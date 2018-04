Pojišťovny poskytují právní pomoc

Pojistný trh nabízí více než 350 variant pojistných produktů a neustále dochází k nejrůznějším inovacím. Na pojišťovnu je tak možné se obrátit nejen v případě úrazu, odcizení majetku nebo havárie automobilu, ale také při vedení soudního sporu.

Pojištění právní ochrany patří mezi zajímavé a relativně nové pojistné produkty na našem pojistném trhu. Impulsem pro rozvoj pojištění právní ochrany jsou zejména rostoucí náklady na advokátní služby a soudní řízení. Smyslem tohoto pojištění je poskytnutí právní pomoci (ochrany), tj. pokrytí finančního rizika spojeného s prosazováním právních zájmů pojištěného. Výhodou je možnost ochrany práva i v případě náhrady nepatrných částek, kdy by riziko prohry, vysokých nákladů či zdlouhavého jednání klienta jinak odradilo.

Pojištěný může využívat bezplatné právní pomoci od odborníků pojišťoven při mimosoudním řešení sporů nebo se může nechat zastupovat například v občanském, trestním či správním řízení. Pojišťovna hradí náklady na právní porady poskytované právníky, dále náklady spojené s placením advokátů a soudních poplatků, náklady na vypracování znaleckého posudku, náklady protistrany, které je nutno uhradit na základě soudního rozhodnutí, náklady na provedení výkonu rozhodnutí a jiné výlohy spojené s uplatňováním nároků na náhradu škody. Pojišťovny také zpravidla nabízejí bezúročnou půjčku na uhrazení kauce v případě umístění do vyšetřovací vazby pro podezření ze spáchání trestního činu.

Pojištění právní ochrany řidiče nebo vlastníka motorového vozidla je u nás nejrozšířenější variantou pojištění právní ochrany. V případě právní ochrany řidiče je pojištěným osoba uvedená v pojistné smlouvě. Toto pojištění je určeno především pro řidiče z povolání, protože pojistná ochrana je v tomto pojištění omezena pouze na osobu řidiče. V případě sjednání právní ochrany vlastníka je pojištěným vlastník, držitel, provozovatel, řidič vozidla uvedený v pojistné smlouvě a osoby spolucestující v tomto vozidle. Uvedené osoby mají nárok na opakované a bezplatné poskytování služeb právní ochrany, a to nejen v případě, že se pojištěný stane účastníkem nehody, ale i když je jejím viníkem a je proti němu zahájeno trestní řízení pro podezření ze spáchání trestného činu. Právní ochrana se vztahuje na soudní řízení, v nichž mohou být uplatňovány nároky na náhradu škody (například za škodu na vozidle, za ztrátu na výdělku nebo náklady léčení). Z pojištění je hrazena až do výše sjednané pojistné částky právní pomoc, vymáhání náhrady škody od viníka dopravní nehody nebo zastupování klienta před soudem. Pojišťovna hájí také právní zájmy pojištěného v přestupkovém řízení, pokud je zavinění pojištěného sporné, nebo pokud své zavinění zcela odmítá. Specifickou kategorií tvoří spory z pojistných smluv týkající se především havarijního pojištění vozidla, ve kterých pojišťovna hájí zájmy klientů při zdlouhavém vyřizování pojistné události nebo při odmítnutí či snížení pojistného plnění. Pojišťovna nabízí klientovi své služby i v případě správního řízení o odebrání řidičského nebo technického průkazu, poradí také v případě odtahu nebo oprav vozidla, při sporech s prodejcem, leasingovou společností, apod.

Dalším druhem pojištění právní ochrany je pojištění právní ochrany rodiny. Pro pojištěného zajistí pojišťovna vymáhání jakékoli škody vzniklé členům rodiny, tedy nejen manželům, ale i druhu a družce, jejich dětem, apod. Z tohoto pojištění jsou také hrazeny náklady na advokáta při správním nebo trestním řízení (například pro podezření ze spáchání nedbalostního přestupku - ublížení na zdraví, obecné ohrožení). Pojištění se vztahuje i na prosazování nároků z uzavřených smluv. Může jít například o odmítnutí reklamace zboží v obchodě, zkrachování cestovní kanceláře, problémy s dlužníkem, spory s jinou pojišťovnou o výši pojistného plnění, nesplnění jiných závazků vyplývající ze smlouvy, apod. Základní právní ochranu rodiny je možné rozšířit o vlastnické, nájemní a sousedské právo. V tom případě poskytne pojišťovna služby právní pomoci i při řešení sousedských sporů a pro případ soudního sporu s majitelem domu například kvůli výpovědi z bytu, neoprávněnému zvýšení nájemného nebo neodstraněné závadě. Dále lze sjednat pojištění právní ochrany v pracovněprávních sporech a v případě úrazu. Potom pojišťovna poskytuje plnění při prosazování nároků na náhradu škody vůči zaměstnavateli (např. bolestné, ztráta na výdělku, náhrada za poškozený oděv) či v případě, že dojde ze strany zaměstnavatele k porušení pracovněprávních předpisů (např. neplatné ukončení pracovního poměru, nevyplácení mzdy, nevystavení zápočtového listu).

Jako první vstoupila na pojistný trh s nabídkou pojištění právní ochrany specializovaná pojišťovna D.A.S., která má nejucelenější nabídku pojistné ochrany na pojistném trhu. Tuto pojišťovnu zatím následovaly tři pojišťovny, a to Generali, Union pojišťovna a UNIQA. Tyto tři pojišťovny nabízejí pouze právní ochranu řidiče či vlastníka motorového vozidla, a to převážně jako doplňkový produkt k ostatním druhům pojištění (povinnému ručení či havarijnímu pojištění). Cena pojištění se pohybuje okolo jednoho tisíce korun. Při uzavření pojištění právní ochrany s jiným druhem pojištění, poskytují pojišťovny zpravidla výrazné slevy. D.A.S. pojišťovna nabízí slevy při sjednání kombinovaných produktů a UNIQA pojišťovna nabízí slevu na pojistném zhruba ve výši 20% při sjednání pojištění právní ochrany s havarijním pojištěním či povinným ručením. Union pojišťovna poskytuje pojištění právní ochrany řidiče pouze jako připojištění k povinnému ručení, přičemž za uvedené sazby v tabulce pojistí pouze do konce letošního roku. Spoluúčast nepožaduje žádná pojišťovna, veškeré náklady jsou tak hrazeny v plné výši až do výše pojistné částky. Vybírat pojištění právní ochrany je vhodné nejen podle výše pojistného, ale také podle rozsahu poskytovaných služeb právní ochrany, výše pojistné částky a územní platnosti pojištění (Evropa). Rozsah pojištění může být omezen v případě pojistné události v zahraničí, Generali omezuje své služby při pojistné události v zahraničí pouze na právní poradu o pomoc při mimosoudním vymáhání nároků související s dopravní nehodou a na případnou půjčku na kauci do výše 100 000 Kč. U D.A.S. pojišťovny a pojišťovny UNIQA je rozsah služeb poskytovaný v zahraničí srovnatelný. Při výběru pojištění tak může sehrát roli i to, zda řidič cestuje či necestuje do zahraničí. Rovněž by klienta měly zajímat související služby jako je kontakt na právníky (u D.A.S. nonstop linka), stejně tak UNIQA pojišťovna nedávno zmodernizovala svůj produkt, jehož předností je rovněž nepřetržitý kontakt a bezplatné asistenční služby.

Roční pojistné D.A.S GENERALI UNION POJIŠŤOVNA UNIQA Osobní automobil do 1350 ccm 1 700,- 960,- - 1 000,- Řidič 1 000,- 700,- 120,-/370,- 700,- Rodina 1 200,- - - - Nájemní, vlastnické a sousedské právo 500 - - - POJISTNÁ ČÁSTKA 300 000,- 100 000,- 10 000,-/50 000,- 300 000,- KAUCE 300 000,- 200 000,- - *102 465,-

Pozn. * výše půjčky na kauci činí 3 000 euro

Máte sjednané pojištění právní ochrany pro sebe nebo svou společnost? Nebo si myslíte, že je zbytečné a případné soudní výlohy budete hradit ze svého?