Pojišťovny odhalují pojistné podvody v řádech milionů korun

Sazby za pojistný podvod nejsou malé

Pojistný podvod je trestným činem. Při menší škodě může jít podvodník do vězení na dva roky. Přesáhne-li škoda 500 tisíc korun, může to být ovšem až na osm let, při více než pětimilionové škodě dokonce na dvanáct let. To však lidem nebrání zkoušet stále nové praktiky a inteligenci vyšetřovatelů.

Většina pojišťoven se shoduje na tom, že nejčastější podvody se týkají motorových vozidel. Často se také podvádí v pojištění podnikatelských rizik a v životním či cestovním pojištění.

Přehled pojistných podvodů

Pojišťovna Nejčastější poj. podvody Počet poj. podvodů (v 1. pol. 2008) Odhalená škoda (Kč) Allianz Pojištění motorových vozidel 160 16,2 mil. Česká poj. Pojištění motorových vozidel 581 147 mil. ČSOB Poj. Pojištění motorových vozidel a majetku 247 23,7 mil. Kooperativa Odcizení vozidel po totální škodě 1 023 60 mil. UNIQA Pojištění motorových vozidel 160 neuvedli Zdroj: Pojišťovny

Například ČSOB Pojišťovna má Oddělení forenzního auditu, které úzce spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení. Zaměstnanci tohoto oddělení mimo jiné evidují, vyšetřují a analyzují pojistné události, které jsou podezřelé nebo v nich jde o vyšší částky.

Česká pojišťovna má Úsek vnitřních věcí, který zaměstnává přímo detektivy. Jsou to většinou bývalí policisté nebo likvidátoři pojistných událostí, kteří občas aplikují metodu "kouknu a vidím" a odhalí pojistné podvody na první pohled.

"Zejména se zajímáme o situaci pojistníka a stav pojištěného podniku nebo budovy. Zkoumáme také, zda nemá velké dluhy anebo finanční obtíže, zjišťujeme, jestli jeho nemovitosti nezatěžují neujasněné vlastnické vztahy, jeho odbytovou situaci a zda mu ve skladech neleží velké množství starého a neprodejného zboží," říká tiskový mluvčí České pojišťovny Václav Bálek.

. Příklady pojistných podvodů Cestovní pojištění

Klient České pojišťovny chtěl využít pojistného plnění z cestovního pojištění. Po návratu z dovolené předložil pojišťovně doklady ze zahraniční nemocnice kvůli náhlým urologickým potížím. Nakonec pod tlakem důkazů přiznal, že ve skutečnosti šlo o plánovanou obřízku. Havarijní pojištění

Chvilka nepozornosti, necitlivé sešlápnutí brzdového pedálu, potom už jenom smyk a náraz do konstrukce reklamní tabule. Takové pocity měl zažít majitel mercedesu, na jehož vozidle vznikla škoda ve výši 750 000 korun. Měl havarijní pojištění, a tak ji nárokoval na České pojišťovně. Specialisté však zjistili, že karambol se mu nemohl stát ani v uvedeném čase, ani v uvedeném místě a navíc k němu nemohlo dojít tak, jak prohlásil. V jeho neprospěch svědčily všechny stopy. Aby Česká pojišťovna nemohla být nařčena z podjatosti, oslovili nezávislého znalce v oboru silniční dopravy. Ten závěry potvrdil. Zdroj: Česká pojišťovna

Na prvním místě jsou již zmíněně podvody s auty. Podvádí se ale také při požárech starších průmyslových objektů, kdy majiteli přestaly fungovat stroje a došly peníze. V tom případě se někteří domnívají, že je snadné získat finanční "pomoc" zapálením vlastní továrny.

Pojišťovna Direct se často setkává například s pojistnými podvody s čelním sklem. Když od auta jedoucího před vámi odletí kamínek a naťukne přední sklo, těžko viníka doženete. V mnoha případech si řidiči naleznou pachatele, z jehož povinného ručení je poškozené sklo uhrazeno.

. pojistné podvody před výplatou "Až 96 % pojistných podvodů zadržíme ještě před výplatou pojistného," řekl Tomáš Hejda, tiskový mluvčí ČSOB Pojišťovny. Pokud pojišťovna zjistí, že šlo o podvod, až po vyplacení pojistného, peníze pak zpětně vymáhá. Někdy i soudní cestou.

Zaměstnanci pojišťoven, kteří mají na starosti prošetřování pojistných událostí, pak často přicházejí na to, že účastníky nehody jsou příbuzní. A neuvěří tomu, že to je náhoda.