v nemocnici

Česká pojišťovna

Můžete se pojistit od 4 do 60 let, horní hranice trvání smlouvy není omezena, produkt se jmenuje Pojištění denní podpory ve výši regulačního poplatku, denní dávka je 60 korun.

Generali Pojišťovna

Můžete se pojistit od 3 do 55 let, pojištění trvá do 65 let pojištěného, minimální výše denní dávky je 50 korun, lze sjednat i pojištění na denní dávku 60 korun.

Srovnání ročního pojistného s denní dávkou 60 korun naleznete ZDE

Uniqa pojišťovna

Od března nabízí produkt Nemocnice, pojištění stojí 500 korun ročně, pojistné plnění je odstupňováno podle věku a pohlaví klienta do 62 let od 60 do 160 korun, pro děti 200 korun.

Na jaké denní dávky budou mít nárok při pojistném 500 korun ročně se můžete podívat ZDE

ING

Můžete se pojistit od 1 roku do 55 let, minimální výše denní dávky je 250 korun.

Příklady ročního pojistného s denní dávkou 250 korun naleznete ZDE

Kooperativa pojišťovna

Můžete se pojistit od 15 do 65 let, minimální výše denní dávky je 300 korun.

Příklady ročního pojistného s denní dávkou 300 korun naleznete ZDE

AIG EUROPE

Můžete se pojistit od 18 do 60 let, děti jen spolu s rodiči. Výše denní dávky je pro jednotlivce od 500 korun (při pobytu na jednotce intenzivní péče je plnění dvojnásobné), v rámci rodinné varianty jsou děti pojištěny zdarma na polovinu sjednané pojistné částky.

Příklady ročního pojistného pojištění rodina s denní dávkou naleznete ZDE

Pojištění pobytu v nemocnici jako samostatný produkt nabízejí i další pojišťovny, Minimální výše denní dávky se pohybuje od 250 do 500 korun, můžete z ní pokrýt nejen regulační poplatky, ale i další vydání.