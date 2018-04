Pojišťovny se snaží. V čekárně u lékaře už nemusíte ztrácet čas

Pojišťovnu je možné podle zákona změnit pouze jednou za 12 měsíců, a to vždy k prvnímu dni kalendářního čtvrtletí.

• Kdo se přehlásí do 31. března, stane se pojištěncem nové zdravotní pojišťovny od 1. dubna.

• Kdo se přehlásí do 30. června, stane se pojištěncem nové zdravotní pojišťovny od 1. července.

• Kdo se přehlásí do 30. září, stane se pojištěncem nové zdravotní pojišťovny od 1. října.

• Kdo se přehlásí do 31. prosince, stane se pojištěncem nové zdravotní pojišťovny od 1. ledna.