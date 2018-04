Pojišťovny odmítají platit čelní skla

„S účinností se zatím počítá od prvního září,“ říká Vladimír Přikryl z ministerstva financí. Zákon ještě musí projít Poslaneckou sněmovnou. Ale v tom je háček.



Kromě vyšší ochrany lidí a většího pohodlí řidičů totiž novela rozpoutala boj mezi ministerstvem financí a pojišťovnami. Jde o to, kdo a za jakých podmínek bude platit poškozené čelní okno automobilu.



Pojišťovnám se nelíbí dosavadní praxe, kdy musí zaplatit rozbité přední sklo, pokud poškozený přivede pachatele, z jehož povinného ručení je potom škoda uhrazena.



Podle šéfa České asociace pojišťoven Tomáše Síkory jsou nahlášené škody na čelních sklech obvykle podvodem, a proto by neměly ovlivňovat cenu povinného ručení. Kvůli tomu chtějí pojišťovny čelní skla z povinného ručení zcela vyloučit a zavést pro ně speciální připojištění.



Ministerstvo financí s tím nesouhlasí a zatím vyhrává. Ve včera schváleném vládním návrhu zákona není o takové výjimce ani slovo. Novelu však ještě čeká cesta parlamentem, kde je možné k ní přidávat pozměňovací návrhy. „Zatím jsme neuspěli, ale uvidíme, jak to půjde v Poslanecké sněmovně,“ říká Síkora.

Rozbité sklo za vlastní peníze

S tím, že rozbitá přední skla jsou často podvody, souhlasí i místopředseda představenstva České podnikatelské pojišťovny Jakub Strnad. „Je racionálnější, aby se takové škody platily ze speciálního připojištění. Cena povinného ručení by se tak narovnala,“ říká Strnad.



Co by to znamenalo pro řidiče? Na jednu stranu by mohlo dojít ke zlevnění povinného ručení, na druhou stranu by se nedomohli odškodného, pokud by jim sklo poškodil například kámen od cizího projíždějícího vozidla. Ani pokud by zjistili jeho majitele.



„V Německu to funguje podobně. Pokud tam někdo jede na špatné silnici těsně za dalším autem, musí počítat s tím, že se něco takového může stát, a škody si hradí sám,“ tvrdí Strnad.



Novela zákona, jež měla podle požadavků EU platit již od včerejška a v pojišťovací hantýrce se podle evropské směrnice číslo pět nazývá „pátá motorová“, tak ještě může doznat změn.

Co se změní

1. Vzroste ochrana pojištěných motoristů i lidí, kterým způsobí škodu na majetku. Nové smlouvy povinného ručení budou poskytovat ochranu (takzvané krytí věcné škody) ve výši minimálně jednoho milionu eur, tedy přibližně 28 milionů korun. Doposud bylo možné se pojistit nejméně na 18 milionů korun.



2. Člověk, kterého poškodí neznámý řidič, může nově dostat zaplacenou také škodu na majetku. Musí však prokázat, že zároveň utrpěl vážnou újmu na zdraví. Dosud mu pojišťovny uhradily pouze škodu na zdraví.



3. Potvrzení o uzavření povinného ručení plně nahradí mezinárodní doklad o pojištění – takzvaná zelená karta. Ta by při silniční policejní kontrole neměla mít kratší dobu platnosti než 14 dnů.